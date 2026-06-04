Бавария Штутгартнинг трансфер режаларига халақит бериши мумкин

·202·Спорт
Бавария Штутгартнинг трансфер режаларига халақит бериши мумкин
Аудио версияси

Германиянинг ВфБ Стюттгарт клуби Нидерландия чемпионатининг ёш иқтидорларидан бирини ўз сафига қўшиб олмоқчи. Омроэп Гелдерланд нашрининг хабар беришича, шваблар НEК Нижмеген ярим ҳимоячиси, 22 ёшли Кодеи Сано номзодини ёзги трансфер ойнаси учун асосий мақсад қилиб белгилаган. Маинз клуби аъзоси Кайшу Санонинг укаси бўлган ушбу футболчи ўтган мавсумда Эредивисие доирасида ўзини кўрсата олди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Қишки трансфер ойнасида унга Ajax ва Ноттингҳам Форест каби клублардан қизиқиш бўлган эди, бироқ Нижмеген ўз етакчисини қўйиб юбормади. Сано мавсумни 3 та гол ва 7 та голли узатма билан якунлади. Унинг универсал хислатлари — ҳам таянч, ҳам ҳужумкор ярим ҳимояда, шунингдек, чап қанотда ўйнай олиши кўплаб грандлар эътиборини тортмоқда. Хусусан, PSJ ва бошқа йирик жамоалар ҳам вазиятни кузатмоқда.

Вазиятга Бавария ҳам билвосита таъсир кўрсатиши мумкин. Мюнхенликлар PSV Эиндҳовен юлдузи Исмаел Саибари билан шахсий келишувга эришган ва трансфер бўйича музокараларга тайёрланмоқда. Агар Саибари Бавария сафига ўтса, PSV унинг ўрнига айнан Кодеи Санони сотиб олишга ҳаракат қилади. Бу эса ВфБ Стюттгарт учун жиддий рақобат туғдиради.

Эиндҳовенс Дагблад нашрига кўра, PSV ўз футболчиси Саибари учун 60 миллион евродан ортиқ маблағ талаб қилмоқда. Агар ушбу трансфер амалга ошса, бу Эредивисие чемпионлари учун рекорд сумма бўлади. Штутгарт эса ўз навбатида Ангело Стиллер каби етакчиларининг кетиш эҳтимоли фонида Санони таркибга қўшиб олишни жуда истамоқда.

Шунингдек, ВфБ Стюттгарт ўтган йили Реал Мадрид жамоасидан 3 миллион еврога сотиб олган Чема Андрес масаласи ҳам сўроқ остида турибди. Сабаби, Испания гранди футболчини қайта сотиб олиш ҳуқуқини ўзида сақлаб қолган. Шу боис, немис клуби ярим ҳимоя чизиғини кучайтириш учун Кодеи Сано трансфери устида жиддий бош қотирмоқда.

БаварияВфБ СтюттгартТрансферларФутболЭредивисие
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Наполи президенти Кевин Де Бруйне ва Ромелу Лукакуни сотиб юбориш билан таҳдид қилдиБугун, 19:16Ливерпул янги бош мураббий номини эълон қилди: Арне Слот ўрнини ким эгаллайди?Бугун, 19:13Ливерпул Андони Ираола билан шартнома имзоладиКеча, 18:56Рафаел Леао Миландан кетишга яқин: Galatasaray унга икки баравар кўп маош таклиф қилдиКеча, 18:54Конор Макгрегор жанги чипталари 4 дақиқада сотилиб кетдиКеча, 18:38Бавария Германия терма жамоаси ҳимоячиси билан келишувга эришдиКеча, 18:32
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди