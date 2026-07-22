Ламине Ямалнинг севгилиси Инес Гарсиа ижтимоий тармоқлардаги ҳужумларга жавоб қайтарди

·24·Спорт
Ламине Ямалнинг севгилиси Инес Гарсиа ижтимоий тармоқлардаги ҳужумларга жавоб қайтарди

Испания терма жамоасининг ёш юлдузи Ламине Ямал ва унинг севгилиси Инес Гарсиа ўртасидаги муносабатлар сўнгги кунларда жаҳон спорт матбуотининг диққат марказида бўлиб турибди. 2026-йилги Жаҳон чемпионати финалидан сўнг бошланган танқидлар тўлқини ва ижтимоий тармоқлардаги нафрат кампанияси ниҳоят Инес Гарцианинг расмий баёнот беришига сабаб бўлди. Барселона клуби тарбияланувчиси бўлган Ямалнинг яқин инсони ўзига нисбатан билдирилаётган салбий фикрларга нисбатан жим қараб тура олмаслигини маълум қилди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Воқеалар ривожи Испания терма жамоасининг Аргентинага қарши кечган финал баҳсидаги ғалабасидан сўнг бошланди. МетЛифе Стадиум майдонида кечган тантанали тақдирлаш маросимида Инес Гарсиа Ламине Ямал билан бирга кўриниш берган эди. Бироқ, ижтимоий тармоқ фойдаланувчилари жуфтликнинг ўзаро муносабатларида совуқчилик борлигини, улар бир-бири билан деярли мулоқот қилмаганини пайқаб, буни муносабатлар якунланаётгани ҳақидаги миш-мишларга айлантириб юбордилар.

Нафрат кампанияси ва руҳий босим

Marca нашри хабарига кўра, ушбу видеолавҳалар тарқалгач, Инес Гарсиа шафқатсиз ҳақоратлар ва кибербуллинг қурбонига айланган. Минглаб фойдаланувчилар уни ёш футболчидан фойдаланишда ёки унга нисбатан бефарқликда айблаб, ҳақоратли изоҳлар қолдиришган. Бу ҳолат шунчалик кескин тус олдики, контент-мейкер сифатида танилган Гарсиа ўзининг руҳий ҳолатини ҳимоя қилиш учун оммавий чиқиш қилишга мажбур бўлди.

"Мен ҳам инсонман", дея бошлади ўз баёнотини Инес Гарсиа. У ижтимоий тармоқлардаги танқидларни "нафратга тўла кампания" деб атади ва одамларни шахсий ҳаётга ҳурмат билан қарашга чақирди. Унинг сўзларига кўра, камерага тушиб қолган бир неча сонияли лавҳалар асосида инсоннинг бутун ҳаёти ва ҳис-туйғулари ҳақида хулоса чиқариш мутлақо нотўғри ва адолатсиздир.

Ламине Ямалнинг ўзи ҳозирча ушбу вазият бўйича расмий муносабат билдирмади. Ёш ҳужумчи айни дамда ўз фаолиятидаги энг юқори нуқталардан бирини бошдан кечирмоқда — у нафақат Барселона, балки Испания терма жамоасининг ҳам ажралмас бўлагига айланиб улгурди. Футболчининг яқинлари ва мухлислари эса бундай шахсий можаролар унинг майдондаги ўйинига салбий таъсир кўрсатишидан хавотирда.

Ўзбекистонлик футбол ишқибозлари учун ҳам бу каби ҳолатлар бегона эмас. Замонавий футболда ёш юлдузларнинг шахсий ҳаёти доимий равишда ОАВ ва мухлислар назоратида бўлади. Ламине Ямал каби 19 ёшли футболчи учун бундай босим остида қолиш катта руҳий чидамлиликни талаб этади. Инес Гарцианинг дадил жавоби эса ижтимоий тармоқлардаги асоссиз айбловларга қарши ўзига хос ҳимоя бўлди.

Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, Испания терма жамоасининг тарихий ғалабаси ортидан келган ушбу можаро спорт оламидаги машҳурликнинг нақадар оғир юк эканлигини яна бир бор исботлади. Ҳозирда жуфтликнинг муносабатлари сақланиб қоладими ёки йўқми, бу фақат вақт ҳукмига ҳавола, бироқ ахлоқий чегараларни бузмаслик ҳар қандай мухлис учун асосий қоида бўлиб қолиши лозим.

Ламине ЯмалБарселонаИспанияФутболИнес Гарсиа
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ал-Ҳилал Гарри Кейн трансфери бўйича музокараларни бошладиАл-Ҳилал Гарри Кейн трансфери бўйича музокараларни бошладиБугун, 03:38Ал-Ҳилал Гарри Кейн трансфери бўйича Лондонда музокараларни бошладиАл-Ҳилал Гарри Кейн трансфери бўйича Лондонда музокараларни бошладиБугун, 03:17Ламин Ямал исмининг сири кўпчиликни ҳайратга солдиЛамин Ямал исмининг сири кўпчиликни ҳайратга солдиБугун, 02:54Челси рекорд ўрнатди: Морган Роджерс тарихдаги энг қиммат британиялик футболчига айландиЧелси рекорд ўрнатди: Морган Роджерс тарихдаги энг қиммат британиялик футболчига айландиБугун, 02:39Ламине Ямалнинг севгилиси Инес Гарсия ижтимоий тармоқлардаги ҳужумларга жавоб қайтардиЛамине Ямалнинг севгилиси Инес Гарсия ижтимоий тармоқлардаги ҳужумларга жавоб қайтардиБугун, 02:33Эмилиано Мартинез Аргентина терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш ҳақида ўйламоқдаЭмилиано Мартинез Аргентина терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш ҳақида ўйламоқдаБугун, 02:16
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"