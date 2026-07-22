Моҳаммад Салахнинг Ливерпулдан кетиши ва янги жамоаси борасида янги тафсилотлар чиқди

·37·Спорт
Моҳаммад Салахнинг Ливерпулдан кетиши ва янги жамоаси борасида янги тафсилотлар чиқди

Мисрлик машҳур футболчи Муҳаммад Салахнинг Ливерпул билан хайрлашиш қарори жаҳон футбол жамоатчилиги диққат марказида бўлиб турибди. 2025-2026-йилги мавсум якунида Мерсисайд клубини тарк этишини эълон қилган ҳужумчи учун ҳозирда бир нечта нуфузли чемпионатлардан таклифлар тушмоқда. Тўққиз йил давомида Энфилдда афсонага айланган футболчининг кейинги манзили борасида турли тахминлар илгари сурилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Goal.com нашри хабарига кўра, Салахнинг келажаги борасидаги музокаралар янги босқичга кўтарилган. Дастлаб Саудия Арабистонининг Ал-Иттиҳод клуби футболчи учун асосий даъвогар сифатида кўрилган эди. Бироқ сўнгги маълумотлар шуни кўрсатмоқдаки, Миср терма жамоаси сардори учун курашга кутилмаганда Туркия грандлари ҳам қўшилган. Хусусан, Бешиктош клуби Салахни ўз сафига қўшиб олиш борасида жиддий қадамларни ташламоқда.

Трансфер бозори ва асосий йўналишлар

Ҳозирда Муҳаммад Салахнинг олдида бир нечта асосий вариантлар мавжуд бўлиб, улар қуйидаги йўналишларни ўз ичига олади:

  • Саудия Арабистони Рошн лигаси (Ал-Иттиҳод ва бошқа бой клублар);
  • АҚШнинг MLS лигаси (Америка клубларидан бўлаётган қизиқишлар);
  • Туркия Суперлигаси (Бешиктош билан музокаралар).
Матбуотда тарқалган хабарларга кўра, Бешиктош раҳбарияти тажрибали ҳужумчи билан келишувга эришган бўлиши мумкин. Унга кўра, Салах турк клуби билан бир йиллик (яна бир йилга узайтириш имконияти билан) шартнома имзолаши ва мавсумига 12 миллион евро маош олиши кутилмоқда. Бу трансфер Туркия футболи учун сўнгги йиллардаги энг катта воқеликка айланиши мумкин.

Шу билан бирга, Саудия Арабистонининг Ал-Иттиҳод клуби ҳали ҳам Салахдан воз кечгани йўқ. Аввалроқ ушбу жамоага ўтиш жараёни нима сабабдан тўхтаб қолгани ҳақида ҳам тафсилотлар очиқланди. Маълум бўлишича, келишувнинг амалга ошиши маълум бир шартларга боғлиқ бўлиб, бу асосан Ливерпулнинг трансфер суммаси бўйича талаблари ва футболчининг шахсий хоҳиши билан изоҳланади.

Салахнинг Ливерпул таркибидаги натижалари ҳайратланарли даражада бўлди. У клуб тарихидаги энг яхши тўпурарлар қаторидан жой олди ва жамоанинг Чемпионлар лигаси ҳамда Англия Премер-лигасида ғолиб чиқишига улкан ҳисса қўшди. Шу сабабли, унинг кетиши нафақат мухлислар, балки бутун жамоа тузилмаси учун катта йўқотиш бўлиши кутилмоқда.

Ўзбекистондаги футбол ишқибозлари учун ҳам Салахнинг кейинги манзили қизиқарли. Агар у Саудия Арабистонини танласа, минтақавий чемпионат даражаси янада ошади, Туркия варианти эса уни Европа футболи муҳитида сақлаб қолади. Ҳар икки ҳолатда ҳам 32 ёшли юлдуз ҳали юқори савияда ўйнашга қодирлигини исботлаш ниятида.

Ҳозирча якуний қарор қабул қилинмаган бўлса-да, Салахнинг агентлари бир вақтнинг ўзида бир нечта таклифларни кўриб чиқишмоқда. Трансфер ойнаси яқинлашгани сайин, мисрлик "фиръавн"нинг янги жамоаси номи аниқроқ бўлиб боради. Бу трансфер нафақат молиявий, балки спорт нуқтаи назаридан ҳам 2025-йилнинг энг шов-шувли воқеаларидан бири бўлиши шубҳасиз.

Муҳаммад СалахЛиверпулТрансферларБешиктошАл-Иттиҳод
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Шомуродов ва Файзуллаев бугун Европа мавсумини бошлайдиШомуродов ва Файзуллаев бугун Европа мавсумини бошлайдиБугун, 05:13Ламине Ямалнинг эрта муваффақияти: Барселона юлдузи тўйинганлик хавфидан қандай қутулади?Ламине Ямалнинг эрта муваффақияти: Барселона юлдузи тўйинганлик хавфидан қандай қутулади?Бугун, 04:38Эмилиано Мартинез терма жамоадаги фаолиятини якунлаш ҳақида ўйламоқдаЭмилиано Мартинез терма жамоадаги фаолиятини якунлаш ҳақида ўйламоқдаБугун, 04:15Ламине Ямалнинг севгилиси Инес Гарсиа ижтимоий тармоқлардаги ҳужумларга жавоб қайтардиЛамине Ямалнинг севгилиси Инес Гарсиа ижтимоий тармоқлардаги ҳужумларга жавоб қайтардиБугун, 03:39Ал-Ҳилал Гарри Кейн трансфери бўйича музокараларни бошладиАл-Ҳилал Гарри Кейн трансфери бўйича музокараларни бошладиБугун, 03:38Ал-Ҳилал Гарри Кейн трансфери бўйича Лондонда музокараларни бошладиАл-Ҳилал Гарри Кейн трансфери бўйича Лондонда музокараларни бошладиБугун, 03:17
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"