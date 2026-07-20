Volkswagen ақлли технологиялар билан жиҳозланган янги электровелосипедини тақдим этди

·20·Техно
Volkswagen ақлли технологиялар билан жиҳозланган янги электровелосипедини тақдим этди

Германиянинг Volkswagen автоконцерни шаҳар транспорти экотизимини тубдан ўзгартиришга қарор қилди. Компания н+ бренди билан ҳамкорликда янги авлод электровелосипедларини намойиш этди. Ушбу лойиҳанинг асосий мақсади — икки ғилдиракли транспорт воситасини замонавий автомобиллар каби хавфсиз ва технологик жиҳатдан мукаммал қилишдир. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги моделнинг энг ўзига хос жиҳати — Смарт Виев тизимидир. ixbt.com маълумотига кўра, ушбу тизим орқа кўриниш камераси ва махсус радарни ўз ичига олади. Рулга ўрнатилган рақамли панел орқали велосипедчи орқадан келаётган транспорт воситаларини кўриб туриши мумкин. Агар орқадан машина тез яқинлашиб келса, тизим ҳайдовчини огоҳлантиради, бу эса йўлда ортга қарамасдан ҳаракатланиш имконини беради.

Автомобил даражасидаги хавфсизлик ва ёритиш тизими

Volkswagen муҳандислари велосипеднинг ёритиш тизимига ҳам алоҳида эътибор қаратган. Велосипед рамасига ўрнатилган ЛEД чироқлар кундузи ҳаракатланиш чироқлари вазифасини ўтайди. Тормоз босилганда улар автоматик равишда қизил рангда ёнади, бурилиш вақтида эса сариқ рангли милтилловчи ишоралар ишга тушади. Бу тизим автомобиллардаги стоп-сигналлар ва бурилиш кўрсаткичлари билан бир хил принципда ишлайди.

Бундан ташқари, Volkswagen янги экотизим доирасида "ақлли" дубулғани ҳам ишлаб чиқди. Ушбу аксессуар велосипеднинг ёритиш тизими билан синхронлашган ҳолда ишлайди. Энг муҳими, дубулға бахтсиз ҳодисаларни аниқлаш функциясига эга. Агар жиддий тўқнашув содир бўлса, қурилма автоматик равишда олдиндан белгиланган контактларга хабар ва координаталарни юборади.

Технологик янгиликлар бу билан тугамайди. Тўпламдан жой олган ақлли кўзойнаклар камера ва радар билан боғланган ҳолда ишлайди. Улар велосипедчининг кўз ўнгида навигация кўрсаткичлари ва йўл ҳаракати ҳақидаги муҳим огоҳлантиришларни акс эттиради. Таъкидланишича, ушбу технология ҳарбий авиация муҳандисларининг ишланмаларига асосланган.

Ўзбекистон каби шаҳарларида велосипед инфратузилмаси ривожланиб бораётган ҳудудлар учун бундай технологиялар жуда долзарбдир. Хавфсизлик даражасининг ошиши ва автомобилларга хос функцияларнинг жорий этилиши, электровелосипедларни нафақат дам олиш, балки асосий транспорт воситаси сифатида ҳам оммалаштиришга хизмат қилади.

VolkswagenЭлектровелосипедТехнологияСмарт ВиевХавфсизлик
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Коинотга юк етказиш нархи кескин арзонлашмоқда: 2040-йилга бориб 300 долларга тушадиКоинотга юк етказиш нархи кескин арзонлашмоқда: 2040-йилга бориб 300 долларга тушадиБугун, 21:52АҚШ тиббиёт тизимига хизмат кўрсатувчи Краневаре компанияси киберҳужумга учрадиАҚШ тиббиёт тизимига хизмат кўрсатувчи Краневаре компанияси киберҳужумга учрадиБугун, 21:22NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олдиNASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олдиБугун, 20:58ВордПресс тизимидаги жиддий нуқсон: Миллионлаб сайтлар хакерлар ҳужуми остида қолдиВордПресс тизимидаги жиддий нуқсон: Миллионлаб сайтлар хакерлар ҳужуми остида қолдиБугун, 20:56Adobe сунъий интеллект ёрдамида суратларни танқид қилувчи янги иловани тақдим этдиAdobe сунъий интеллект ёрдамида суратларни танқид қилувчи янги иловани тақдим этдиБугун, 20:52YouTube сунъий интеллект орқали яратилган сифатсиз контентга қарши курашни кучайтирдиYouTube сунъий интеллект орқали яратилган сифатсиз контентга қарши курашни кучайтирдиБугун, 20:28
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда