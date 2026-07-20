ЖЧ–2030да 64 жамоа бўладими? Муҳим изоҳ бор...
Жанубий Америка футбол конфедерацияси президенти Алехандро Домингес 2030 йилги жаҳон чемпионатини 64 та терма жамоа иштирокида ўтказиш режасини яна кун тартибига олиб чиқди. У турнирнинг юз йиллиги муносабати билан мусобақа тарихдаги энг катта мундиалга айланишини билдирди.
Бироқ ҳозирча 64 жамоали формат FIFA томонидан расман тасдиқлангани йўқ. Бу КОНМЕБОЛ илгари сурган таклиф бўлиб, якуний қарор халқаро футбол ташкилоти томонидан қабул қилиниши керак. FIFA президенти Жанни Инфантино ҳам масала ЖЧ–2026дан кейин муҳокама қилинишини айтган.
Домингес қандай баёнот берди?
КОНМЕБОЛ раҳбари ижтимоий тармоқдаги саҳифасида 2030 йилги турнир футболнинг тарихий ватанига қайтишини таъкидлади.
«Кейинги чемпионат футболнинг бешигида ўтади. Бу турнирнинг юз йиллигини нишонлаш учун ажойиб имконият. Мусобақада 64 та жамоа иштирок этади», — деди Домингес.
КОНМЕБОЛ 64 терма жамоали форматни биринчи марта эмас, аввал ҳам расман таклиф қилган. Конфедерация бу ғояни мундиалнинг 100 йиллиги муносабати билан фақат бир марта қўллаш ва турнирга кўпроқ мамлакатларни жалб қилиш истаги билан изоҳлаган.
FIFA ҳали якуний қарор чиқармаган
Домингеснинг қатъий баёнотига қарамай, 2030 йилги жаҳон чемпионати иштирокчилари сони ҳозирча расман 64 тага етказилмаган.
FIFA раҳбарияти таклифни кўриб чиқишга тайёрлигини билдирган, аммо уни маъқуллаш ёки рад этиш бўйича якуний қарор эълон қилинмаган. Шу сабаб «ЖЧ–2030да 64 жамоа қатнашади» деган хабарни ҳозирча тасдиқланган формат эмас, муҳокама қилинаётган режа сифатида қабул қилиш тўғри бўлади.
Айрим футбол конфедерациялари бу ғояни қўллаб-қувватлаётган бўлса, бошқалари кескин кенгайиш ўйинлар сони, футболчилар юкламаси ва халқаро тақвимга салбий таъсир қилиши мумкинлигини айтмоқда.
Турнир олти давлатда ўтказилади
ЖЧ–2030 тарихда илк бор уч қитъадаги олти давлатни қамраб олади. Турнирнинг асосий мезбонлари Испания, Португалия ва Марокаш ҳисобланади.
Мундиалнинг юз йиллигига бағишланган дастлабки учрашувлар эса Уругвай, Аргентина ва Парагвайда ташкил этилади. Уругвай 1930 йилда тарихдаги биринчи жаҳон чемпионатига мезбонлик қилган эди.
Шу тариқа, мусобақа Европа, Африка ва Жанубий Америка ҳудудларида ўтказилади.
64 жамоали формат нимани ўзгартиради?
ЖЧ–2026да иштирокчилар сони илк бор 32 тадан 48 тага оширилди ва турнир 104 та учрашувдан иборат бўлди. Агар 2030 йилги мундиал 64 жамоага кенгайтирилса, мусобақалар сони яна кескин кўпайиши мумкин.
Бу кўпроқ мамлакатга жаҳон чемпионатида қатнашиш имкониятини беради. Айни пайтда турнир муддати, саралаш тизими, гуруҳлар формати ва футболчилар юкламаси бўйича янги саволларни келтириб чиқаради.
Якуний сўз FIFAдан чиқади
КОНМЕБОЛ ЖЧ–2030ни 64 жамоа иштирокида ўтказиш ниятини очиқ билдирмоқда. Домингеснинг сўнгги баёноти ҳам Жанубий Америка томони ушбу режадан воз кечмаганини кўрсатди.
Аммо форматни ўзгартириш ҳуқуқи FIFAга тегишли. Шу боис футбол тарихидаги энг катта мундиал ҳақиқатга айланадими ёки 48 жамоали тизим сақлаб қолинадими — расмий қарордан кейингина маълум бўлади.
…