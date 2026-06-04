Бавария янги трансфер остонасида: Компани ва Саибари учрашуви сири очилди

·189·Спорт
Бавария янги трансфер остонасида: Компани ва Саибари учрашуви сири очилди
Аудио версияси

Трансфер бозори қизғин паллага кирди: Германиянинг Бавария клуби PSJ ва бошқа грандлар қизиқишига сабаб бўлган Исмаел Саибари трансферини якунлашга яқин турибди. Январ ойи охирида Чемпионлар лигаси доирасида PSV устидан қозонилган 2:1 ҳисобидаги ғалабадан сўнг, Мюнхенликлар устози Венсан Компани ва марокашлик ҳужумчи ўртасидаги самимий суҳбат кўпчиликнинг эътиборини тортган эди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ўшанда Саибари ушбу мулоқот трансфер ҳақида эмаслигини, мураббий шунчаки уни ўйини билан табриклаганини айтган эди. Венсан Компани ҳам ҳужумчининг маҳоратига юқори баҳо бериб, унинг кучи, вазиятлар яратиш қобилияти ва ҳимоядаги ёрдамини алоҳида эътироф этган. Қайд этиш жоизки, Саибари Испанияда туғилган бўлса-да, Белгияда вояга етган ва Компанининг собиқ жамоаси RSК Андерлечт академиясида таҳсил олган.

Oraдан олти ой ўтиб, ушбу мулоқот трансфер учун пойдевор бўлгани маълум бўлмоқда. Бир қатор нуфузли нашрларнинг хабар беришича, 25 ёшли футболчи Бавария билан шахсий шартнома борасида келишувга эришган. Компани билан бўлиб ўтган сўнгги суҳбат футболчининг Мюнхен клубини танлашида ҳал қилувчи омил бўлгани айтилмоқда.

Ҳозирда фақат трансфер суммаси бўйича музокаралар давом этмоқда. PSV ўз юлдузи учун рекорд даражадаги маблағ талаб қилмоқда, бу сумма Ҳирвинг Лозано ССК Наполи клубига ўтганидаги 50 миллион евродан ошиши кутилмоқда. Бавария эса молиявий мувозанатни сақлаш учун Брян Зарагоза, Александер Нюбел, Сача Боэй ва Жоау Палиньи каби футболчиларни сотишга тайёр.

БаварияТрансферларВенсан КомпаниИсмаел СаибариФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Наполи президенти Кевин Де Бруйне ва Ромелу Лукакуни сотиб юбориш билан таҳдид қилдиБугун, 19:16Ливерпул янги бош мураббий номини эълон қилди: Арне Слот ўрнини ким эгаллайди?Бугун, 19:13Ливерпул Андони Ираола билан шартнома имзоладиКеча, 18:56Рафаел Леао Миландан кетишга яқин: Galatasaray унга икки баравар кўп маош таклиф қилдиКеча, 18:54Конор Макгрегор жанги чипталари 4 дақиқада сотилиб кетдиКеча, 18:38Бавария Германия терма жамоаси ҳимоячиси билан келишувга эришдиКеча, 18:32
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди