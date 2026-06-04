Бавария Штутгартнинг трансфер режаларига халақит бериши мумкин
Германиянинг ВфБ Стюттгарт клуби Нидерландия чемпионатининг ёш иқтидорларидан бирини ўз сафига қўшиб олмоқчи. Омроэп Гелдерланд нашрининг хабар беришича, шваблар НEК Нижмеген ярим ҳимоячиси, 22 ёшли Кодеи Сано номзодини ёзги трансфер ойнаси учун асосий мақсад қилиб белгилаган. Маинз клуби аъзоси Кайшу Санонинг укаси бўлган ушбу футболчи ўтган мавсумда Эредивисие доирасида ўзини кўрсата олди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Қишки трансфер ойнасида унга Ajax ва Ноттингҳам Форест каби клублардан қизиқиш бўлган эди, бироқ Нижмеген ўз етакчисини қўйиб юбормади. Сано мавсумни 3 та гол ва 7 та голли узатма билан якунлади. Унинг универсал хислатлари — ҳам таянч, ҳам ҳужумкор ярим ҳимояда, шунингдек, чап қанотда ўйнай олиши кўплаб грандлар эътиборини тортмоқда. Хусусан, PSJ ва бошқа йирик жамоалар ҳам вазиятни кузатмоқда.
Вазиятга Бавария ҳам билвосита таъсир кўрсатиши мумкин. Мюнхенликлар PSV Эиндҳовен юлдузи Исмаел Саибари билан шахсий келишувга эришган ва трансфер бўйича музокараларга тайёрланмоқда. Агар Саибари Бавария сафига ўтса, PSV унинг ўрнига айнан Кодеи Санони сотиб олишга ҳаракат қилади. Бу эса ВфБ Стюттгарт учун жиддий рақобат туғдиради.
Эиндҳовенс Дагблад нашрига кўра, PSV ўз футболчиси Саибари учун 60 миллион евродан ортиқ маблағ талаб қилмоқда. Агар ушбу трансфер амалга ошса, бу Эредивисие чемпионлари учун рекорд сумма бўлади. Штутгарт эса ўз навбатида Ангело Стиллер каби етакчиларининг кетиш эҳтимоли фонида Санони таркибга қўшиб олишни жуда истамоқда.
Шунингдек, ВфБ Стюттгарт ўтган йили Реал Мадрид жамоасидан 3 миллион еврога сотиб олган Чема Андрес масаласи ҳам сўроқ остида турибди. Сабаби, Испания гранди футболчини қайта сотиб олиш ҳуқуқини ўзида сақлаб қолган. Шу боис, немис клуби ярим ҳимоя чизиғини кучайтириш учун Кодеи Сано трансфери устида жиддий бош қотирмоқда.
…