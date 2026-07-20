Овқат етказиб юрган курьер кутилмаганда машҳур ёзувчига айланди

·0·Дунё
Овқат етказиб юрган курьер кутилмаганда машҳур ёзувчига айланди

Хитойда овқат етказиб берувчи курьер сифатида меҳнат қилиб келаётган 56 ёшли Ван Жибин мамлакатнинг энг нуфузли адабий мукофотларидан бири — Лу Син номидаги адабиёт мукофотига сазовор бўлди. Ушбу муваффақият унинг оддий меҳнаткаш инсон ҳаётидан илҳомланган шеърлари туфайли қўлга киритилди.

Мукофотга Ваннинг «Past parvoz» (Low Flight) номли шеърий тўплами муносиб деб топилди. Асарда курьерлар ҳар куни дуч келадиган қийинчиликлар, оғир меҳнат ва ҳаётий синовлар таъсирчан тарзда тасвирланган. Қизиғи, айрим шеърлар муаллиф томонидан буюртмаларни етказиб бериш оралиғида оддий қоғоз бўлакларига ёзилган.

Лу Син мукофоти ХХ аср Хитой адабиётининг энг йирик намояндаларидан бири, замонавий хитой адабиёти асосчиси сифатида тан олинган ёзувчи номи билан аталади.

Ван Жибин 2019 йил атрофида курьерлик фаолиятини бошлаган. Бироқ ундан анча аввалдан китоб мутолаасига қизиққан ва ижтимоий тармоқларда шеър ҳамда эсселарини мунтазам эълон қилиб келган. 2022 йилда унинг «Шошилаётган одам» номли шеъри ижтимоий тармоқларда оммалашиб кетди. Асар нотўғри манзил кўрсатган мижоз сабабли соатлаб овора бўлган курьерлик воқеасидан илҳомланиб ёзилган эди.

2023 йилда у «Шошилаётган одам: овқат етказиб берувчи курьер шеърлари» номли илк шеърий тўпламини нашр этди. 2024 йилда эса «Past parvoz» китоби чоп этилди. Муаллиф ушбу тўпламни тайёрлаш жараёнида қарийб 200 нафар курьер билан суҳбатлар ўтказиб, уларнинг ҳаёти ва муаммоларини ўрганган.

Шеърлардан бири қуйидаги сатрлар билан ўқувчилар эътиборини тортган:

«Ким айтди қанот ёзиш фақат баланд парвоз қилиш дегани? Паст учиш ҳам — парвоз.»

Мукофотни қўлга киритганига қарамай, Ван Жибин курьерлик ишини тарк этиш нияти йўқлигини билдирди. Унинг айтишича, молиявий жиҳатдан бу ишга муҳтож эмас, аммо ушбу меҳнат муҳити унга ёқади ва яхши жисмоний шаклда қолишига ёрдам беради.

«Мен содда ҳаётни яхши кўраман. Ҳеч қандай мукофот мени ўзгартирмайди», — деган у.

Ван Жибиннинг муваффақияти Хитойда сўнгги йилларда жисмоний меҳнат билан шуғулланувчи инсонларнинг адабиёт соҳасида ҳам катта ютуқларга эришаётганини яна бир бор намоён этди. Аввалроқ собиқ курьер Ху Аняннинг «Мен Пекинда посилка етказаман» номли хотиралар китоби бестселлерга айланган, мигрант ишчи Фан Юсунунг автобиографик эссеси эса бутун Хитой интернетида катта шов-шувга сабаб бўлган эди.

Мутахассислар фикрича, бу каби асарлар мамлакатнинг улкан гига-иқтисодиётида меҳнат қилаётган миллионлаб инсонларнинг ҳаёти, орзу-умидлари ва кундалик муаммоларини адабиёт орқали жамиятга етказишда муҳим аҳамият касб этмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Аргентина мағлубиятидан сўнг Буенос-Айресда тартибсизликлар бошландиАргентина мағлубиятидан сўнг Буенос-Айресда тартибсизликлар бошландиБугун, 20:05Оддий дори аёл танасини кўк рангга айлантириб юбордиОддий дори аёл танасини кўк рангга айлантириб юбордиБугун, 18:16Саудия Умра зиёратчилари учун муҳим янгиликни эълон қилдиСаудия Умра зиёратчилари учун муҳим янгиликни эълон қилдиБугун, 17:56Кореялик олимлар 10 сонияда ўзи кийиладиган кийим яратдиКореялик олимлар 10 сонияда ўзи кийиладиган кийим яратдиБугун, 17:37Россияда яна бир физик олим давлатга хиёнатда айбландиРоссияда яна бир физик олим давлатга хиёнатда айбландиБугун, 14:58Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлдиЛамин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлдиБугун, 14:53
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
Антарктидадаги "Қон шаршараси" нега қизил рангда оқади?
Антарктидадаги "Қон шаршараси" нега қизил рангда оқади?