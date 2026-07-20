АҚШ тиббиёт тизимига хизмат кўрсатувчи Краневаре компанияси киберҳужумга учради

·19·Техно
АҚШ тиббиёт тизимига хизмат кўрсатувчи Краневаре компанияси киберҳужумга учради

АҚШдаги минглаб шифохона ва дорихоналар учун дастурий таъминот етказиб берувчи Британиянинг Краневаре компанияси йирик киберҳужумга учраганини маълум қилди. Компания тизимларидан мижозлар ва ходимларга тегишли жуда катта ҳажмдаги маълумотлар ўғирланган. Бу воқеа Америка соғлиқни сақлаш тизимида технологик хавфсизлик масаласи нақадар нозик эканини яна бир бор кўрсатди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Лондон фонд биржасига тақдим этилган расмий ҳисоботга кўра, хакерлар аллақачон тизимдан чиқариб юборилган, бироқ ҳодиса юзасидан суриштирув ишлари давом этмоқда. Краневаре АҚШдаги тиббиёт муассасалари учун ҳисоб-китоб ва биллинг хизматларини кўрсатувчи етакчи провайдерлардан бири ҳисобланади. Шу сабабли, ўғирланган маълумотлар орасида беморларнинг шахсий ва тиббий қайдлари бўлиши эҳтимоли юқори.

Компания ҳозирча айнан қанча ва қандай турдаги маълумотлар ўғирланганига аниқлик киритмади. Фақатгина ходимлар, мижозлар ва ҳамкорларнинг маълум бир фоизига тегишли ёзувлар хакерлар қўлига ўтгани тасдиқланган. TechCrunch нашри маълумотига кўра, Краневаре 2021-йилда Центрй компаниясини сотиб олгач, унинг базасидаги 147 миллиондан ортиқ беморлар ҳақидаги йигирма йиллик архив маълумотларига ҳам эгалик қила бошлаган эди.

Соғлиқни сақлаш соҳасига тизимли ҳужумлар

Краневаре бош директори Кеит Неилсон ҳозирча хакерлар томонидан бирор товламачилик талаби қўйилгани ёки йўқлиги борасидаги саволларни очиқламади. Мутахассисларнинг фикрича, бундай ҳужумлар одатда компанияни катта миқдордаги товон пули тўлашга мажбурлаш ёки ўғирланган маълумотларни қора бозорда сотиш мақсадида амалга оширилади.

Ушбу ҳолат сўнгги ойларда АҚШ соғлиқни сақлаш секторига хизмат кўрсатувчи технологик гигантларга қилинган кетма-кет ҳужумларнинг бир қисмидир. Хакерлар бевосита шифохоналарга эмас, балки уларга биллинг ва маълумотларни қайта ишлаш хизматини кўрсатувчи аутсорсинг компанияларига ҳужум қилиш орқали миллионлаб одамларнинг шахсий маълумотларига осонроқ йўл топмоқда.

Сўнгги бир йил ичида ушбу соҳада бир қатор йирик ўғирликлар қайд этилди:

  • Март ойида ТриЗетто компанияси 3,4 миллиондан ортиқ кишининг маълумотлари ўғирланганини тасдиқлади;
  • КареCloud гиганти электрон соғлиқни сақлаш қайдлари базаси бузиб кирилгани ҳақида ҳисобот берди;
  • Ўтган йилнинг июль ойида Эписоурсе компанияси 5,4 миллион фойдаланувчини маълумотлар сизиб чиққани ҳақида огоҳлантирди.
Краневаре каби компаниялар тиббий хизматлар учун тўловларни шакллантиришда муҳим бўғин ҳисобланади. Агар бундай тизимлар ишдан чиқса ёки улардаги маълумотлар блокланса, бу нафақат молиявий йўқотишларга, балки шифохоналарда беморларга хизмат кўрсатиш жараёнининг тўхтаб қолишига ҳам сабаб бўлиши мумкин. Ҳозирда киберхавфсизлик бўйича мутахассислар ўғирланган маълумотларнинг тарқалиб кетишини олдини олиш чораларини кўрмоқда.

КраневареКиберҳужумАҚШТиббиётХакерлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Коинотга юк етказиш нархи кескин арзонлашмоқда: 2040-йилга бориб 300 долларга тушадиКоинотга юк етказиш нархи кескин арзонлашмоқда: 2040-йилга бориб 300 долларга тушадиБугун, 21:52Volkswagen ақлли технологиялар билан жиҳозланган янги электровелосипедини тақдим этдиVolkswagen ақлли технологиялар билан жиҳозланган янги электровелосипедини тақдим этдиБугун, 21:26NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олдиNASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олдиБугун, 20:58ВордПресс тизимидаги жиддий нуқсон: Миллионлаб сайтлар хакерлар ҳужуми остида қолдиВордПресс тизимидаги жиддий нуқсон: Миллионлаб сайтлар хакерлар ҳужуми остида қолдиБугун, 20:56Adobe сунъий интеллект ёрдамида суратларни танқид қилувчи янги иловани тақдим этдиAdobe сунъий интеллект ёрдамида суратларни танқид қилувчи янги иловани тақдим этдиБугун, 20:52YouTube сунъий интеллект орқали яратилган сифатсиз контентга қарши курашни кучайтирдиYouTube сунъий интеллект орқали яратилган сифатсиз контентга қарши курашни кучайтирдиБугун, 20:28
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда