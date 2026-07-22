Ламине Ямалнинг эрта муваффақияти: Барселона юлдузи тўйинганлик хавфидан қандай қутулади?

·29·Спорт
Ламине Ямалнинг эрта муваффақияти: Барселона юлдузи тўйинганлик хавфидан қандай қутулади?

Испания терма жамоаси ва Барселона клубининг ёш иқтидор эгаси Ламине Ямал футбол оламида мисли кўрилмаган натижаларга эришишда давом этмоқда. Атиги 19 ёшга тўлган бўлишига қарамай, у аллақачон футболчилар орзу қиладиган деярли барча чўққиларни забт этиб бўлди. Бироқ, бундай эрта зафар ва шон-шуҳрат Каталония клуби мухлисларида хавотир уйғота бошлади: ҳамма нарсага эришган ёш юлдузда мотивация йўқолмайдими? Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ҳозирги кунда Каталония аҳли ўзига хос "бахтли кабус" ичида яшамоқда. Испания терма жамоаси билан Евро-2024 ва 2026-йилги Жаҳон чемпионатида ғолиб чиққан, Барселона сафида барча ички соврунларни қўлга киритган Ямал учун энди қандай мақсадлар қолди? Sport психологиясида "эрта тўйинганлик" деб аталадиган ҳолат кўпинча иқтидорли ёшларнинг карьерасига нуқта қўйиши ёки уларнинг ўсишдан тўхташига сабаб бўлиши мумкин.

Неймар хатоси ва янги чақириқлар

Барселона раҳбарияти ва мухлислари ўз вақтида Неймарнинг жамоани тарк этиши билан боғлиқ оғриқли тажрибани бошдан кечирган. Бироқ, таҳлилчиларнинг фикрича, Ламине Ямал билан боғлиқ вазият бошқача тус олиши кутилмоқда. Неймар ўз вақтида Лионель Месси соясидан қочишни истаган бўлса, Ямал ҳозирда янги даврнинг мутлақ етакчиси сифатида шаклланмоқда. Унинг олдида нафақат соврунларни ҳимоя қилиш, балки футбол тарихидаги энг буюк ўйинчилар қаторидан мустаҳкам жой олиш вазифаси турибди.

Ямалнинг ўйин услуби ва майдондаги хатти-ҳаракатлари унинг ҳали ҳам футболдан завқ олаётганини кўрсатади. Мутахассисларнинг таъкидлашича, у шунчаки ғалаба қозониш учун эмас, балки ўйин эстетикаси ва мухлисларга қувонч улашиш учун майдонга тушмоқда. Бу эса унинг узоқ вақт юқори савияда қолишини таъминловчи асосий омилдир.

Шунингдек, индивидуал мукофотлар пойгаси ҳали олдинда. Гарчи жамоавий соврунлар борасида Ямалнинг жавони тўла бўлса-да, "Олтин тўп" каби нуфузли шахсий совринлар учун кураш энди қизғин паллага кирмоқда. Замонавий футболда Килиан Мбаппе ва Эрлинг Холанд каби гигантлар билан рақобатлашиш Ламине Ямал учун доимий мотивация манбаи бўлиб хизмат қилади.

Каталония клуби мухлислари учун яна бир тасалли берувчи жиҳат шундаки, Ямал клуб академияси — "Ла Масиа" тарбияланувчиси ҳисобланади. Бу унинг клубга бўлган садоқатини ва Барселона фалсафасини чуқур англашини англатади. У нафақат ўз муваффақияти, балки жамоанинг инқироздан тўлиқ чиқиб кетиши ва Европа тахтига қайтиши учун ҳам масъулиятни ҳис қилмоқда.

Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, Ламине Ямалнинг 19 ёшида эришган натижалари ҳайратланарли бўлса-да, бу унинг йўли якуни эмас. Аксинча, бу янги ва янада буюкроқ даврнинг бошланишидир. Барселона юлдузи ўзининг ақлий етуклиги ва профессионал ёндашуви билан эрта тўйинганлик ҳақидаги барча шубҳаларни тарқатиб юборишга қодир.

БарселонаЛамине ЯмалФутболИспанияТрансфер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Шомуродов ва Файзуллаев бугун Европа мавсумини бошлайдиШомуродов ва Файзуллаев бугун Европа мавсумини бошлайдиБугун, 05:13Эмилиано Мартинез терма жамоадаги фаолиятини якунлаш ҳақида ўйламоқдаЭмилиано Мартинез терма жамоадаги фаолиятини якунлаш ҳақида ўйламоқдаБугун, 04:15Моҳаммад Салахнинг Ливерпулдан кетиши ва янги жамоаси борасида янги тафсилотлар чиқдиМоҳаммад Салахнинг Ливерпулдан кетиши ва янги жамоаси борасида янги тафсилотлар чиқдиБугун, 04:11Ламине Ямалнинг севгилиси Инес Гарсиа ижтимоий тармоқлардаги ҳужумларга жавоб қайтардиЛамине Ямалнинг севгилиси Инес Гарсиа ижтимоий тармоқлардаги ҳужумларга жавоб қайтардиБугун, 03:39Ал-Ҳилал Гарри Кейн трансфери бўйича музокараларни бошладиАл-Ҳилал Гарри Кейн трансфери бўйича музокараларни бошладиБугун, 03:38Ал-Ҳилал Гарри Кейн трансфери бўйича Лондонда музокараларни бошладиАл-Ҳилал Гарри Кейн трансфери бўйича Лондонда музокараларни бошладиБугун, 03:17
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"