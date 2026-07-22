Эмилиано Мартинез терма жамоадаги фаолиятини якунлаш ҳақида ўйламоқда

·25·Спорт
Эмилиано Мартинез терма жамоадаги фаолиятини якунлаш ҳақида ўйламоқда

Аргентина терма жамоасининг тажрибали дарвозабони Эмилиано Мартинез ЖЧ-2026 финалидаги мағлубиятдан сўнг ўзининг халқаро фаолиятига якун ясаш масаласини жиддий кўриб чиқмоқда. АҚШ, Мексика ва Канада мезбонлик қилган турнирнинг ҳал қилувчи баҳсида Испанияга имкониятнинг бой берилиши дарвозабон учун оғир зарба бўлди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Финал учрашувида Аргентина 0:1 ҳисобида мағлуб бўлгач, Мартинез ўзининг ижтимоий тармоқлардаги саҳифаси орқали мухлислардан узр сўради. У ўз постида мамлакати ва жамоадошларига ғалаба қозонишда ёрдам бериш учун борини берганини, бироқ якунда мақсадга эришилмаганини таъкидлаган.

Эмилиано Мартинез 2022-йилги жаҳон чемпионатидаги ғалабадан сўнг, кетма-кет иккинчи бор олтин медалларни қўлга киритиб, тарих ёзишни орзу қилганини яширмади. Бироқ финалдаги муваффақиятсизлик унинг келажак борасидаги режаларини ўзгартириб юборган кўринади.

Руҳий зарба ва келажакдаги ноаниқлик

"Ҳақиқат шундаки, ҳозирги оғриқни сўз билан таърифлаш жуда қийин", — дея иқтибос келтиради дарвозабоннинг сўзларидан хабар манбаси. Мартинезнинг таъкидлашича, у айни дамда фаолиятини давом эттириш ёки терма жамоани тарк этиш борасида бир қарорга келиш учун вақт кераклигини ҳис қилмоқда.

Лионель Месси ўз вақтида терма жамоани тарк этиш ҳақидаги қароридан қайтган бўлса-да, Мартинезнинг вазияти бироз бошқача кўриниш олмоқда. Дарвозабон ёш ўтиб бораётгани ва янги авлодга йўл бўшатиш вақти келган бўлиши мумкинлигига ишора қилган.

Аргентина футбол жамоатчилиги учун Мартинезнинг кетиши катта йўқотиш бўлиши шубҳасиз. У нафақат дарвозабон, балки жамоанинг руҳий етакчиларидан бири сифатида танилган эди. Унинг ЖЧ-2022 финалидаги қаҳрамонликлари ҳали ҳам мухлислар ёдида.

Ҳозирча Аргентина футбол ассоциацияси дарвозабоннинг эҳтимолий истеъфоси бўйича расмий баёнот бермади. Яқин ойларда ўтказиладиган саралаш ўйинлари Мартинезнинг якуний қарори қандай бўлишини кўрсатиб беради.

Эмилиано МартинезАргентинаЖаҳон ЧемпионатиФутболИспания
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Шомуродов ва Файзуллаев бугун Европа мавсумини бошлайдиШомуродов ва Файзуллаев бугун Европа мавсумини бошлайдиБугун, 05:13Ламине Ямалнинг эрта муваффақияти: Барселона юлдузи тўйинганлик хавфидан қандай қутулади?Ламине Ямалнинг эрта муваффақияти: Барселона юлдузи тўйинганлик хавфидан қандай қутулади?Бугун, 04:38Моҳаммад Салахнинг Ливерпулдан кетиши ва янги жамоаси борасида янги тафсилотлар чиқдиМоҳаммад Салахнинг Ливерпулдан кетиши ва янги жамоаси борасида янги тафсилотлар чиқдиБугун, 04:11Ламине Ямалнинг севгилиси Инес Гарсиа ижтимоий тармоқлардаги ҳужумларга жавоб қайтардиЛамине Ямалнинг севгилиси Инес Гарсиа ижтимоий тармоқлардаги ҳужумларга жавоб қайтардиБугун, 03:39Ал-Ҳилал Гарри Кейн трансфери бўйича музокараларни бошладиАл-Ҳилал Гарри Кейн трансфери бўйича музокараларни бошладиБугун, 03:38Ал-Ҳилал Гарри Кейн трансфери бўйича Лондонда музокараларни бошладиАл-Ҳилал Гарри Кейн трансфери бўйича Лондонда музокараларни бошладиБугун, 03:17
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"