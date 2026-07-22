Ламине Ямалнинг эрта муваффақияти: Барселона юлдузи тўйинганлик хавфидан қандай қутулади?
Испания терма жамоаси ва Барселона клубининг ёш иқтидор эгаси Ламине Ямал футбол оламида мисли кўрилмаган натижаларга эришишда давом этмоқда. Атиги 19 ёшга тўлган бўлишига қарамай, у аллақачон футболчилар орзу қиладиган деярли барча чўққиларни забт этиб бўлди. Бироқ, бундай эрта зафар ва шон-шуҳрат Каталония клуби мухлисларида хавотир уйғота бошлади: ҳамма нарсага эришган ёш юлдузда мотивация йўқолмайдими? Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ҳозирги кунда Каталония аҳли ўзига хос "бахтли кабус" ичида яшамоқда. Испания терма жамоаси билан Евро-2024 ва 2026-йилги Жаҳон чемпионатида ғолиб чиққан, Барселона сафида барча ички соврунларни қўлга киритган Ямал учун энди қандай мақсадлар қолди? Sport психологиясида "эрта тўйинганлик" деб аталадиган ҳолат кўпинча иқтидорли ёшларнинг карьерасига нуқта қўйиши ёки уларнинг ўсишдан тўхташига сабаб бўлиши мумкин.
Неймар хатоси ва янги чақириқларБарселона раҳбарияти ва мухлислари ўз вақтида Неймарнинг жамоани тарк этиши билан боғлиқ оғриқли тажрибани бошдан кечирган. Бироқ, таҳлилчиларнинг фикрича, Ламине Ямал билан боғлиқ вазият бошқача тус олиши кутилмоқда. Неймар ўз вақтида Лионель Месси соясидан қочишни истаган бўлса, Ямал ҳозирда янги даврнинг мутлақ етакчиси сифатида шаклланмоқда. Унинг олдида нафақат соврунларни ҳимоя қилиш, балки футбол тарихидаги энг буюк ўйинчилар қаторидан мустаҳкам жой олиш вазифаси турибди.
Ямалнинг ўйин услуби ва майдондаги хатти-ҳаракатлари унинг ҳали ҳам футболдан завқ олаётганини кўрсатади. Мутахассисларнинг таъкидлашича, у шунчаки ғалаба қозониш учун эмас, балки ўйин эстетикаси ва мухлисларга қувонч улашиш учун майдонга тушмоқда. Бу эса унинг узоқ вақт юқори савияда қолишини таъминловчи асосий омилдир.
Шунингдек, индивидуал мукофотлар пойгаси ҳали олдинда. Гарчи жамоавий соврунлар борасида Ямалнинг жавони тўла бўлса-да, "Олтин тўп" каби нуфузли шахсий совринлар учун кураш энди қизғин паллага кирмоқда. Замонавий футболда Килиан Мбаппе ва Эрлинг Холанд каби гигантлар билан рақобатлашиш Ламине Ямал учун доимий мотивация манбаи бўлиб хизмат қилади.
Каталония клуби мухлислари учун яна бир тасалли берувчи жиҳат шундаки, Ямал клуб академияси — "Ла Масиа" тарбияланувчиси ҳисобланади. Бу унинг клубга бўлган садоқатини ва Барселона фалсафасини чуқур англашини англатади. У нафақат ўз муваффақияти, балки жамоанинг инқироздан тўлиқ чиқиб кетиши ва Европа тахтига қайтиши учун ҳам масъулиятни ҳис қилмоқда.
Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, Ламине Ямалнинг 19 ёшида эришган натижалари ҳайратланарли бўлса-да, бу унинг йўли якуни эмас. Аксинча, бу янги ва янада буюкроқ даврнинг бошланишидир. Барселона юлдузи ўзининг ақлий етуклиги ва профессионал ёндашуви билан эрта тўйинганлик ҳақидаги барча шубҳаларни тарқатиб юборишга қодир.
…