Эстевао Виллиан ЖЧ-2026ни ўтказиб юборгани ҳақида: «Ота-онамнинг бағрида йиғладим»

·71·Спорт
Эстевао Виллиан ЖЧ-2026ни ўтказиб юборгани ҳақида: «Ота-онамнинг бағрида йиғладим»

Челси клубининг ёш юлдузи Эстевао Виллиан Бразилия терма жамоаси сафида ЖЧ-2026да иштирок этиш орзусини чиппакка чиқарган оғир жароҳати ҳақида очиқ гапирди. 19 ёшли иқтидор эгаси Карло Анчелотти бошчилигидаги «Селесао» таркибига киритилиши аниқ эди, бироқ мушакларидаги жиддий муаммо унинг жаҳон аренасидаги дебютига тўсқинлик қилди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ёш ҳужумчи саралаш босқичининг барча ўйинларида қатнашиб, АҚШ, Мексика ва Канада мезбонлик қиладиган турнирда асосий фигурага айланиши кутилаётган эди. Бироқ Англия Премер-лигаси доирасидаги Манчестер Юнайтедга қарши баҳсда олинган жароҳат ҳаммасини ўзгартириб юборди. «Жаҳон чемпионатида ўйнаш — амалга ошган орзу, ҳамма буни хоҳлайди. Айниқса, бутун жараёнда иштирок этганим учун бу қалбимда жуда катта қайғу уйғотди», — деди у ESPN нашрига.

Эстевао вазият қанчалик жиддий эканини тушуниб етган лаҳзаларни эслади. Челси тиббий штаби хабарни етказиш учун унинг оиласини чақиртирган. Текширувлар натижасида футболчининг тизза ости пайи энг юқори даражада йиртилгани маълум бўлди. «Шифокор натижаларни айтиш учун ота-онамни ҳам олиб келишимни сўраганида, нимадир ёмон бўлишини сезган эдим. Тўртинчи даражали жароҳат эканини эшитганимда шок ҳолатига тушдим», — дея қўшимча қилди футболчи.

Ушбу жароҳат нафақат футболчи, балки клуб учун ҳам қимматга тушди. Эстевао мавсум якунида Челси вақтинчалик мураббийи Калум Макфарланга ёрдам бера олмади. Бразилиялик вингер Манчестер Сити жамоасига қарши бой берилган Англия кубоги финалини ҳам ўтказиб юборди. Натижада Лондон клуби келаси мавсум учун ҳеч қандай еврокубок йўлланмасини қўлга кирита олмади.

ЧелсиЭстевао ВиллианБразилияЖЧ-2026Футбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Челси Швециянинг ёш юлдузи учун рекорд даражадаги таклиф юбордиЧелси Швециянинг ёш юлдузи учун рекорд даражадаги таклиф юбордиБугун, 08:38Арсенал ҳужумни кучайтириш учун Морган Гиббс-Whите номзодини кўриб чиқмоқдаАрсенал ҳужумни кучайтириш учун Морган Гиббс-Whите номзодини кўриб чиқмоқдаБугун, 08:34Майкл Олисе фаолиятини Мадриднинг «Реал» клубида давом эттириши мумкинМайкл Олисе фаолиятини Мадриднинг «Реал» клубида давом эттириши мумкинБугун, 08:23Англия Премер-лигаси гиганти Бавария нишонидаги ҳимоячини олиб қочиши мумкинАнглия Премер-лигаси гиганти Бавария нишонидаги ҳимоячини олиб қочиши мумкинБугун, 08:18Савио фаолиятини Лондоннинг «Тоттенхэм» клубида давом эттириши мумкинСавио фаолиятини Лондоннинг «Тоттенхэм» клубида давом эттириши мумкинБугун, 08:16Энцо Фернандес фаолиятини Мадриднинг «Реал» клубида давом эттирмоқчиЭнцо Фернандес фаолиятини Мадриднинг «Реал» клубида давом эттирмоқчиБугун, 08:07
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)