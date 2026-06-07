Родри Гвардиола қўл остида тўп сурган даврларини ёдга олди

·0·Спорт
Родри Гвардиола қўл остида тўп сурган даврларини ёдга олди

Европа футболининг энг кучли ва ақлли яримҳимоячиларидан бири, айни пайтда «Манчестер Сити» ҳамда Испания миллий терма жамоасининг ҳақиқий юраги ҳисобланган Родри ўзининг қадрдон устози Хосеп Гвардиола билан биргаликда босиб ўтган шонли йўлини ёдга олди. Испаниянинг машҳур AS нашрига берган интервьюсида маҳоратли футболчи фаолиятидаги энг унутилмас ва тарихий лаҳзалар ҳақида чин дилдан гапириб берди.

Родрининг таъкидлашича, УЕФА Чемпионлар Лигасидаги ғалаба нафақат клуб, балки унинг шахсий ҳаётида ҳам энг муҳим паллалардан бирига айланган.

Унутилмас Истанбул финали ва орзу қилинган кубок

Футбол олами яхши эслайди, 2022/2023 йилги мавсумнинг финал баҳсида «Манчестер Сити» Миланнинг «Интер» клуби билан тўқнаш келган ва 1:0 ҳисобида ғалаба қозониб, ўз тарихида илк бор Чемпионлар Лигаси бош совринини боши устига кўтарган эди. Ўша учрашувдаги ягона ва олтинга тенг голга айнан Родри муаллифлик қилган.

Ушбу буюк муваффақият ҳақида гапирар экан, футболчи бутун жамоанинг меҳнатини алоҳида эътироф этди:

  • Узоқ кутилган зафар: «Чемпионлар Лигаси клуб учун қанчалик аҳамиятли эканлиги ва ўша унутилмас гол мен учун нақадар қадрлилигини инобатга олсак — бу жуда ўзгача кун эди. Бироқ мен бутун жамоамизни алоҳида таъкидлашни истардим. Бир неча йиллардан буён турли сабаблар ва омадсизликлар, қийинчиликлар туфайли бу совринни қўлга кирита олмасдик. Ваҳоланки, назаримда, биз унга анча аввалроқ етишишга лойиқ эдик».

  • Пеп билан суҳбат: «Шуларга қарамай, биз ҳар қандай тўсиқни енгишга қодир аҳил жамоа бўла олдик. Ўша финалдан сўнг Пеп билан ушбу чўққини забт этиш қанчалик оғир бўлгани ҳақида узоқ гаплашганимиз ҳали ҳам ёдимда. Бу чинакамига бахтли онлар эди».

Гвардиоланинг таъсири: Спорт ва инсонийлик фазилатлари

Родри ўз интервьюсида Пеп Гвардиоланинг нафақат буюк тактик, балки ажойиб инсон эканлигини ҳам очиб берди. Устозининг ўзига кўрсатган таъсирини иккита асосий жиҳатга ажратди:

Гвардиоланинг устувор жиҳатлари

Родрининг баҳоси ва фикри

Спортча руҳият ва характер

У яққол ажралиб турувчи кучли характерга ва ҳеч қачон таслим бўлмайдиган спортча курашувчан руҳиятга эга инсон. Ундан футболдан ташқарида ҳам жуда кўп нарсани ўрганиш мумкин.

Юксак одамгарчилик фазилати

У доимо жамоа манфаатини биринчи ўринга қўяди ва футболчидан максимум фойда чиқаришни билади. Энг муҳими, у инсон сифатида тўғри фурсатни топа олади: жамоани тарк этган ўйинчиларни ҳам доимо хотирасида авайлаб сақлайди ва эслаб туради. Бу сифатлар у ҳақида кўп нарсани айтади.

Замин шарҳи: Родрининг ушбу самимий эътирофлари «Манчестер Сити» ичидаги муҳит нақадар юқори даражада эканлигини яна бир бор исботлайди. Хосеп Гвардиола шунчаки совринлар ютадиган машина эмас, балки ҳар бир футболчининг қалбига йўл топа оладиган буюк руҳшунос ҳамдир. Родрининг финалдаги голи «шаҳарликлар» тарихини абадийга ўзгартириб юборди ва бу муваффақият замирида мураббий ҳамда футболчи ўртасидаги кучли ишонч кўприги ётгани кўриниб турибди. Гвардиола шогирдининг фаолиятида ҳақиқатдан ҳам ўчиб кетмас ва алоҳида из қолдирган сиймога айлана олди.

Европа футболи юлдузларининг энг қизиқарли интервьюлари, Чемпионлар Лигасининг қайноқ тафсилотлари ва дунё футболига оид энг эксклюзив янгиликларни ҳар доим Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Германия терма жамоаси АҚШга қарши кечган баҳсда ғалаба қозондиГермания терма жамоаси АҚШга қарши кечган баҳсда ғалаба қозондиБугун, 03:16Бернарду Силва фаолиятини «Реал Мадрид» клубида давом эттириши мумкинБернарду Силва фаолиятини «Реал Мадрид» клубида давом эттириши мумкинБугун, 03:11Англия терма жамоаси Янги Зеландияга қарши баҳсда ғалаба қозондиАнглия терма жамоаси Янги Зеландияга қарши баҳсда ғалаба қозондиБугун, 03:04Португалия терма жамоаси Чилига қарши кечган баҳсда ғалаба қозондиПортугалия терма жамоаси Чилига қарши кечган баҳсда ғалаба қозондиБугун, 02:57Англия Янги Зеландияни мағлуб этди: Гарри Кейн яна гол урдиАнглия Янги Зеландияни мағлуб этди: Гарри Кейн яна гол урдиБугун, 22:14Мирра Андреева «Ролан Гаррос»даги ғалабасидан сўнг ўзини табрикладиМирра Андреева «Ролан Гаррос»даги ғалабасидан сўнг ўзини табрикладиБугун, 19:21
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Родри Гвардиола қўл остида тўп сурган даврларини ёдга олди – Zamin.uz, 07.06.2026