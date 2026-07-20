ЖЧ–2030да 64 жамоа бўладими? Муҳим изоҳ бор...

·48·Спорт
ЖЧ–2030да 64 жамоа бўладими? Муҳим изоҳ бор...

Жанубий Америка футбол конфедерацияси президенти Алехандро Домингес 2030 йилги жаҳон чемпионатини 64 та терма жамоа иштирокида ўтказиш режасини яна кун тартибига олиб чиқди. У турнирнинг юз йиллиги муносабати билан мусобақа тарихдаги энг катта мундиалга айланишини билдирди.

Бироқ ҳозирча 64 жамоали формат FIFA томонидан расман тасдиқлангани йўқ. Бу КОНМЕБОЛ илгари сурган таклиф бўлиб, якуний қарор халқаро футбол ташкилоти томонидан қабул қилиниши керак. FIFA президенти Жанни Инфантино ҳам масала ЖЧ–2026дан кейин муҳокама қилинишини айтган.

Домингес қандай баёнот берди?

КОНМЕБОЛ раҳбари ижтимоий тармоқдаги саҳифасида 2030 йилги турнир футболнинг тарихий ватанига қайтишини таъкидлади.

«Кейинги чемпионат футболнинг бешигида ўтади. Бу турнирнинг юз йиллигини нишонлаш учун ажойиб имконият. Мусобақада 64 та жамоа иштирок этади», — деди Домингес.

КОНМЕБОЛ 64 терма жамоали форматни биринчи марта эмас, аввал ҳам расман таклиф қилган. Конфедерация бу ғояни мундиалнинг 100 йиллиги муносабати билан фақат бир марта қўллаш ва турнирга кўпроқ мамлакатларни жалб қилиш истаги билан изоҳлаган.

FIFA ҳали якуний қарор чиқармаган

Домингеснинг қатъий баёнотига қарамай, 2030 йилги жаҳон чемпионати иштирокчилари сони ҳозирча расман 64 тага етказилмаган.

FIFA раҳбарияти таклифни кўриб чиқишга тайёрлигини билдирган, аммо уни маъқуллаш ёки рад этиш бўйича якуний қарор эълон қилинмаган. Шу сабаб «ЖЧ–2030да 64 жамоа қатнашади» деган хабарни ҳозирча тасдиқланган формат эмас, муҳокама қилинаётган режа сифатида қабул қилиш тўғри бўлади.

Айрим футбол конфедерациялари бу ғояни қўллаб-қувватлаётган бўлса, бошқалари кескин кенгайиш ўйинлар сони, футболчилар юкламаси ва халқаро тақвимга салбий таъсир қилиши мумкинлигини айтмоқда.

Турнир олти давлатда ўтказилади

ЖЧ–2030 тарихда илк бор уч қитъадаги олти давлатни қамраб олади. Турнирнинг асосий мезбонлари Испания, Португалия ва Марокаш ҳисобланади.

Мундиалнинг юз йиллигига бағишланган дастлабки учрашувлар эса Уругвай, Аргентина ва Парагвайда ташкил этилади. Уругвай 1930 йилда тарихдаги биринчи жаҳон чемпионатига мезбонлик қилган эди.

Шу тариқа, мусобақа Европа, Африка ва Жанубий Америка ҳудудларида ўтказилади.

64 жамоали формат нимани ўзгартиради?

ЖЧ–2026да иштирокчилар сони илк бор 32 тадан 48 тага оширилди ва турнир 104 та учрашувдан иборат бўлди. Агар 2030 йилги мундиал 64 жамоага кенгайтирилса, мусобақалар сони яна кескин кўпайиши мумкин.

Бу кўпроқ мамлакатга жаҳон чемпионатида қатнашиш имкониятини беради. Айни пайтда турнир муддати, саралаш тизими, гуруҳлар формати ва футболчилар юкламаси бўйича янги саволларни келтириб чиқаради.

Якуний сўз FIFAдан чиқади

КОНМЕБОЛ ЖЧ–2030ни 64 жамоа иштирокида ўтказиш ниятини очиқ билдирмоқда. Домингеснинг сўнгги баёноти ҳам Жанубий Америка томони ушбу режадан воз кечмаганини кўрсатди.

Аммо форматни ўзгартириш ҳуқуқи FIFAга тегишли. Шу боис футбол тарихидаги энг катта мундиал ҳақиқатга айланадими ёки 48 жамоали тизим сақлаб қолинадими — расмий қарордан кейингина маълум бўлади.

Алехандро ДомингесКОНМЕБОЛФИФАЖанни Инфантино
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Месси ва 9 нафар футболчи Аргентинага қайтмади: сабаби маълум...Месси ва 9 нафар футболчи Аргентинага қайтмади: сабаби маълум...Кеча, 23:21Тоттенхем Лукас Бергвалл учун Нюкасл таклиф қилган 46 миллион фунтни рад этдиТоттенхем Лукас Бергвалл учун Нюкасл таклиф қилган 46 миллион фунтни рад этдиКеча, 22:57Гвардиола Италияга яқинлашдими? Барселонада учрашув бўлди...Гвардиола Италияга яқинлашдими? Барселонада учрашув бўлди...Кеча, 22:26Шомуродовнинг голи ЖЧ–2026да энг чиройлиси бўлиши мумкин...Шомуродовнинг голи ЖЧ–2026да энг чиройлиси бўлиши мумкин...Кеча, 22:22Ўзбекистон FIFA рейтингида 10 поғона пастлади: сабаб маълумЎзбекистон FIFA рейтингида 10 поғона пастлади: сабаб маълумКеча, 22:16Забиҳилло Ўринбоев «Навбаҳор»дан кетиб, янги клубга ўтди...Забиҳилло Ўринбоев «Навбаҳор»дан кетиб, янги клубга ўтди...Кеча, 22:12
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди