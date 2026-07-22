Google сунъий интеллект пойгасида янги босқичга ўтди: Gemini 3.6 ва Gemini 4 анонс қилинди

·19·Техно
Google сунъий интеллект пойгасида янги босқичга ўтди: Gemini 3.6 ва Gemini 4 анонс қилинди

Технология олами гиганти Google ўзининг сунъий интеллект экотизимини кенгайтиришда давом этмоқда. Компания Gemini оиласига мансуб учта янги моделни — Gemini 3.6 Флаш, Gemini 3.5 Флаш-Lite ва ихтисослашган Gemini 3.5 Флаш Кйбер версияларини расман тақдим этди. Ушбу янгиланишлар нафақат ҳисоблаш тезлигини ошириш, балки сунъий интеллектни кундалик иш жараёнларига янада арзонроқ ва самаралироқ интеграция қилишга қаратилган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги линиянинг флагмани ҳисобланган Gemini 3.6 Флаш модели аввалги авлодга қараганда сезиларли даражада тежамкор бўлиб, чиқиш токенларини 17 фоизга камроқ сарфлайди. Артифисиал Аналйсис Индех маълумотларига кўра, самарадорликнинг ошиши сифатнинг пасайишига олиб келмаган, аксинча, дастурлаш, маълумотларни таҳлил қилиш ва мультимодал контент билан ишлашда кўрсаткичлар яхшиланган. Google ушбу моделнинг нархини ҳам пасайтириб, 1 миллион кириш токени учун 1,50 доллар, чиқиш токенлари учун эса 7,50 доллар этиб белгилади.

Тезлик ва киберхавфсизликдаги инқилоб

Иккинчи янгилик — Gemini 3.5 Флаш-Lite модели бўлиб, у юқори тезлик ва катта ҳажмдаги сўровлар билан ишлаш учун махсус ишлаб чиқилган. Секундига 350 тагача токен яратиш қобилиятига эга бўлган ушбу модел ўз классидаги энг тезкор тизимга айланди. Нархларнинг бироз кўтарилганига қарамай, у мураккаб агентли сценарийларда ва узун матнли контекстлар билан ишлашда ўзидан олдинги версиялардан анча устун эканини исботлади.

Компания киберхавфсизлик соҳасига ҳам алоҳида эътибор қаратиб, Gemini 3.5 Флаш Кйбер моделини тақдим этди. Ушбу модел дастурий кодлардаги заифликларни топиш ва уларни бартараф этиш учун оптималлаштирилган. У КодеМендер агенти билан ҳамкорликда ишлайди ва мураккаб хавфсизлик ҳисоботларини тайёрлашда юқори самарадорлик кўрсатади. Ҳозирча ушбу модел фақат давлат ташкилотлари ва ишончли ҳамкорлар учун чекланган пилот дастур доирасида тақдим этилмоқда.

Google тақдим этган тест натижалари янги моделларнинг салоҳиятини яққол кўрсатиб турибди. Масалан, Gemini 3.6 Флаш дастурлаш қобилиятини баҳоловчи ДеэпСВE бенчмаркида 49 фоизлик натижа қайд этди, ҳолбуки аввалги версия 37 фоизни кўрсатган эди. Шунингдек, компьютерни бошқариш қобилияти ОСВорлд-Верифиед тестида 83 фоизга етказилди, бу эса сунъий интеллектнинг операцион тизимлар билан ишлаш имкониятлари кенгайганидан далолат беради.

Келажак сари қадам: Gemini 4 тайёрланмоқда

Янги моделларнинг чиқарилиши билан бир қаторда, Google янада йирик лойиҳа — Gemini 4 авлоди устида иш бошлаганини эълон қилди. Компания вакилларининг сўзларига кўра, ҳозирда кейинги авлод моделларини ўқитишнинг (пре-траининг) энг кенг кўламли босқичи кетмоқда. Бу Google'нинг OpenAI ва бошқа рақобатчилари билан курашда етакчиликни қўлдан бой бермаслик ниятида эканини тасдиқлайди.

Ўзбекистонлик дастурчилар ва технологик стартаплар учун ушбу янгиликлар муҳим аҳамиятга эга, чунки Gemini 3.6 Флаш ва Gemini 3.5 Флаш-Lite моделлари аллақачон Gemini API, Google AI Стюдио ва Android Стюдио платформаларида фойдаланиш учун очилган. Бу эса маҳаллий бозорда сунъий интеллектга асосланган тезкор ва арзон иловаларни яратиш имконини беради.

GoogleGeminiСунъий ИнтеллектТехнологияКиберхавфсизлик
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сомон йўли галактикаси қадимда кучли тўқнашув туфайли ағдарилиб кетган бўлиши мумкинСомон йўли галактикаси қадимда кучли тўқнашув туфайли ағдарилиб кетган бўлиши мумкинБугун, 03:57Apple қурилмаларни ижарага беришни бошламоқда: iPhone ва Мак учун обуна тизимиApple қурилмаларни ижарага беришни бошламоқда: iPhone ва Мак учун обуна тизимиБугун, 02:51Дунё йўлларида ўлим хавфи: Камбағал давлатларда кўрсаткич 6 баравар юқориДунё йўлларида ўлим хавфи: Камбағал давлатларда кўрсаткич 6 баравар юқориБугун, 02:29Авиасия инқилоби: ЖетЗеро компанияси фюзеляжсиз янги авлод самолётини яратмоқдаАвиасия инқилоби: ЖетЗеро компанияси фюзеляжсиз янги авлод самолётини яратмоқдаБугун, 01:56OpenAI янги авлод моделлари Hugging Face платформасига киберҳужум уюштирдиOpenAI янги авлод моделлари Hugging Face платформасига киберҳужум уюштирдиБугун, 01:55Болалар учун ижтимоий тармоқлар тақиқланмоқда: Дунё бўйлаб янги чекловлар тўлқиниБолалар учун ижтимоий тармоқлар тақиқланмоқда: Дунё бўйлаб янги чекловлар тўлқиниБугун, 01:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди