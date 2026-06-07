Эстевао Виллиан ЖЧ-2026ни ўтказиб юборгани ҳақида: «Ота-онамнинг бағрида йиғладим»
Челси клубининг ёш юлдузи Эстевао Виллиан Бразилия терма жамоаси сафида ЖЧ-2026да иштирок этиш орзусини чиппакка чиқарган оғир жароҳати ҳақида очиқ гапирди. 19 ёшли иқтидор эгаси Карло Анчелотти бошчилигидаги «Селесао» таркибига киритилиши аниқ эди, бироқ мушакларидаги жиддий муаммо унинг жаҳон аренасидаги дебютига тўсқинлик қилди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ёш ҳужумчи саралаш босқичининг барча ўйинларида қатнашиб, АҚШ, Мексика ва Канада мезбонлик қиладиган турнирда асосий фигурага айланиши кутилаётган эди. Бироқ Англия Премер-лигаси доирасидаги Манчестер Юнайтедга қарши баҳсда олинган жароҳат ҳаммасини ўзгартириб юборди. «Жаҳон чемпионатида ўйнаш — амалга ошган орзу, ҳамма буни хоҳлайди. Айниқса, бутун жараёнда иштирок этганим учун бу қалбимда жуда катта қайғу уйғотди», — деди у ESPN нашрига.
Эстевао вазият қанчалик жиддий эканини тушуниб етган лаҳзаларни эслади. Челси тиббий штаби хабарни етказиш учун унинг оиласини чақиртирган. Текширувлар натижасида футболчининг тизза ости пайи энг юқори даражада йиртилгани маълум бўлди. «Шифокор натижаларни айтиш учун ота-онамни ҳам олиб келишимни сўраганида, нимадир ёмон бўлишини сезган эдим. Тўртинчи даражали жароҳат эканини эшитганимда шок ҳолатига тушдим», — дея қўшимча қилди футболчи.
Ушбу жароҳат нафақат футболчи, балки клуб учун ҳам қимматга тушди. Эстевао мавсум якунида Челси вақтинчалик мураббийи Калум Макфарланга ёрдам бера олмади. Бразилиялик вингер Манчестер Сити жамоасига қарши бой берилган Англия кубоги финалини ҳам ўтказиб юборди. Натижада Лондон клуби келаси мавсум учун ҳеч қандай еврокубок йўлланмасини қўлга кирита олмади.
…