Месси ва 9 нафар футболчи Аргентинага қайтмади: сабаби маълум...
Аргентина миллий жамоасининг ЖЧ–2026 финалида Испанияга 0:1 ҳисобида мағлуб бўлишидан кейин футболчиларнинг бир қисми ватанига қайтмади. Лионель Месси ҳамда яна тўққиз нафар ўйинчи АҚШда қолиш, клуби ихтиёрига бориш ёки таътилни бошлашга қарор қилган.
TyC Sports маълумотига кўра, Аргентинага терма жамоанинг 16 нафар футболчиси қайтган. Мессининг ватанига учмагани эса унинг АҚШда фаолият юритаётгани билан боғлиқ.
Месси ва Де Пауль АҚШда қолди
Лионель Месси «Интер Майами» клуби шарафини ҳимоя қилади. Шу сабаб жаҳон чемпионатидан кейин унинг Аргентинага бориш ўрнига АҚШда қолгани хабар қилинмоқда.
У билан бирга клубдаги жамоадоши Родриго де Пауль ҳам АҚШда қолган футболчилар қаторига киритилган.
Қолган айрим ўйинчилар эса ўз клублари жойлашган мамлакатларга йўл олган ёки қисқа муддатли таътилга чиққан. Шу боис уларнинг Аргентинага қайтмаганини жамоадан норозилик ёки финалдаги мағлубиятга муносабат сифатида талқин қилиш учун асос йўқ.
Ватанига 16 нафар футболчи қайтди
Жаҳон чемпионати якунидан сўнг Аргентина делегациясининг бир қисми мамлакатга қайтди. Маълумотларга кўра, самолётда жами 16 нафар футболчи бўлган.
Уларни Аргентинада мухлислар кутиб олган. Бироқ 2022 йилги чемпионликдан кейинги оммавий байрамлардан фарқли равишда, бу сафар жамоа кумуш медаллар билан қайтди.
Амалдаги жаҳон чемпиони финалгача етиб борган бўлса-да, қўшимча вақтда урилган ягона гол ҳал қилувчи бўлди.
Финал Месси учун омадсиз кечди
Испанияга қарши баҳснинг асосий вақти 0:0 ҳисобида якунланди. Қўшимча бўлимларда Ферран Торрес Аргентина дарвозасини ишғол қилиб, Испанияга чемпионликни олиб берди.
Ушбу учрашув Месси учун ЖЧ–2026даги энг самарасиз баҳс бўлди. Аргентина сардори турнирда илк бор гол ёки голли узатма қайд эта олмади.
Шунга қарамай, 39 ёшли футболчи мундиални юқори шахсий кўрсаткичлар билан якунлади. У саккизта гол урди ва тўртта ассист амалга ошириб, жамоасининг финалгача етиб боришида муҳим роль ўйнади.
Тўпурарлик рекорди ҳам қўлдан кетди
Финалдан кейин Месси жаҳон чемпионатлари тарихидаги энг яхши тўпурар мақомини ҳам бой берди. Уни Франция ҳужумчиси Килиан Мбаппе бир гол фарқи билан ортда қолдирди.
Месси финалда рақиб дарвозасини ишғол қилганида, рекорд учун курашда вазият яна ўзгариши мумкин эди. Аммо Испания ҳимояси Аргентина етакчисининг имкониятларини чеклаб қўйди.
Мессининг кейинги режаси қандай?
Аргентина финалда чемпионликни бой берди, аммо Месси ва бир қатор футболчилар учун клуб мавсуми тез орада давом этади. Шу сабаб улар миллий жамоа билан Буэнос-Айресга қайтиш ўрнига ўз режалари асосида ҳаракат қилган.
Мессининг АҚШда қолиши кутилмаган норозилик эмас, балки унинг «Интер Майами»даги фаолияти билан боғлиқ оддий қарор сифатида кўрилмоқда. Энди асосий эътибор унинг ЖЧ–2026дан кейинги клубдаги ҳолати ва Аргентина термасидаги келажагига қаратилади.
…