Хитойда дунёдаги энг йирик импульсли ГЭС қурилмоқда: муҳим босқич якунланди
Хитойнинг Ситсан (Тибет) минтақасида барпо этилаётган Датанг Жала гидроэлектр станциясида муҳим технологик жараён муваффақиятли якунланди. Дунёдаги энг йирик импульсли ГЭС ҳисобланган ушбу объектдаги 500 МВ қувватга эга гидроагрегат учун мўлжалланган биринчи шарсимон кириш клапани гидростатик синовлардан муваффақиятли ўтди. Бу воқеа юқори босимли гидроэнергетика соҳасида янги даврни бошлаб бериши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ушбу лойиҳа Пелтон турбиналари билан жиҳозланган дунёдаги биринчи 500 мегаваттли импульсли гидроэлектр станцияси ҳисобланади. Ўтказилган синовлар станциянинг энг муҳим хавфсизлик элементларидан бири ишчи босим остида тўлиқ барқарор ишлашини тасдиқлади. Шарсимон кириш клапани турбинага сув етказиб беришни бошқаради ва фавқулодда ҳолатларда тизимни ҳимоя қилиш функциясини бажаради.
Технологик мураккаблик ва улкан ўлчамларБиринчи энергия блоки учун тайёрланган ушбу клапаннинг техник кўрсаткичлари ҳайратланарли: унинг диаметри 2,9 метрни ташкил этади ва у 9 MPа босимга бардош беришга мўлжалланган. Тўлиқ йиғилган ҳолатда қурилманинг умумий вазни 300 тоннадан ошади. ixbt.com маълумотига кўра, синовлар барча эксплуатация режимларида конструкциянинг герметиклигини ва мустаҳкамлигини исботлаган.
Мутахассисларнинг таъкидлашича, клапанни ўрнатиш жараёни стандарт завод йиғувидан анча мураккаб кечган. Одатда бундай ускуналар махсус цехларда йиғилса, бу гал муҳандислар барча ишларни бевосита очиқ қурилиш майдончасида амалга оширишларига тўғри келди. Чекланган майдон, кўп тонналик элементларни кўтариш операциялари ва тоғли ҳудуднинг ўзгарувчан об-ҳавоси мутахассислар учун жиддий синов бўлди.
Тоза энергия ва инновацион ёндашувДатанг Жала ГEСи Хитойнинг миллий тоза энергия базасининг ажралмас қисмига айланади. Ушбу мажмуа ўзида гидроэнергетика, шамол ва қуёш электр станцияларини бирлаштириши кўзда тутилган. Станцияда ҳар бири 500 МВ қувватга эга иккита импульсли гидроагрегат ўрнатилади. Улар айнан баланд тоғли ҳудудлардаги катта баландлик фарқи шароитида ишлаш учун махсус лойиҳалаштирилган.
Лойиҳа Хитойнинг Донгфанг Электрик корпорацияси томонидан амалга оширилмоқда. Компания вакилларининг сўзларига кўра, ушбу клапаннинг яратилиши ва муваффақиятли синовдан ўтказилиши юқори босимли ГEСлар учун бутловчи қисмлар ишлаб чиқаришда технологик даражани янги босқичга олиб чиқди. Олинган тажриба келажакда шундай классдаги бошқа йирик лойиҳаларда ҳам қўлланилади.
Ҳозирда Датанг Жала Хитой Миллий энергетика бошқармаси томонидан илғор энергетика ускуналарини яратиш бўйича биринчи даражали муҳим лойиҳалар рўйхатига киритилган. Бу мамлакатда бир вақтнинг ўзида 500 МВ қувватли юқори босимли импульсли гидроагрегатларни ишлаб чиқиш, синовдан ўтказиш ва намойиш этиш амалга оширилаётган ягона объектдир.
…