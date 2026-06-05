Польша нашри Ўзбекистон терма жамоасининг имкониятларини таҳлил қилди
Ўзбекистон миллий терма жамоаси ўз тарихида илк бор футбол бўйича Жаҳон чемпионати финал босқичи йўлланмасини қўлга киритиб, мамлакатимиз спорт тарихида янги саҳифа очганидан хабарингиз бор. Айни кунларда омихта таркиб билан океан ортида ўтадиган мундиалга жиддий ҳозирлик кўраётган «оқ бўрилар» (терма жамоамизнинг лақаби) бутун дунё футбол экспертлари ва ОАВ эътиборида турибди.
Европанинг энг нуфузли спорт манбаларидан бири — Польшанинг «TVP Sport» портали ҳам вакилларимизнинг тарихий дебют марафони олдидан кенг қамровли таҳлилий мақола эълон қилди. Халқаро журналистлар мақолада терма жамоамизнинг кучли томонлари, асосий тактик услублари ҳамда бўлажак ўйинларда ҳал қилувчи аҳамиятга эга бўладиган етакчи футболчиларимизни алоҳида эътироф этиб ўтишган.
Элдор Шомуродов — Осиё қитъасининг бош юлдузларидан бири
Польшалик экспертларнинг фикрига кўра, жамоамизнинг бош ҳаракатлантирувчи кучи ва ҳақиқий сардори сифатида яна Элдор Шомуродов эътироф этилмоқда. Италия А Сериясидаги ёрқин ўйинлари билан Европа футболи ихлосмандларига яхши таниш бўлган ҳужумчимиз ҳақида нашр қуйидагича ёзади:
«Ўзбекистон миллий терма жамоасининг ўйин схемаси ва бош тактик пойдевори айнан сардор Элдор Шомуродов атрофида қурилган. У нафақат жамоанинг асосий гол урар қуроли, балки саралаш босқичида қитъа миқёсида энг яхши ассистентга ҳам айланди».
Статистик маълумотларга кўра, Шомуродов Осиё саралаш босқичида рақиб жарима майдончаси ичида тўпга тегиш сони бўйича мутлақ пешқадамликни қўлга киритган. Шунингдек, яратилган хавфли вазиятлар ва кутилаётган голлар ($xG$) борасида юртдошимиздан фақатгина Эрон юлдузи Меҳди Таремий ҳамда Қатар вакили Алмоэз Али бироз олдинга чиқиб олишган, холос.
Суръат ва тезлик: Қанотлардаги ҳавфли «қуролларимиз»
Мақолада фақатгина Шомуродов эмас, балки терма жамоамизнинг бугунги кундаги ёш ва иқтидорли авлоди ҳам юқори баҳоланган. Хусусан, ҳимоя чизиғида мустаҳкам девор бўлаётган Абдуқодир Ҳусанов, марказда ўйин тизгинини ушлаб турувчи Отабек Шукуров ҳамда қанот вингерлари — Аббосбек Файзуллаев ва Жалолиддин Машариповларнинг хизмати алоҳида тилга олинган.
Европалик журналистлар Файзуллаев ва Машарипов тандемини рақиблар учун ҳақиқий бош оғриғи деб ҳисоблашмоқда. Боиси, ушбу футболчилар нафақат юқори техник маҳоратга, балки тезкор вертикал ҳужумларда ва кутилмаган рейдларда рақиб мудофаасини пароканда қилиб юбориш қобилиятига эга.
Фабио Каннаваронинг тактикаси ва эҳтимолий таркиб
«TVP Sport» вакиллари вакилларимизнинг тактик чизгиларини ҳам синчиклаб ўрганиб чиқишди. Уларнинг хулосасига кўра, бош мураббий Фабио Каннаваро тўпни майдон марказида узоқ вақт назорат қилиб туришдан кўра, тезкор ва тўғридан-тўғри (вертикал) футбол ўйнашни маъқул кўради. Ҳужумлар асосан ҳимоядан узоқ паслар орқали Шомуродовга етказилади ва у ердан хавфли нуқталар яратилади.
Шунингдек, мақолада Осиё саралашида энг кўп сейвларни амалга ошириб, жамоани бир неча бор муқаррар голлардан қутқарган посбонимиз Ўткир Юсупов ҳам катта мақтовга сазовор бўлди. Эълон қилинган эҳтимолий асосий таркиб эса қуйидаги кўринишда тақдим этилди:
Чизиқлар
Футболчилар
Дарвозабон
Ўткир Юсупов
Ҳимоячилар
Рустам Ашурматов, Абдуқодир Ҳусанов, Абдулла Абдуллаев
Ярим ҳимоячилар
Ҳожиакбар Алижонов, Одилжон Ҳамробеков, Отабек Шукуров, Шерзод Насруллаев
Ҳужумчилар
Жалолиддин Машарипов, Элдор Шомуродов, Аббосбек Файзуллаев
Олдинда бизни жиддий «К» гуруҳи кутмоқда
Эслатиб ўтамиз, вакилларимиз бўлажак Жаҳон чемпионатининг финал босқичи гуруҳ раундларида анчагина номдор ва жанговар терма жамоаларга қарши кураш олиб боришади.
Ўзбекистон жой олган «К» гуруҳи рақиблари:
Португалия — Европа футболи гранди ва мундиалнинг асосий фаворитларидан бири.
Колумбия — Жанубий Америка қитъасининг энг техник ва шиддатли терма жамоаси.
Конго ДР — Жисмоний жиҳатдан бақувват ва кутилмаган совғалар тақдим эта оладиган Африка вакили.
Ташқи ОАВ ва экспертларнинг бу каби юқори эътирофи вакилларимизнинг тўғри йўлдан кетаётганидан далолат беради. Бўлажак тарихий мусобақада миллий терма жамоамизга чиройли ўйинлар ва улкан зафарлар тилаб қоламиз!
Жаҳон чемпионати кундалиги, Ўзбекистон терма жамоаси лагеридан энг сўнгги эксклюзив янгиликлар ва футбол оламидаги энг сара хабарларни ҳар доим Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…