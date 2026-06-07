Рой Кеане Гарри Кейнга маслаҳат берди: ЖЧда ақлли ўйин кўрсатиш керак
Рой Кеане Англия терма жамоаси сардори Гарри Кейнга ўзининг плеймейкерлик инстинктларини жиловлашни ва Жаҳон чемпионатида ғалаба қозониш учун фақат ҳужумнинг олдинги чизиғида қолишни маслаҳат берди. Гарчи сардор Янги Зеландияга қарши баҳсда минимал ҳисобдаги ғалабани таъминлаган бўлса-да, эксперт турнирнинг оғир иқлим шароитида тактик интизом ҳал қилувчи омил бўлишини таъкидлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Бавария юлдузи майдон марказига тушиб, ўйинни ташкил қилиш қобилияти учун кўплаб мақтовлар олган бўлса-да, Кеане бундай одатлар ёзги иссиқда ўтадиган йирик турнирда зарарли бўлиши мумкин деб ҳисоблайди. Унинг фикрича, Кейннинг асосий вазифаси ижодкорлик эмас, балки ҳужумни якунлашдан иборат бўлиши лозим.
Томас Тухель бошчилигидаги жамоанинг 1-0 ҳисобидаги ғалабасидан сўнг, Кеане 32 ёшли ҳужумчи таркибдаги бошқа ижодкор футболчиларга ишониши ва ўзини ҳужум маркази сифатида сақлаб қолиши кераклигини айтди. Жаҳон чемпионати талабчан иқлим шароитида ўтишини ҳисобга олсак, Кейннинг ҳаддан ташқари кўп ҳаракат қилиши вақтидан олдин чарчаб қолишига сабаб бўлиши мумкин.
Кеане ITВ телеканалига берган интервюсида шундай деди: "У энди тажрибали футболчи, Бавария сафида Чемпионлар лигаси ўйинларида кўп нарсани ўрганди. Ўз позицияси борасида ақлли бўлиши керак. Ҳатто гол урилган вазиятда ҳам, Янги Зеландия ҳимоячилари кўп эди, лекин у шунчаки керакли жойда пайдо бўлди. Унга шунчалик кўп бўш жой беришгани ҳайратланарли".
Экспертнинг таъкидлашича, Кейннинг жаҳон даражасидаги якунловчи зарбалари Англиянинг энг катта бойлигидир ва буни бошқа футболчилар ҳам бажара оладиган вазифаларга сарфламаслик керак. Кеане сардорни тўп қидириб ярим ҳимояга тушмасдан, имкониятларни сабр билан кутишга чақирди. "Агар Англия катта совринни ютмоқчи бўлса, Кейн асосий фигура бўлиши шарт", — дея қўшимча қилди у.
…