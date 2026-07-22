Ламине Ямалнинг севгилиси Инес Гарсиа ижтимоий тармоқлардаги ҳужумларга жавоб қайтарди
Испания терма жамоасининг ёш юлдузи Ламине Ямал ва унинг севгилиси Инес Гарсиа ўртасидаги муносабатлар сўнгги кунларда жаҳон спорт матбуотининг диққат марказида бўлиб турибди. 2026-йилги Жаҳон чемпионати финалидан сўнг бошланган танқидлар тўлқини ва ижтимоий тармоқлардаги нафрат кампанияси ниҳоят Инес Гарцианинг расмий баёнот беришига сабаб бўлди. Барселона клуби тарбияланувчиси бўлган Ямалнинг яқин инсони ўзига нисбатан билдирилаётган салбий фикрларга нисбатан жим қараб тура олмаслигини маълум қилди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Воқеалар ривожи Испания терма жамоасининг Аргентинага қарши кечган финал баҳсидаги ғалабасидан сўнг бошланди. МетЛифе Стадиум майдонида кечган тантанали тақдирлаш маросимида Инес Гарсиа Ламине Ямал билан бирга кўриниш берган эди. Бироқ, ижтимоий тармоқ фойдаланувчилари жуфтликнинг ўзаро муносабатларида совуқчилик борлигини, улар бир-бири билан деярли мулоқот қилмаганини пайқаб, буни муносабатлар якунланаётгани ҳақидаги миш-мишларга айлантириб юбордилар.
Нафрат кампанияси ва руҳий босимMarca нашри хабарига кўра, ушбу видеолавҳалар тарқалгач, Инес Гарсиа шафқатсиз ҳақоратлар ва кибербуллинг қурбонига айланган. Минглаб фойдаланувчилар уни ёш футболчидан фойдаланишда ёки унга нисбатан бефарқликда айблаб, ҳақоратли изоҳлар қолдиришган. Бу ҳолат шунчалик кескин тус олдики, контент-мейкер сифатида танилган Гарсиа ўзининг руҳий ҳолатини ҳимоя қилиш учун оммавий чиқиш қилишга мажбур бўлди.
"Мен ҳам инсонман", дея бошлади ўз баёнотини Инес Гарсиа. У ижтимоий тармоқлардаги танқидларни "нафратга тўла кампания" деб атади ва одамларни шахсий ҳаётга ҳурмат билан қарашга чақирди. Унинг сўзларига кўра, камерага тушиб қолган бир неча сонияли лавҳалар асосида инсоннинг бутун ҳаёти ва ҳис-туйғулари ҳақида хулоса чиқариш мутлақо нотўғри ва адолатсиздир.
Ламине Ямалнинг ўзи ҳозирча ушбу вазият бўйича расмий муносабат билдирмади. Ёш ҳужумчи айни дамда ўз фаолиятидаги энг юқори нуқталардан бирини бошдан кечирмоқда — у нафақат Барселона, балки Испания терма жамоасининг ҳам ажралмас бўлагига айланиб улгурди. Футболчининг яқинлари ва мухлислари эса бундай шахсий можаролар унинг майдондаги ўйинига салбий таъсир кўрсатишидан хавотирда.
Ўзбекистонлик футбол ишқибозлари учун ҳам бу каби ҳолатлар бегона эмас. Замонавий футболда ёш юлдузларнинг шахсий ҳаёти доимий равишда ОАВ ва мухлислар назоратида бўлади. Ламине Ямал каби 19 ёшли футболчи учун бундай босим остида қолиш катта руҳий чидамлиликни талаб этади. Инес Гарцианинг дадил жавоби эса ижтимоий тармоқлардаги асоссиз айбловларга қарши ўзига хос ҳимоя бўлди.
Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, Испания терма жамоасининг тарихий ғалабаси ортидан келган ушбу можаро спорт оламидаги машҳурликнинг нақадар оғир юк эканлигини яна бир бор исботлади. Ҳозирда жуфтликнинг муносабатлари сақланиб қоладими ёки йўқми, бу фақат вақт ҳукмига ҳавола, бироқ ахлоқий чегараларни бузмаслик ҳар қандай мухлис учун асосий қоида бўлиб қолиши лозим.
…