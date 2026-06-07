Родри Гвардиола қўл остида тўп сурган даврларини ёдга олди
Европа футболининг энг кучли ва ақлли яримҳимоячиларидан бири, айни пайтда «Манчестер Сити» ҳамда Испания миллий терма жамоасининг ҳақиқий юраги ҳисобланган Родри ўзининг қадрдон устози Хосеп Гвардиола билан биргаликда босиб ўтган шонли йўлини ёдга олди. Испаниянинг машҳур AS нашрига берган интервьюсида маҳоратли футболчи фаолиятидаги энг унутилмас ва тарихий лаҳзалар ҳақида чин дилдан гапириб берди.
Родрининг таъкидлашича, УЕФА Чемпионлар Лигасидаги ғалаба нафақат клуб, балки унинг шахсий ҳаётида ҳам энг муҳим паллалардан бирига айланган.
Унутилмас Истанбул финали ва орзу қилинган кубок
Футбол олами яхши эслайди, 2022/2023 йилги мавсумнинг финал баҳсида «Манчестер Сити» Миланнинг «Интер» клуби билан тўқнаш келган ва 1:0 ҳисобида ғалаба қозониб, ўз тарихида илк бор Чемпионлар Лигаси бош совринини боши устига кўтарган эди. Ўша учрашувдаги ягона ва олтинга тенг голга айнан Родри муаллифлик қилган.
Ушбу буюк муваффақият ҳақида гапирар экан, футболчи бутун жамоанинг меҳнатини алоҳида эътироф этди:
Узоқ кутилган зафар: «Чемпионлар Лигаси клуб учун қанчалик аҳамиятли эканлиги ва ўша унутилмас гол мен учун нақадар қадрлилигини инобатга олсак — бу жуда ўзгача кун эди. Бироқ мен бутун жамоамизни алоҳида таъкидлашни истардим. Бир неча йиллардан буён турли сабаблар ва омадсизликлар, қийинчиликлар туфайли бу совринни қўлга кирита олмасдик. Ваҳоланки, назаримда, биз унга анча аввалроқ етишишга лойиқ эдик».
Пеп билан суҳбат: «Шуларга қарамай, биз ҳар қандай тўсиқни енгишга қодир аҳил жамоа бўла олдик. Ўша финалдан сўнг Пеп билан ушбу чўққини забт этиш қанчалик оғир бўлгани ҳақида узоқ гаплашганимиз ҳали ҳам ёдимда. Бу чинакамига бахтли онлар эди».
Гвардиоланинг таъсири: Спорт ва инсонийлик фазилатлари
Родри ўз интервьюсида Пеп Гвардиоланинг нафақат буюк тактик, балки ажойиб инсон эканлигини ҳам очиб берди. Устозининг ўзига кўрсатган таъсирини иккита асосий жиҳатга ажратди:
Гвардиоланинг устувор жиҳатлари
Родрининг баҳоси ва фикри
Спортча руҳият ва характер
У яққол ажралиб турувчи кучли характерга ва ҳеч қачон таслим бўлмайдиган спортча курашувчан руҳиятга эга инсон. Ундан футболдан ташқарида ҳам жуда кўп нарсани ўрганиш мумкин.
Юксак одамгарчилик фазилати
У доимо жамоа манфаатини биринчи ўринга қўяди ва футболчидан максимум фойда чиқаришни билади. Энг муҳими, у инсон сифатида тўғри фурсатни топа олади: жамоани тарк этган ўйинчиларни ҳам доимо хотирасида авайлаб сақлайди ва эслаб туради. Бу сифатлар у ҳақида кўп нарсани айтади.
Замин шарҳи: Родрининг ушбу самимий эътирофлари «Манчестер Сити» ичидаги муҳит нақадар юқори даражада эканлигини яна бир бор исботлайди. Хосеп Гвардиола шунчаки совринлар ютадиган машина эмас, балки ҳар бир футболчининг қалбига йўл топа оладиган буюк руҳшунос ҳамдир. Родрининг финалдаги голи «шаҳарликлар» тарихини абадийга ўзгартириб юборди ва бу муваффақият замирида мураббий ҳамда футболчи ўртасидаги кучли ишонч кўприги ётгани кўриниб турибди. Гвардиола шогирдининг фаолиятида ҳақиқатдан ҳам ўчиб кетмас ва алоҳида из қолдирган сиймога айлана олди.
Европа футболи юлдузларининг энг қизиқарли интервьюлари, Чемпионлар Лигасининг қайноқ тафсилотлари ва дунё футболига оид энг эксклюзив янгиликларни ҳар доим Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…