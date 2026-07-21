Эинриде компанияси 38 миллион долларга Флиптурн стартапини сотиб олди
Швециянинг юк ташиш соҳасида инновацион ечимлар таклиф этувчи Эинриде компанияси электромобилларни қувватлаш инфратузилмасини ривожлантириш мақсадида Флиптурн стартапини сотиб олишга келишиб олди. Мазкур келшув қиймати 38 миллион долларни ташкил этиб, у тўлиқлигича акциялар алмашинуви кўринишида амалга оширилади. Бу Эинриде учун очиқ акциядорлик жамиятига айланганидан кейинги илк йирик харид ҳисобланади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Флиптурн 2022-йилда ташкил этилган бўлиб, электромобилларни қувватлаш станциялари учун махсус дастурий таъминат яратиш билан шуғулланади. Стартапнинг технологияси ҳар қандай турдаги қувватлаш қурилмалари билан Опен Чарге Поинт Протокол (ОКПП) стандарти орқали мулоқот қила олади. Бу эса йирик юк ташувчи парклар учун инфратузилмани бошқаришни сезиларли даражада осонлаштиради.
Электр юк машиналари экотизимини кенгайтиришЭинриде бош директори Роозбеҳ Чарли ушбу харидни компаниянинг АҚШ бозоридаги стратегик кенгайиши учун муҳим қадам деб атади. Эндиликда Эинриде нафақат электр юк машиналарини тақдим этади, балки уларни самарали бошқариш учун зарур бўган дастурий мажмуани ҳам мижозларга таклиф қила олади. Бу вертикал интеграция мижозларга қувватлаш жараёнини автоматлаштириш ва харажатларни камайтириш имконини беради.
Флиптурн тизими автомобил аккумуляторининг ҳолати, ҳайдаш тарихи ва маршрутлар ҳақидаги маъмолиарни таҳлил қилади. Шунингдек, у қуёш панеллари ва энергия сақлаш тизимлари билан интеграциялаша олади. ixbt.com маълумотига кўра, стартапнинг 17 кишилик жамоаси келишувдан сўнг ҳам ўз фаолиятини тўлиқ таркибда давом эттиради.
Йирик мижозлар ва глобал режаларЭинриде асосан ҳайдовчисиз бошқариладиган футуристик юк машиналари билан танилган бўлса-да, унинг асосий даромади 200 тадан ортиқ оғир юк ташувчи электр машиналаридан келади. Компания ҳозирда Ҳеинекен, ПепсиКо ва Карлсберг Сведен каби гигантлар билан ҳамкорлик қилмоқда. Шунингдек, унинг хизматлари Шимолий Америка, Европа ва Бирлашган Араб Амирликларида фаол йўлга қўйилган.
Яқинда Amazon компанияси ҳам Эинриде мижозига айланди. Мазкур ҳамкорлик доирасида Amazon юк машиналарини сотиб олмайди, балки Эинриде томонидан бошқариладиган ва Сага AI дастури билан жиҳозланган техникалардан ўзининг Amazon Релай логистика тармоғида фойдаланади. Бу каби ечимлар Ўзбекистон каби логистика муҳим ўрин тутадиган минтақалар учун ҳам келажакда экологик тоза транспортга ўтишда намуна бўлиши мумкин.
Ушбу стратегик харид Эинридега бозордаги мавқеини мустаҳкамлашга ва электр транспортига ўтишда иккиланаётган корхоналар учун ишончли технологик ҳамкор бўлишга ёрдам беради. Келишув жорий ой якунига қадар расмийлаштирилиши кутилмоқда.
…