Google сунъий интеллект пойгасида янги босқичга ўтди: Gemini 3.6 ва Gemini 4 анонс қилинди
Технология олами гиганти Google ўзининг сунъий интеллект экотизимини кенгайтиришда давом этмоқда. Компания Gemini оиласига мансуб учта янги моделни — Gemini 3.6 Флаш, Gemini 3.5 Флаш-Lite ва ихтисослашган Gemini 3.5 Флаш Кйбер версияларини расман тақдим этди. Ушбу янгиланишлар нафақат ҳисоблаш тезлигини ошириш, балки сунъий интеллектни кундалик иш жараёнларига янада арзонроқ ва самаралироқ интеграция қилишга қаратилган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Янги линиянинг флагмани ҳисобланган Gemini 3.6 Флаш модели аввалги авлодга қараганда сезиларли даражада тежамкор бўлиб, чиқиш токенларини 17 фоизга камроқ сарфлайди. Артифисиал Аналйсис Индех маълумотларига кўра, самарадорликнинг ошиши сифатнинг пасайишига олиб келмаган, аксинча, дастурлаш, маълумотларни таҳлил қилиш ва мультимодал контент билан ишлашда кўрсаткичлар яхшиланган. Google ушбу моделнинг нархини ҳам пасайтириб, 1 миллион кириш токени учун 1,50 доллар, чиқиш токенлари учун эса 7,50 доллар этиб белгилади.
Тезлик ва киберхавфсизликдаги инқилобИккинчи янгилик — Gemini 3.5 Флаш-Lite модели бўлиб, у юқори тезлик ва катта ҳажмдаги сўровлар билан ишлаш учун махсус ишлаб чиқилган. Секундига 350 тагача токен яратиш қобилиятига эга бўлган ушбу модел ўз классидаги энг тезкор тизимга айланди. Нархларнинг бироз кўтарилганига қарамай, у мураккаб агентли сценарийларда ва узун матнли контекстлар билан ишлашда ўзидан олдинги версиялардан анча устун эканини исботлади.
Компания киберхавфсизлик соҳасига ҳам алоҳида эътибор қаратиб, Gemini 3.5 Флаш Кйбер моделини тақдим этди. Ушбу модел дастурий кодлардаги заифликларни топиш ва уларни бартараф этиш учун оптималлаштирилган. У КодеМендер агенти билан ҳамкорликда ишлайди ва мураккаб хавфсизлик ҳисоботларини тайёрлашда юқори самарадорлик кўрсатади. Ҳозирча ушбу модел фақат давлат ташкилотлари ва ишончли ҳамкорлар учун чекланган пилот дастур доирасида тақдим этилмоқда.
Google тақдим этган тест натижалари янги моделларнинг салоҳиятини яққол кўрсатиб турибди. Масалан, Gemini 3.6 Флаш дастурлаш қобилиятини баҳоловчи ДеэпСВE бенчмаркида 49 фоизлик натижа қайд этди, ҳолбуки аввалги версия 37 фоизни кўрсатган эди. Шунингдек, компьютерни бошқариш қобилияти ОСВорлд-Верифиед тестида 83 фоизга етказилди, бу эса сунъий интеллектнинг операцион тизимлар билан ишлаш имкониятлари кенгайганидан далолат беради.
Келажак сари қадам: Gemini 4 тайёрланмоқдаЯнги моделларнинг чиқарилиши билан бир қаторда, Google янада йирик лойиҳа — Gemini 4 авлоди устида иш бошлаганини эълон қилди. Компания вакилларининг сўзларига кўра, ҳозирда кейинги авлод моделларини ўқитишнинг (пре-траининг) энг кенг кўламли босқичи кетмоқда. Бу Google'нинг OpenAI ва бошқа рақобатчилари билан курашда етакчиликни қўлдан бой бермаслик ниятида эканини тасдиқлайди.
Ўзбекистонлик дастурчилар ва технологик стартаплар учун ушбу янгиликлар муҳим аҳамиятга эга, чунки Gemini 3.6 Флаш ва Gemini 3.5 Флаш-Lite моделлари аллақачон Gemini API, Google AI Стюдио ва Android Стюдио платформаларида фойдаланиш учун очилган. Бу эса маҳаллий бозорда сунъий интеллектга асосланган тезкор ва арзон иловаларни яратиш имконини беради.
…