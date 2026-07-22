Эмилиано Мартинез терма жамоадаги фаолиятини якунлаш ҳақида ўйламоқда
Аргентина терма жамоасининг тажрибали дарвозабони Эмилиано Мартинез ЖЧ-2026 финалидаги мағлубиятдан сўнг ўзининг халқаро фаолиятига якун ясаш масаласини жиддий кўриб чиқмоқда. АҚШ, Мексика ва Канада мезбонлик қилган турнирнинг ҳал қилувчи баҳсида Испанияга имкониятнинг бой берилиши дарвозабон учун оғир зарба бўлди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Финал учрашувида Аргентина 0:1 ҳисобида мағлуб бўлгач, Мартинез ўзининг ижтимоий тармоқлардаги саҳифаси орқали мухлислардан узр сўради. У ўз постида мамлакати ва жамоадошларига ғалаба қозонишда ёрдам бериш учун борини берганини, бироқ якунда мақсадга эришилмаганини таъкидлаган.
Эмилиано Мартинез 2022-йилги жаҳон чемпионатидаги ғалабадан сўнг, кетма-кет иккинчи бор олтин медалларни қўлга киритиб, тарих ёзишни орзу қилганини яширмади. Бироқ финалдаги муваффақиятсизлик унинг келажак борасидаги режаларини ўзгартириб юборган кўринади.
Руҳий зарба ва келажакдаги ноаниқлик"Ҳақиқат шундаки, ҳозирги оғриқни сўз билан таърифлаш жуда қийин", — дея иқтибос келтиради дарвозабоннинг сўзларидан хабар манбаси. Мартинезнинг таъкидлашича, у айни дамда фаолиятини давом эттириш ёки терма жамоани тарк этиш борасида бир қарорга келиш учун вақт кераклигини ҳис қилмоқда.
Лионель Месси ўз вақтида терма жамоани тарк этиш ҳақидаги қароридан қайтган бўлса-да, Мартинезнинг вазияти бироз бошқача кўриниш олмоқда. Дарвозабон ёш ўтиб бораётгани ва янги авлодга йўл бўшатиш вақти келган бўлиши мумкинлигига ишора қилган.
Аргентина футбол жамоатчилиги учун Мартинезнинг кетиши катта йўқотиш бўлиши шубҳасиз. У нафақат дарвозабон, балки жамоанинг руҳий етакчиларидан бири сифатида танилган эди. Унинг ЖЧ-2022 финалидаги қаҳрамонликлари ҳали ҳам мухлислар ёдида.
Ҳозирча Аргентина футбол ассоциацияси дарвозабоннинг эҳтимолий истеъфоси бўйича расмий баёнот бермади. Яқин ойларда ўтказиладиган саралаш ўйинлари Мартинезнинг якуний қарори қандай бўлишини кўрсатиб беради.
…