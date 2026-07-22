Ал-Ҳилал Гарри Кейн трансфери бўйича Лондонда музокараларни бошлади
Саудия Арабистонининг Ал-Ҳилал клуби ёзги трансфер бўлимида ҳақиқий шов-шув кўтаришга тайёрланмоқда. Рийодликлар Германиянинг Бавария жамоаси ва Англия терма жамоаси ҳужумчиси Гарри Кейн трансферини амалга ошириш учун жиддий қадам ташлади. Ушбу трансфер нафақат Саудия Pro лигаси, балки жаҳон футболи учун ҳам йирик воқеликка айланиши кутилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ал-Мидан Ал-Рияди нашрининг хабар беришича, Ал-Ҳилал техник директори Симон Францис айни дамда Лондонга етиб борган. Унинг асосий мақсади Гарри Кейн ва унинг вакиллари билан учрашиб, футболчининг шахсий шартлари ҳамда молиявий талабларини муҳокама қилишдан иборат. Францис ҳозирда клубнинг трансфер сиёсатини бошқариб турган асосий шахс ҳисобланади.
Таркибни янгилаш ва катта амбицияларАл-Ҳилал раҳбарияти ўтган мавсумдаги натижалардан тўлиқ қониқиш ҳосил қилмаган. Жамоа 2025-2026-йилги мавсумда фақатгина Икки муқаддас масжид қўриқчиси кубогини қўлга киритиш билан чекланди. Шу сабабли клуб раҳбарияти таркибни тубдан янгилаш ва ҳужум чизиғини жаҳон даражасидаги юлдуз билан кучайтиришни режалаштирган.
Музокараларнинг биринчи босқичида Симон Францис футболчининг агентлари билан учрашиб, Кейн учун таклиф қилинадиган маош ва бошқа бонуслар пакетини тақдим этади. Агар томонлар ўзаро келишувга эришса, навбатдаги қадам Бавария клуби билан расмий музокаралар ўтказиш бўлади. Маълумот учун, инглиз ҳужумчисининг Мюнхен клуби билан шартномаси 2027-йилнинг 30-июнига қадар амал қилади.
Янги спорт директори ва келажак режалариКлуб бошқарувида ҳам ўзгаришлар кутилмоқда. Хабарларга кўра, яқин ҳафталарда шотландиялик мутахассис Ричард Ҳугҳес Ал-Ҳилал спорт директори лавозимини эгаллаши кутилмоқда. Бироқ, Гарри Кейн билан боғлиқ трансфер жараёнини айнан Симон Францис якунига етказиши белгиланган.
Гарри Кейн ўтган мавсумда Бавария таркибида сермаҳсул ўйин кўрсатган бўлса-да, жамоавий совринлар борасида омади чопмади. Ал-Ҳилал эса унга нафақат улкан молиявий имкониятлар, балки Осиё Чемпионлар лигаси ва ички чемпионатда ғолиблик учун курашадиган лойиҳани таклиф қилмоқда. Агар ушбу трансфер амалга ошса, у Саудия Арабистонида Криштиану Роналду ва Карим Бензема каби юлдузлар қаторига қўшилади.
Ҳозирча Бавария раҳбарияти ўзининг энг яхши тўпурарини қўйиб юбориш борасида расмий баёнот бермаган. Бироқ, Ал-Ҳилалнинг молиявий қудрати ва футболчининг ўзи учун таклиф қилинадиган шартлар вазиятни кескин ўзгартириб юбориши мумкин. Яқин соатлар ичида Лондондаги учрашув тафсилотлари ойдинлашиши кутилмоқда.
…