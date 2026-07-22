Моҳаммад Салахнинг Ливерпулдан кетиши ва янги жамоаси борасида янги тафсилотлар чиқди
Мисрлик машҳур футболчи Муҳаммад Салахнинг Ливерпул билан хайрлашиш қарори жаҳон футбол жамоатчилиги диққат марказида бўлиб турибди. 2025-2026-йилги мавсум якунида Мерсисайд клубини тарк этишини эълон қилган ҳужумчи учун ҳозирда бир нечта нуфузли чемпионатлардан таклифлар тушмоқда. Тўққиз йил давомида Энфилдда афсонага айланган футболчининг кейинги манзили борасида турли тахминлар илгари сурилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Goal.com нашри хабарига кўра, Салахнинг келажаги борасидаги музокаралар янги босқичга кўтарилган. Дастлаб Саудия Арабистонининг Ал-Иттиҳод клуби футболчи учун асосий даъвогар сифатида кўрилган эди. Бироқ сўнгги маълумотлар шуни кўрсатмоқдаки, Миср терма жамоаси сардори учун курашга кутилмаганда Туркия грандлари ҳам қўшилган. Хусусан, Бешиктош клуби Салахни ўз сафига қўшиб олиш борасида жиддий қадамларни ташламоқда.
Трансфер бозори ва асосий йўналишларҲозирда Муҳаммад Салахнинг олдида бир нечта асосий вариантлар мавжуд бўлиб, улар қуйидаги йўналишларни ўз ичига олади:
- Саудия Арабистони Рошн лигаси (Ал-Иттиҳод ва бошқа бой клублар);
- АҚШнинг MLS лигаси (Америка клубларидан бўлаётган қизиқишлар);
- Туркия Суперлигаси (Бешиктош билан музокаралар).
Шу билан бирга, Саудия Арабистонининг Ал-Иттиҳод клуби ҳали ҳам Салахдан воз кечгани йўқ. Аввалроқ ушбу жамоага ўтиш жараёни нима сабабдан тўхтаб қолгани ҳақида ҳам тафсилотлар очиқланди. Маълум бўлишича, келишувнинг амалга ошиши маълум бир шартларга боғлиқ бўлиб, бу асосан Ливерпулнинг трансфер суммаси бўйича талаблари ва футболчининг шахсий хоҳиши билан изоҳланади.
Салахнинг Ливерпул таркибидаги натижалари ҳайратланарли даражада бўлди. У клуб тарихидаги энг яхши тўпурарлар қаторидан жой олди ва жамоанинг Чемпионлар лигаси ҳамда Англия Премер-лигасида ғолиб чиқишига улкан ҳисса қўшди. Шу сабабли, унинг кетиши нафақат мухлислар, балки бутун жамоа тузилмаси учун катта йўқотиш бўлиши кутилмоқда.
Ўзбекистондаги футбол ишқибозлари учун ҳам Салахнинг кейинги манзили қизиқарли. Агар у Саудия Арабистонини танласа, минтақавий чемпионат даражаси янада ошади, Туркия варианти эса уни Европа футболи муҳитида сақлаб қолади. Ҳар икки ҳолатда ҳам 32 ёшли юлдуз ҳали юқори савияда ўйнашга қодирлигини исботлаш ниятида.
Ҳозирча якуний қарор қабул қилинмаган бўлса-да, Салахнинг агентлари бир вақтнинг ўзида бир нечта таклифларни кўриб чиқишмоқда. Трансфер ойнаси яқинлашгани сайин, мисрлик "фиръавн"нинг янги жамоаси номи аниқроқ бўлиб боради. Бу трансфер нафақат молиявий, балки спорт нуқтаи назаридан ҳам 2025-йилнинг энг шов-шувли воқеаларидан бири бўлиши шубҳасиз.
…