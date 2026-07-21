Сунъий интеллект инқилоби: 2035-йилга бориб маълумотлар марказлари энергияга тўймай қолади

·0·Техно
Сунъий интеллект инқилоби: 2035-йилга бориб маълумотлар марказлари энергияга тўймай қолади

Сунъий интеллект технологияларининг шиддатли ривожланиши глобал энергетика тизимига мисли кўрилмаган босим ўтказмоқда. BloombergНEФ таҳлилий марказининг янги ҳисоботига кўра, 2035-йилга бориб маълумотлар марказларининг электр энергиясига бўлган эҳтиёжи ҳозирги кўрсаткичлардан тўрт бараварга ошиши кутилмоқда. Бу шуни англатадики, яқин ўн йилликда биргина АҚШнинг ўзида ишлаб чиқариладиган жами электр энергиясининг бешдан бир қисми айнан рақамли инфратузилмани сақлаб туришга сарфланади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Экспертларнинг прогнозларига кўра, сунъий интеллект (AI) ҳисоб-китоблари ҳажмининг ўсиши келгуси ўн йилликда маълумотлар марказларининг умумий қувватини 200 гигаваттга етказади. Ушбу қувватнинг деярли ярми нейротармоқларни ўқитиш ва уларнинг ишлашини таъминлашга (инференсе) йўналтирилади. Қизиғи шундаки, ушбу жараёнларнинг асосий қисми АҚШ ҳудудида жамланади — 2033-йилга келиб жаҳондаги барча AI чипларининг 64 фоизи айнан шу мамлакат энергетика тизимидан қувват олади.

Энергетика тизимидаги инқирозли ҳолат

BloombergНEФ таҳлилчилари ўзларининг ўтган йилги прогнозларини сезиларли даражада қайта кўриб чиқишга мажбур бўлишди. Янги ҳисоботда 2035-йил учун энергия истеъмоли прогнози декабрь ойидаги кўрсаткичга нисбатан 83 фоизга оширилган. Бу соҳадаги ўсиш суръатлари ҳатто энг дадил таҳлиллардан ҳам ўзиб кетаётганини кўрсатади. ЭPRИ ва С&П каби нуфузли ташкилотлар ҳам ўз прогнозларини бир неча бор юқорига қараб ўзгартиришди.

Маълумотлар марказларининг бундай ўсиши аллақачон зўриқиш билан ишлаётган электр тармоқлари учун жиддий синов бўлади. Масалан, Виржиниядан Иллинойсгача бўлган ҳудудни қамраб олувчи ПЖМ Интерконнектион тизимида ишлаб чиқариладиган энергиянинг 34 фоизи фақат маълумотлар марказларига йўналтирилиши кутилмоқда. Техас штатининг катта қисмини таъминловчи ЭРКОТ тизимида эса бу кўрсаткич 22 фоизни ташкил этади.

Нархларнинг ошиши ва инфратузилма чекловлари

Талаб ва таклиф ўртасидаги номутаносиблик аллақачон иқтисодий оқибатларга олиб келмоқда. Ўтган йил давомида айрим минтақаларда электр энергияси нархи 76 фоизга кўтарилган. ПЖМ каби йирик тармоқ операторлари янги фойдаланувчиларни улашда қийинчиликларга дуч келмоқда. Ҳатто Американ Электрик Повер каби йирик коммунал хизмат кўрсатувчи компаниялар тизимдаги оғир вазият туфайли умумий тармоқдан чиқиб кетиш билан таҳдид қилмоқда.

Глобал миқёсда қараганда, сунъий интеллектга асосланган маълумотлар марказларининг кенгайиши бутун дунё бўйлаб 1 935 тераватт-соат янги энергия талабини келтириб чиқаради. Таққослаш учун, бу деярли бутун Ҳиндистон давлатининг бир йиллик умумий истеъмолига тенг кўрсаткичдир. Ўзбекистон каби рақамлаштириш жараёни фаол кетаётган мамлакатлар учун ҳам ушбу глобал тенденция келажакда энергия самарадорлиги ва яшил энергетикага ўтиш нақадар муҳимлигини кўрсатмоқда.

Сунъий ИнтеллектМаълумотлар МарказиЭнергетикаBloombergНEФТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Apple ва Кларна ҳамкорлиги: iPhone ва Мак қурилмаларини ижарага олиш тизими йўлга қўйиладиApple ва Кларна ҳамкорлиги: iPhone ва Мак қурилмаларини ижарага олиш тизими йўлга қўйиладиБугун, 23:21Авиация тарихида бурилиш: Гибрид электр самолёти илк бор 9 км баландликка кўтарилдиАвиация тарихида бурилиш: Гибрид электр самолёти илк бор 9 км баландликка кўтарилдиБугун, 22:54Honor ҳамёнбоп ва ихчам 5G портатив роутерини тақдим этдиHonor ҳамёнбоп ва ихчам 5G портатив роутерини тақдим этдиБугун, 22:25Google янги Gemini моделларини тақдим этди: Тезкорлик ва хавфсизликка асосий урғуGoogle янги Gemini моделларини тақдим этди: Тезкорлик ва хавфсизликка асосий урғуБугун, 22:22Telegramда инқилоб: Павел Дуров бир миллиард фойдаланувчи учун Грам ҳамёнини эълон қилдиTelegramда инқилоб: Павел Дуров бир миллиард фойдаланувчи учун Грам ҳамёнини эълон қилдиБугун, 21:59Meta компанияси Threads тармоғида ота-оналар назорати функциясини ишга туширдиMeta компанияси Threads тармоғида ота-оналар назорати функциясини ишга туширдиБугун, 21:29
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди