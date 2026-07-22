Ал-Ҳилал Гарри Кейн трансфери бўйича музокараларни бошлади

·21·Спорт
Ал-Ҳилал Гарри Кейн трансфери бўйича музокараларни бошлади

Саудия Арабистонининг Ал-Ҳилал клуби ёзги трансфер ойнасида навбатдаги шов-шувли келишувни амалга оширишга яқин турибди. Ар-Риёд гиганти Англия терма жамоаси сардори ва Бавария ҳужумчиси Гарри Кейн номзодини ўзининг асосий мақсадига айлантирди. Ушбу трансфер нафақат клуб, балки бутун Саудия Pro-лигасининг нуфузини янги босқичга олиб чиқиши кутилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ал-Мидан Ал-Рияди нашрининг хабар беришича, Ал-Ҳилал техник директори Симон Францис айни дамда Лондонга етиб борган. Сафардан кўзланган асосий мақсад — Гарри Кейн трансфери бўйича расмий музокараларни якунлаш ва футболчи билан шахсий шартнома шартларини келишиб олишдан иборат. Клуб раҳбарияти 2025-2026-йилги мавсумдаги натижалардан қониқиш ҳосил қилмагани сабабли таркибни тубдан янгилашга қарор қилган.

Музокаралар тафсилоти ва клуб режалари

Симон Францис Лондонда Гарри Кейн ва унинг вакиллари билан учрашиб, ҳужумчининг молиявий талаблари ҳамда у истаётган имтиёзларни ўрганади. Ал-Ҳилал раҳбарияти инглиз юлдузини ўз сафига қўшиб олиш учун ҳар қандай шартни бажаришга тайёр эканини билдирган. Ҳозирда трансфер жараёнларини Францис бошқармоқда, бироқ тез орада бу вазифа шотландиялик спорт директори Ричард Ҳугҳес зиммасига ўтиши айтилмоқда.

Ал-Ҳилал ўтган мавсумда фақатгина Икки муқаддас масжид ходими кубоги (Қирол кубоги) билан чеклангани сабабли, жамоа таркибини кучайтиришни устувор вазифа деб билмоқда. Гарри Кейн каби тажрибали ва сермаҳсул ҳужумчининг келиши жамоанинг ҳам ички чемпионатда, ҳам Осиё Чемпионлар лигасида ғолиблик учун имкониятларини кескин оширади.

Гарри Кейн ўтган йили Лондоннинг Тоттенхем клубидан Германиянинг Бавария жамоасига кўчиб ўтган эди. Мюнхенликлар сафида у ажойиб самарадорлик кўрсатаётган бўлса-да, Саудия клубининг молиявий жиҳатдан жуда жозибадор таклифи футболчини ўйлантириб қўйиши мумкин. Ҳозирча Бавария раҳбариятининг ушбу эҳтимолий трансферга муносабати маълум қилинмаган.

Агар ушбу келишув амалга ошса, Гарри Кейн Саудия Арабистонида Неймар, Карим Бензема ва Криштиано Роналдо каби юлдузлар сафига қўшилади. Бу эса минтақадаги футбол даражасининг ўсишига ва трансляциялар бўйича қизиқишнинг янада ортишига хизмат қилади. Яқин соатлар ичида Лондондаги учрашув натижалари бўйича янги маълумотлар чиқиши кутилмоқда.

Ал-ҲилалГарри КейнБаварияТрансферларСаудия Арабистони
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ламине Ямалнинг севгилиси Инес Гарсиа ижтимоий тармоқлардаги ҳужумларга жавоб қайтардиЛамине Ямалнинг севгилиси Инес Гарсиа ижтимоий тармоқлардаги ҳужумларга жавоб қайтардиБугун, 03:39Ал-Ҳилал Гарри Кейн трансфери бўйича Лондонда музокараларни бошладиАл-Ҳилал Гарри Кейн трансфери бўйича Лондонда музокараларни бошладиБугун, 03:17Ламин Ямал исмининг сири кўпчиликни ҳайратга солдиЛамин Ямал исмининг сири кўпчиликни ҳайратга солдиБугун, 02:54Челси рекорд ўрнатди: Морган Роджерс тарихдаги энг қиммат британиялик футболчига айландиЧелси рекорд ўрнатди: Морган Роджерс тарихдаги энг қиммат британиялик футболчига айландиБугун, 02:39Ламине Ямалнинг севгилиси Инес Гарсия ижтимоий тармоқлардаги ҳужумларга жавоб қайтардиЛамине Ямалнинг севгилиси Инес Гарсия ижтимоий тармоқлардаги ҳужумларга жавоб қайтардиБугун, 02:33Эмилиано Мартинез Аргентина терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш ҳақида ўйламоқдаЭмилиано Мартинез Аргентина терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш ҳақида ўйламоқдаБугун, 02:16
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"