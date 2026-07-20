Месси ва 9 нафар футболчи Аргентинага қайтмади: сабаби маълум...

·91·Спорт
Месси ва 9 нафар футболчи Аргентинага қайтмади: сабаби маълум...

Аргентина миллий жамоасининг ЖЧ–2026 финалида Испанияга 0:1 ҳисобида мағлуб бўлишидан кейин футболчиларнинг бир қисми ватанига қайтмади. Лионель Месси ҳамда яна тўққиз нафар ўйинчи АҚШда қолиш, клуби ихтиёрига бориш ёки таътилни бошлашга қарор қилган.

TyC Sports маълумотига кўра, Аргентинага терма жамоанинг 16 нафар футболчиси қайтган. Мессининг ватанига учмагани эса унинг АҚШда фаолият юритаётгани билан боғлиқ.

Месси ва Де Пауль АҚШда қолди

Лионель Месси «Интер Майами» клуби шарафини ҳимоя қилади. Шу сабаб жаҳон чемпионатидан кейин унинг Аргентинага бориш ўрнига АҚШда қолгани хабар қилинмоқда.

У билан бирга клубдаги жамоадоши Родриго де Пауль ҳам АҚШда қолган футболчилар қаторига киритилган.

Қолган айрим ўйинчилар эса ўз клублари жойлашган мамлакатларга йўл олган ёки қисқа муддатли таътилга чиққан. Шу боис уларнинг Аргентинага қайтмаганини жамоадан норозилик ёки финалдаги мағлубиятга муносабат сифатида талқин қилиш учун асос йўқ.

Ватанига 16 нафар футболчи қайтди

Жаҳон чемпионати якунидан сўнг Аргентина делегациясининг бир қисми мамлакатга қайтди. Маълумотларга кўра, самолётда жами 16 нафар футболчи бўлган.

Уларни Аргентинада мухлислар кутиб олган. Бироқ 2022 йилги чемпионликдан кейинги оммавий байрамлардан фарқли равишда, бу сафар жамоа кумуш медаллар билан қайтди.

Амалдаги жаҳон чемпиони финалгача етиб борган бўлса-да, қўшимча вақтда урилган ягона гол ҳал қилувчи бўлди.

Финал Месси учун омадсиз кечди

Испанияга қарши баҳснинг асосий вақти 0:0 ҳисобида якунланди. Қўшимча бўлимларда Ферран Торрес Аргентина дарвозасини ишғол қилиб, Испанияга чемпионликни олиб берди.

Ушбу учрашув Месси учун ЖЧ–2026даги энг самарасиз баҳс бўлди. Аргентина сардори турнирда илк бор гол ёки голли узатма қайд эта олмади.

Шунга қарамай, 39 ёшли футболчи мундиални юқори шахсий кўрсаткичлар билан якунлади. У саккизта гол урди ва тўртта ассист амалга ошириб, жамоасининг финалгача етиб боришида муҳим роль ўйнади.

Тўпурарлик рекорди ҳам қўлдан кетди

Финалдан кейин Месси жаҳон чемпионатлари тарихидаги энг яхши тўпурар мақомини ҳам бой берди. Уни Франция ҳужумчиси Килиан Мбаппе бир гол фарқи билан ортда қолдирди.

Месси финалда рақиб дарвозасини ишғол қилганида, рекорд учун курашда вазият яна ўзгариши мумкин эди. Аммо Испания ҳимояси Аргентина етакчисининг имкониятларини чеклаб қўйди.

Мессининг кейинги режаси қандай?

Аргентина финалда чемпионликни бой берди, аммо Месси ва бир қатор футболчилар учун клуб мавсуми тез орада давом этади. Шу сабаб улар миллий жамоа билан Буэнос-Айресга қайтиш ўрнига ўз режалари асосида ҳаракат қилган.

Мессининг АҚШда қолиши кутилмаган норозилик эмас, балки унинг «Интер Майами»даги фаолияти билан боғлиқ оддий қарор сифатида кўрилмоқда. Энди асосий эътибор унинг ЖЧ–2026дан кейинги клубдаги ҳолати ва Аргентина термасидаги келажагига қаратилади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

ЖЧ–2030да 64 жамоа бўладими? Муҳим изоҳ бор...ЖЧ–2030да 64 жамоа бўладими? Муҳим изоҳ бор...Кеча, 23:14Тоттенхем Лукас Бергвалл учун Нюкасл таклиф қилган 46 миллион фунтни рад этдиТоттенхем Лукас Бергвалл учун Нюкасл таклиф қилган 46 миллион фунтни рад этдиКеча, 22:57Гвардиола Италияга яқинлашдими? Барселонада учрашув бўлди...Гвардиола Италияга яқинлашдими? Барселонада учрашув бўлди...Кеча, 22:26Шомуродовнинг голи ЖЧ–2026да энг чиройлиси бўлиши мумкин...Шомуродовнинг голи ЖЧ–2026да энг чиройлиси бўлиши мумкин...Кеча, 22:22Ўзбекистон FIFA рейтингида 10 поғона пастлади: сабаб маълумЎзбекистон FIFA рейтингида 10 поғона пастлади: сабаб маълумКеча, 22:16Забиҳилло Ўринбоев «Навбаҳор»дан кетиб, янги клубга ўтди...Забиҳилло Ўринбоев «Навбаҳор»дан кетиб, янги клубга ўтди...Кеча, 22:12
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди