Элдор Шомуродов: "Жаҳон чемпионатида ўйнаш энг катта орзуим эди"
Ўзбекистон миллий терма жамоаси сардори Элдор Шомуродов "Нима гап?" кўрсатувида футболчилик фаолиятидаги энг катта орзуларидан бири ҳақида самимий фикр билдирди.
Шомуродовнинг айтишича, у ҳеч қачон Жаҳон чемпионатида терма жамоа сардори сифатида майдонга тушишини тасаввур қилмаган. Бироқ Ўзбекистон терма жамоаси билан мундиалда иштирок этиш унинг энг катта орзуси бўлган.
"Жаҳон чемпионатида капитан бўлиб қатнашаман, деган хаёл бўлмаган. Лекин Жаҳон чемпионатида ўйнаш жуда катта орзуим эди. Бу ҳақда кўп тасаввур қилардим. Доим Ўзбекистон Жаҳон чемпионатига чиқиши керак, омад келиб, шу давр менга насиб қилса, деб ўйлардим. Худога шукур, бу орзу ушалди. Жаҳон чемпионатида терма жамоа сардори сифатида қатнашганим мен учун жуда катта ютуқ", — деди Элдор Шомуродов.
Футболчининг ушбу самимий сўзлари ижтимоий тармоқларда ҳам мухлислар томонидан илиқ кутиб олинмоқда. Кўпчилик сардорнинг орзуси ушалганидан қувонаётганини билдирди.
…