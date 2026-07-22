Сомон йўли галактикаси қадимда кучли тўқнашув туфайли ағдарилиб кетган бўлиши мумкин

·0·Техно
Сомон йўли галактикаси қадимда кучли тўқнашув туфайли ағдарилиб кетган бўлиши мумкин

Буюк Британиядаги Дарем университети астрономлари Сомон йўли галактикаси тарихи ҳақида ҳайратланарли янгиликни эълон қилишди. Тадқиқотларга кўра, тахминан 10-11 миллиард йил аввал бизнинг галактикамиз бошқа бир йирик галактика билан тўқнашган ва бу ҳодиса унинг бутун тузилишини ўзгартириб юборган. Ушбу коинот катаклизми шунчалик кучли бўлганки, галактика диски деярли 90 даражага бурилиб кетган деб тахмин қилинмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Олимлар ушбу хулосага Гаиа-Энселадус деб номланган қадимий галактика билан тўқнашув оқибатларини компьютерда моделлаштириш орқали келишди. Аввалроқ Гаиа космик телескопи галактикамиз четидаги юлдузларнинг ғайритабиий орбиталари асосида ушбу тўқнашув изларини топган эди. Бироқ янги изланишлар бу ҳодисанинг кўлами аввал ўйланганидан анча кенгроқ бўлганини кўрсатмоқда.

Коинотдаги улкан бурилиш

Дарем университети илмий ходими Кирилл Батраковнинг сўзларига кўра, ушбу тўқнашув нафақат янги юлдузларнинг пайдо бўлишига, балки Сомон йўли дискининг фазодаги ҳолати ўзгаришига ҳам сабаб бўлган. Бу эса галактикадаги аксарият юлдузлар қадимда марказ атрофида бутунлай бошқача траектория бўйлаб ҳаракатланганини англатади. Мазкур кашфиёт коинот эволюциясини тушунишда янги саҳифа очади.

Компьютер симуляцияси шуни кўрсатдики, қадимий дискнинг айнан мана шундай бурилиши Сомон йўлининг ҳозирги тузилишини энг мантиқий тарзда тушунтириб беради. Ушбу модел йўлдош галактикаларнинг жойлашувига мос келади ва ташқи галактик ҳалодаги юлдузларнинг нега ғайритабиий даражада секин айланаётганига жавоб топишга ёрдам беради.

Галактикалар эволюциясининг одатий босқичи

NASA маълумотларига кўра, галактикалар тўқнашуви коинотда ноёб ҳодиса эмас, балки уларнинг ривожланишидаги одатий босқич ҳисобланади. Кузатилаётган ҳар тўртта галактикадан бири камида бир марта шундай йирик "авария"ни бошидан ўтказган. Бундай тўқнашувлар галактика шаклини бутунлай ўзгартириши, миллиардлаб юлдузларни қайта тақсимлаши ва янги юлдузлар пайдо бўлиши жараёнини тезлаштириши мумкин.

Олимлар ушбу янги натижалар нафақат Сомон йўли, балки коинотдаги бошқа спирал галактикаларнинг шаклланиш тарихини аниқроқ тиклашга ёрдам беришига ишонишмоқда. Мазкур тадқиқот биз яшаётган коинот бурчаги қанчалик мураккаб ва динамик ўтмишга эга эканлигини яна бир бор исботлади.

Сомон ЙўлиАстрономияКоинотNASAГалактика
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Google сунъий интеллект пойгасида янги босқичга ўтди: Gemini 3.6 ва Gemini 4 анонс қилиндиGoogle сунъий интеллект пойгасида янги босқичга ўтди: Gemini 3.6 ва Gemini 4 анонс қилиндиБугун, 03:26Apple қурилмаларни ижарага беришни бошламоқда: iPhone ва Мак учун обуна тизимиApple қурилмаларни ижарага беришни бошламоқда: iPhone ва Мак учун обуна тизимиБугун, 02:51Дунё йўлларида ўлим хавфи: Камбағал давлатларда кўрсаткич 6 баравар юқориДунё йўлларида ўлим хавфи: Камбағал давлатларда кўрсаткич 6 баравар юқориБугун, 02:29Авиасия инқилоби: ЖетЗеро компанияси фюзеляжсиз янги авлод самолётини яратмоқдаАвиасия инқилоби: ЖетЗеро компанияси фюзеляжсиз янги авлод самолётини яратмоқдаБугун, 01:56OpenAI янги авлод моделлари Hugging Face платформасига киберҳужум уюштирдиOpenAI янги авлод моделлари Hugging Face платформасига киберҳужум уюштирдиБугун, 01:55Болалар учун ижтимоий тармоқлар тақиқланмоқда: Дунё бўйлаб янги чекловлар тўлқиниБолалар учун ижтимоий тармоқлар тақиқланмоқда: Дунё бўйлаб янги чекловлар тўлқиниБугун, 01:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди