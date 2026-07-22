Ал-Ҳилал Гарри Кейн трансфери бўйича Лондонда музокараларни бошлади

·18·Спорт
Ал-Ҳилал Гарри Кейн трансфери бўйича Лондонда музокараларни бошлади

Саудия Арабистонининг Ал-Ҳилал клуби ёзги трансфер бўлимида ҳақиқий шов-шув кўтаришга тайёрланмоқда. Рийодликлар Германиянинг Бавария жамоаси ва Англия терма жамоаси ҳужумчиси Гарри Кейн трансферини амалга ошириш учун жиддий қадам ташлади. Ушбу трансфер нафақат Саудия Pro лигаси, балки жаҳон футболи учун ҳам йирик воқеликка айланиши кутилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ал-Мидан Ал-Рияди нашрининг хабар беришича, Ал-Ҳилал техник директори Симон Францис айни дамда Лондонга етиб борган. Унинг асосий мақсади Гарри Кейн ва унинг вакиллари билан учрашиб, футболчининг шахсий шартлари ҳамда молиявий талабларини муҳокама қилишдан иборат. Францис ҳозирда клубнинг трансфер сиёсатини бошқариб турган асосий шахс ҳисобланади.

Таркибни янгилаш ва катта амбициялар

Ал-Ҳилал раҳбарияти ўтган мавсумдаги натижалардан тўлиқ қониқиш ҳосил қилмаган. Жамоа 2025-2026-йилги мавсумда фақатгина Икки муқаддас масжид қўриқчиси кубогини қўлга киритиш билан чекланди. Шу сабабли клуб раҳбарияти таркибни тубдан янгилаш ва ҳужум чизиғини жаҳон даражасидаги юлдуз билан кучайтиришни режалаштирган.

Музокараларнинг биринчи босқичида Симон Францис футболчининг агентлари билан учрашиб, Кейн учун таклиф қилинадиган маош ва бошқа бонуслар пакетини тақдим этади. Агар томонлар ўзаро келишувга эришса, навбатдаги қадам Бавария клуби билан расмий музокаралар ўтказиш бўлади. Маълумот учун, инглиз ҳужумчисининг Мюнхен клуби билан шартномаси 2027-йилнинг 30-июнига қадар амал қилади.

Янги спорт директори ва келажак режалари

Клуб бошқарувида ҳам ўзгаришлар кутилмоқда. Хабарларга кўра, яқин ҳафталарда шотландиялик мутахассис Ричард Ҳугҳес Ал-Ҳилал спорт директори лавозимини эгаллаши кутилмоқда. Бироқ, Гарри Кейн билан боғлиқ трансфер жараёнини айнан Симон Францис якунига етказиши белгиланган.

Гарри Кейн ўтган мавсумда Бавария таркибида сермаҳсул ўйин кўрсатган бўлса-да, жамоавий совринлар борасида омади чопмади. Ал-Ҳилал эса унга нафақат улкан молиявий имкониятлар, балки Осиё Чемпионлар лигаси ва ички чемпионатда ғолиблик учун курашадиган лойиҳани таклиф қилмоқда. Агар ушбу трансфер амалга ошса, у Саудия Арабистонида Криштиану Роналду ва Карим Бензема каби юлдузлар қаторига қўшилади.

Ҳозирча Бавария раҳбарияти ўзининг энг яхши тўпурарини қўйиб юбориш борасида расмий баёнот бермаган. Бироқ, Ал-Ҳилалнинг молиявий қудрати ва футболчининг ўзи учун таклиф қилинадиган шартлар вазиятни кескин ўзгартириб юбориши мумкин. Яқин соатлар ичида Лондондаги учрашув тафсилотлари ойдинлашиши кутилмоқда.

Ал-ҲилалГарри КейнБаварияТрансферФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ламине Ямалнинг севгилиси Инес Гарсиа ижтимоий тармоқлардаги ҳужумларга жавоб қайтардиЛамине Ямалнинг севгилиси Инес Гарсиа ижтимоий тармоқлардаги ҳужумларга жавоб қайтардиБугун, 03:39Ал-Ҳилал Гарри Кейн трансфери бўйича музокараларни бошладиАл-Ҳилал Гарри Кейн трансфери бўйича музокараларни бошладиБугун, 03:38Ламин Ямал исмининг сири кўпчиликни ҳайратга солдиЛамин Ямал исмининг сири кўпчиликни ҳайратга солдиБугун, 02:54Челси рекорд ўрнатди: Морган Роджерс тарихдаги энг қиммат британиялик футболчига айландиЧелси рекорд ўрнатди: Морган Роджерс тарихдаги энг қиммат британиялик футболчига айландиБугун, 02:39Ламине Ямалнинг севгилиси Инес Гарсия ижтимоий тармоқлардаги ҳужумларга жавоб қайтардиЛамине Ямалнинг севгилиси Инес Гарсия ижтимоий тармоқлардаги ҳужумларга жавоб қайтардиБугун, 02:33Эмилиано Мартинез Аргентина терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш ҳақида ўйламоқдаЭмилиано Мартинез Аргентина терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш ҳақида ўйламоқдаБугун, 02:16
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"