Ал-Ҳилал Гарри Кейн трансфери бўйича музокараларни бошлади
Саудия Арабистонининг Ал-Ҳилал клуби ёзги трансфер ойнасида навбатдаги шов-шувли келишувни амалга оширишга яқин турибди. Ар-Риёд гиганти Англия терма жамоаси сардори ва Бавария ҳужумчиси Гарри Кейн номзодини ўзининг асосий мақсадига айлантирди. Ушбу трансфер нафақат клуб, балки бутун Саудия Pro-лигасининг нуфузини янги босқичга олиб чиқиши кутилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ал-Мидан Ал-Рияди нашрининг хабар беришича, Ал-Ҳилал техник директори Симон Францис айни дамда Лондонга етиб борган. Сафардан кўзланган асосий мақсад — Гарри Кейн трансфери бўйича расмий музокараларни якунлаш ва футболчи билан шахсий шартнома шартларини келишиб олишдан иборат. Клуб раҳбарияти 2025-2026-йилги мавсумдаги натижалардан қониқиш ҳосил қилмагани сабабли таркибни тубдан янгилашга қарор қилган.
Музокаралар тафсилоти ва клуб режалариСимон Францис Лондонда Гарри Кейн ва унинг вакиллари билан учрашиб, ҳужумчининг молиявий талаблари ҳамда у истаётган имтиёзларни ўрганади. Ал-Ҳилал раҳбарияти инглиз юлдузини ўз сафига қўшиб олиш учун ҳар қандай шартни бажаришга тайёр эканини билдирган. Ҳозирда трансфер жараёнларини Францис бошқармоқда, бироқ тез орада бу вазифа шотландиялик спорт директори Ричард Ҳугҳес зиммасига ўтиши айтилмоқда.
Ал-Ҳилал ўтган мавсумда фақатгина Икки муқаддас масжид ходими кубоги (Қирол кубоги) билан чеклангани сабабли, жамоа таркибини кучайтиришни устувор вазифа деб билмоқда. Гарри Кейн каби тажрибали ва сермаҳсул ҳужумчининг келиши жамоанинг ҳам ички чемпионатда, ҳам Осиё Чемпионлар лигасида ғолиблик учун имкониятларини кескин оширади.
Гарри Кейн ўтган йили Лондоннинг Тоттенхем клубидан Германиянинг Бавария жамоасига кўчиб ўтган эди. Мюнхенликлар сафида у ажойиб самарадорлик кўрсатаётган бўлса-да, Саудия клубининг молиявий жиҳатдан жуда жозибадор таклифи футболчини ўйлантириб қўйиши мумкин. Ҳозирча Бавария раҳбариятининг ушбу эҳтимолий трансферга муносабати маълум қилинмаган.
Агар ушбу келишув амалга ошса, Гарри Кейн Саудия Арабистонида Неймар, Карим Бензема ва Криштиано Роналдо каби юлдузлар сафига қўшилади. Бу эса минтақадаги футбол даражасининг ўсишига ва трансляциялар бўйича қизиқишнинг янада ортишига хизмат қилади. Яқин соатлар ичида Лондондаги учрашув натижалари бўйича янги маълумотлар чиқиши кутилмоқда.
…