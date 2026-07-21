Эинриде компанияси 38 миллион долларга Флиптурн стартапини сотиб олди

·24·Техно
Эинриде компанияси 38 миллион долларга Флиптурн стартапини сотиб олди

Швециянинг юк ташиш соҳасида инновацион ечимлар таклиф этувчи Эинриде компанияси электромобилларни қувватлаш инфратузилмасини ривожлантириш мақсадида Флиптурн стартапини сотиб олишга келишиб олди. Мазкур келшув қиймати 38 миллион долларни ташкил этиб, у тўлиқлигича акциялар алмашинуви кўринишида амалга оширилади. Бу Эинриде учун очиқ акциядорлик жамиятига айланганидан кейинги илк йирик харид ҳисобланади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Флиптурн 2022-йилда ташкил этилган бўлиб, электромобилларни қувватлаш станциялари учун махсус дастурий таъминат яратиш билан шуғулланади. Стартапнинг технологияси ҳар қандай турдаги қувватлаш қурилмалари билан Опен Чарге Поинт Протокол (ОКПП) стандарти орқали мулоқот қила олади. Бу эса йирик юк ташувчи парклар учун инфратузилмани бошқаришни сезиларли даражада осонлаштиради.

Электр юк машиналари экотизимини кенгайтириш

Эинриде бош директори Роозбеҳ Чарли ушбу харидни компаниянинг АҚШ бозоридаги стратегик кенгайиши учун муҳим қадам деб атади. Эндиликда Эинриде нафақат электр юк машиналарини тақдим этади, балки уларни самарали бошқариш учун зарур бўган дастурий мажмуани ҳам мижозларга таклиф қила олади. Бу вертикал интеграция мижозларга қувватлаш жараёнини автоматлаштириш ва харажатларни камайтириш имконини беради.

Флиптурн тизими автомобил аккумуляторининг ҳолати, ҳайдаш тарихи ва маршрутлар ҳақидаги маъмолиарни таҳлил қилади. Шунингдек, у қуёш панеллари ва энергия сақлаш тизимлари билан интеграциялаша олади. ixbt.com маълумотига кўра, стартапнинг 17 кишилик жамоаси келишувдан сўнг ҳам ўз фаолиятини тўлиқ таркибда давом эттиради.

Йирик мижозлар ва глобал режалар

Эинриде асосан ҳайдовчисиз бошқариладиган футуристик юк машиналари билан танилган бўлса-да, унинг асосий даромади 200 тадан ортиқ оғир юк ташувчи электр машиналаридан келади. Компания ҳозирда Ҳеинекен, ПепсиКо ва Карлсберг Сведен каби гигантлар билан ҳамкорлик қилмоқда. Шунингдек, унинг хизматлари Шимолий Америка, Европа ва Бирлашган Араб Амирликларида фаол йўлга қўйилган.

Яқинда Amazon компанияси ҳам Эинриде мижозига айланди. Мазкур ҳамкорлик доирасида Amazon юк машиналарини сотиб олмайди, балки Эинриде томонидан бошқариладиган ва Сага AI дастури билан жиҳозланган техникалардан ўзининг Amazon Релай логистика тармоғида фойдаланади. Бу каби ечимлар Ўзбекистон каби логистика муҳим ўрин тутадиган минтақалар учун ҳам келажакда экологик тоза транспортга ўтишда намуна бўлиши мумкин.

Ушбу стратегик харид Эинридега бозордаги мавқеини мустаҳкамлашга ва электр транспортига ўтишда иккиланаётган корхоналар учун ишончли технологик ҳамкор бўлишга ёрдам беради. Келишув жорий ой якунига қадар расмийлаштирилиши кутилмоқда.

ЭинридеФлиптурнЭлектромобилЛогистикаТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сунъий интеллект пойгаси: Кўнгилочар иловалар қандай қилиб ягона платформага айланмоқда?Сунъий интеллект пойгаси: Кўнгилочар иловалар қандай қилиб ягона платформага айланмоқда?Бугун, 00:59Хитойнинг АГИБОТ компанияси тўртта янги ақлли роботни тақдим этдиХитойнинг АГИБОТ компанияси тўртта янги ақлли роботни тақдим этдиБугун, 00:55Жакк Дорсей корпоратив мулоқотда инқилоб қилмоқчи: Янги Бузз платформаси тақдим этилдиЖакк Дорсей корпоратив мулоқотда инқилоб қилмоқчи: Янги Бузз платформаси тақдим этилдиБугун, 00:50Сунъий интелект ягона якун эмас: Олимлар цивилизациялар тақдирининг янги моделини ишлаб чиқдиСунъий интелект ягона якун эмас: Олимлар цивилизациялар тақдирининг янги моделини ишлаб чиқдиБугун, 00:26Tesla Флорида штатида ҳайдовчисиз роботакси синовларини кенгайтирмоқдаTesla Флорида штатида ҳайдовчисиз роботакси синовларини кенгайтирмоқдаКеча, 23:58Bombardier Global 8000: Конкорде давридан кейинги энг тезкор йўловчи самолётиBombardier Global 8000: Конкорде давридан кейинги энг тезкор йўловчи самолётиКеча, 23:55
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди