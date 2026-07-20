Volkswagen ақлли технологиялар билан жиҳозланган янги электровелосипедини тақдим этди
Германиянинг Volkswagen автоконцерни шаҳар транспорти экотизимини тубдан ўзгартиришга қарор қилди. Компания н+ бренди билан ҳамкорликда янги авлод электровелосипедларини намойиш этди. Ушбу лойиҳанинг асосий мақсади — икки ғилдиракли транспорт воситасини замонавий автомобиллар каби хавфсиз ва технологик жиҳатдан мукаммал қилишдир. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Янги моделнинг энг ўзига хос жиҳати — Смарт Виев тизимидир. ixbt.com маълумотига кўра, ушбу тизим орқа кўриниш камераси ва махсус радарни ўз ичига олади. Рулга ўрнатилган рақамли панел орқали велосипедчи орқадан келаётган транспорт воситаларини кўриб туриши мумкин. Агар орқадан машина тез яқинлашиб келса, тизим ҳайдовчини огоҳлантиради, бу эса йўлда ортга қарамасдан ҳаракатланиш имконини беради.
Автомобил даражасидаги хавфсизлик ва ёритиш тизимиVolkswagen муҳандислари велосипеднинг ёритиш тизимига ҳам алоҳида эътибор қаратган. Велосипед рамасига ўрнатилган ЛEД чироқлар кундузи ҳаракатланиш чироқлари вазифасини ўтайди. Тормоз босилганда улар автоматик равишда қизил рангда ёнади, бурилиш вақтида эса сариқ рангли милтилловчи ишоралар ишга тушади. Бу тизим автомобиллардаги стоп-сигналлар ва бурилиш кўрсаткичлари билан бир хил принципда ишлайди.
Бундан ташқари, Volkswagen янги экотизим доирасида "ақлли" дубулғани ҳам ишлаб чиқди. Ушбу аксессуар велосипеднинг ёритиш тизими билан синхронлашган ҳолда ишлайди. Энг муҳими, дубулға бахтсиз ҳодисаларни аниқлаш функциясига эга. Агар жиддий тўқнашув содир бўлса, қурилма автоматик равишда олдиндан белгиланган контактларга хабар ва координаталарни юборади.
Технологик янгиликлар бу билан тугамайди. Тўпламдан жой олган ақлли кўзойнаклар камера ва радар билан боғланган ҳолда ишлайди. Улар велосипедчининг кўз ўнгида навигация кўрсаткичлари ва йўл ҳаракати ҳақидаги муҳим огоҳлантиришларни акс эттиради. Таъкидланишича, ушбу технология ҳарбий авиация муҳандисларининг ишланмаларига асосланган.
Ўзбекистон каби шаҳарларида велосипед инфратузилмаси ривожланиб бораётган ҳудудлар учун бундай технологиялар жуда долзарбдир. Хавфсизлик даражасининг ошиши ва автомобилларга хос функцияларнинг жорий этилиши, электровелосипедларни нафақат дам олиш, балки асосий транспорт воситаси сифатида ҳам оммалаштиришга хизмат қилади.
…