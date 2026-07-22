Хитойда дунёдаги энг йирик импульсли ГЭС қурилмоқда: муҳим босқич якунланди

·31·Техно
Хитойда дунёдаги энг йирик импульсли ГЭС қурилмоқда: муҳим босқич якунланди

Хитойнинг Ситсан (Тибет) минтақасида барпо этилаётган Датанг Жала гидроэлектр станциясида муҳим технологик жараён муваффақиятли якунланди. Дунёдаги энг йирик импульсли ГЭС ҳисобланган ушбу объектдаги 500 МВ қувватга эга гидроагрегат учун мўлжалланган биринчи шарсимон кириш клапани гидростатик синовлардан муваффақиятли ўтди. Бу воқеа юқори босимли гидроэнергетика соҳасида янги даврни бошлаб бериши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ушбу лойиҳа Пелтон турбиналари билан жиҳозланган дунёдаги биринчи 500 мегаваттли импульсли гидроэлектр станцияси ҳисобланади. Ўтказилган синовлар станциянинг энг муҳим хавфсизлик элементларидан бири ишчи босим остида тўлиқ барқарор ишлашини тасдиқлади. Шарсимон кириш клапани турбинага сув етказиб беришни бошқаради ва фавқулодда ҳолатларда тизимни ҳимоя қилиш функциясини бажаради.

Технологик мураккаблик ва улкан ўлчамлар

Биринчи энергия блоки учун тайёрланган ушбу клапаннинг техник кўрсаткичлари ҳайратланарли: унинг диаметри 2,9 метрни ташкил этади ва у 9 MPа босимга бардош беришга мўлжалланган. Тўлиқ йиғилган ҳолатда қурилманинг умумий вазни 300 тоннадан ошади. ixbt.com маълумотига кўра, синовлар барча эксплуатация режимларида конструкциянинг герметиклигини ва мустаҳкамлигини исботлаган.

Мутахассисларнинг таъкидлашича, клапанни ўрнатиш жараёни стандарт завод йиғувидан анча мураккаб кечган. Одатда бундай ускуналар махсус цехларда йиғилса, бу гал муҳандислар барча ишларни бевосита очиқ қурилиш майдончасида амалга оширишларига тўғри келди. Чекланган майдон, кўп тонналик элементларни кўтариш операциялари ва тоғли ҳудуднинг ўзгарувчан об-ҳавоси мутахассислар учун жиддий синов бўлди.

Тоза энергия ва инновацион ёндашув

Датанг Жала ГEСи Хитойнинг миллий тоза энергия базасининг ажралмас қисмига айланади. Ушбу мажмуа ўзида гидроэнергетика, шамол ва қуёш электр станцияларини бирлаштириши кўзда тутилган. Станцияда ҳар бири 500 МВ қувватга эга иккита импульсли гидроагрегат ўрнатилади. Улар айнан баланд тоғли ҳудудлардаги катта баландлик фарқи шароитида ишлаш учун махсус лойиҳалаштирилган.

Лойиҳа Хитойнинг Донгфанг Электрик корпорацияси томонидан амалга оширилмоқда. Компания вакилларининг сўзларига кўра, ушбу клапаннинг яратилиши ва муваффақиятли синовдан ўтказилиши юқори босимли ГEСлар учун бутловчи қисмлар ишлаб чиқаришда технологик даражани янги босқичга олиб чиқди. Олинган тажриба келажакда шундай классдаги бошқа йирик лойиҳаларда ҳам қўлланилади.

Ҳозирда Датанг Жала Хитой Миллий энергетика бошқармаси томонидан илғор энергетика ускуналарини яратиш бўйича биринчи даражали муҳим лойиҳалар рўйхатига киритилган. Бу мамлакатда бир вақтнинг ўзида 500 МВ қувватли юқори босимли импульсли гидроагрегатларни ишлаб чиқиш, синовдан ўтказиш ва намойиш этиш амалга оширилаётган ягона объектдир.

ХитойЭнергетикаГЭСТехнологияИнновация
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

NASA иқлим маълумотлари Швейцария суперкомпьютерига кўчирилди: 100 петабайтлик архивNASA иқлим маълумотлари Швейцария суперкомпьютерига кўчирилди: 100 петабайтлик архивБугун, 05:30OpenAI лабораториясидаги янги AI моделлари Hugging Face платформасига ҳужум қилдиOpenAI лабораториясидаги янги AI моделлари Hugging Face платформасига ҳужум қилдиБугун, 05:25Meta болалар учун сунъий интеллект асосида эртак тўқийдиган СторйКит иловасини синовдан ўтказмоқдаMeta болалар учун сунъий интеллект асосида эртак тўқийдиган СторйКит иловасини синовдан ўтказмоқдаБугун, 04:58GeForce RTX 4080 видеокартаси кутилмаган сабаб туфайли эриб кетдиGeForce RTX 4080 видеокартаси кутилмаган сабаб туфайли эриб кетдиБугун, 04:55Сомон йўли галактикаси қадимда кучли тўқнашув туфайли ағдарилиб кетган бўлиши мумкинСомон йўли галактикаси қадимда кучли тўқнашув туфайли ағдарилиб кетган бўлиши мумкинБугун, 03:57Google сунъий интеллект пойгасида янги босқичга ўтди: Gemini 3.6 ва Gemini 4 анонс қилиндиGoogle сунъий интеллект пойгасида янги босқичга ўтди: Gemini 3.6 ва Gemini 4 анонс қилиндиБугун, 03:26
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди