Бавария янги трансфер остонасида: Компани ва Саибари учрашуви сири очилди
Трансфер бозори қизғин паллага кирди: Германиянинг Бавария клуби PSJ ва бошқа грандлар қизиқишига сабаб бўлган Исмаел Саибари трансферини якунлашга яқин турибди. Январ ойи охирида Чемпионлар лигаси доирасида PSV устидан қозонилган 2:1 ҳисобидаги ғалабадан сўнг, Мюнхенликлар устози Венсан Компани ва марокашлик ҳужумчи ўртасидаги самимий суҳбат кўпчиликнинг эътиборини тортган эди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ўшанда Саибари ушбу мулоқот трансфер ҳақида эмаслигини, мураббий шунчаки уни ўйини билан табриклаганини айтган эди. Венсан Компани ҳам ҳужумчининг маҳоратига юқори баҳо бериб, унинг кучи, вазиятлар яратиш қобилияти ва ҳимоядаги ёрдамини алоҳида эътироф этган. Қайд этиш жоизки, Саибари Испанияда туғилган бўлса-да, Белгияда вояга етган ва Компанининг собиқ жамоаси RSК Андерлечт академиясида таҳсил олган.
Oraдан олти ой ўтиб, ушбу мулоқот трансфер учун пойдевор бўлгани маълум бўлмоқда. Бир қатор нуфузли нашрларнинг хабар беришича, 25 ёшли футболчи Бавария билан шахсий шартнома борасида келишувга эришган. Компани билан бўлиб ўтган сўнгги суҳбат футболчининг Мюнхен клубини танлашида ҳал қилувчи омил бўлгани айтилмоқда.
Ҳозирда фақат трансфер суммаси бўйича музокаралар давом этмоқда. PSV ўз юлдузи учун рекорд даражадаги маблағ талаб қилмоқда, бу сумма Ҳирвинг Лозано ССК Наполи клубига ўтганидаги 50 миллион евродан ошиши кутилмоқда. Бавария эса молиявий мувозанатни сақлаш учун Брян Зарагоза, Александер Нюбел, Сача Боэй ва Жоау Палиньи каби футболчиларни сотишга тайёр.
…