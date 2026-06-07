Рой Кеане Гарри Кейнга маслаҳат берди: ЖЧда ақлли ўйин кўрсатиш керак

·61·Спорт
Рой Кеане Гарри Кейнга маслаҳат берди: ЖЧда ақлли ўйин кўрсатиш керак

Рой Кеане Англия терма жамоаси сардори Гарри Кейнга ўзининг плеймейкерлик инстинктларини жиловлашни ва Жаҳон чемпионатида ғалаба қозониш учун фақат ҳужумнинг олдинги чизиғида қолишни маслаҳат берди. Гарчи сардор Янги Зеландияга қарши баҳсда минимал ҳисобдаги ғалабани таъминлаган бўлса-да, эксперт турнирнинг оғир иқлим шароитида тактик интизом ҳал қилувчи омил бўлишини таъкидлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Бавария юлдузи майдон марказига тушиб, ўйинни ташкил қилиш қобилияти учун кўплаб мақтовлар олган бўлса-да, Кеане бундай одатлар ёзги иссиқда ўтадиган йирик турнирда зарарли бўлиши мумкин деб ҳисоблайди. Унинг фикрича, Кейннинг асосий вазифаси ижодкорлик эмас, балки ҳужумни якунлашдан иборат бўлиши лозим.

Томас Тухель бошчилигидаги жамоанинг 1-0 ҳисобидаги ғалабасидан сўнг, Кеане 32 ёшли ҳужумчи таркибдаги бошқа ижодкор футболчиларга ишониши ва ўзини ҳужум маркази сифатида сақлаб қолиши кераклигини айтди. Жаҳон чемпионати талабчан иқлим шароитида ўтишини ҳисобга олсак, Кейннинг ҳаддан ташқари кўп ҳаракат қилиши вақтидан олдин чарчаб қолишига сабаб бўлиши мумкин.

Кеане ITВ телеканалига берган интервюсида шундай деди: "У энди тажрибали футболчи, Бавария сафида Чемпионлар лигаси ўйинларида кўп нарсани ўрганди. Ўз позицияси борасида ақлли бўлиши керак. Ҳатто гол урилган вазиятда ҳам, Янги Зеландия ҳимоячилари кўп эди, лекин у шунчаки керакли жойда пайдо бўлди. Унга шунчалик кўп бўш жой беришгани ҳайратланарли".

Экспертнинг таъкидлашича, Кейннинг жаҳон даражасидаги якунловчи зарбалари Англиянинг энг катта бойлигидир ва буни бошқа футболчилар ҳам бажара оладиган вазифаларга сарфламаслик керак. Кеане сардорни тўп қидириб ярим ҳимояга тушмасдан, имкониятларни сабр билан кутишга чақирди. "Агар Англия катта совринни ютмоқчи бўлса, Кейн асосий фигура бўлиши шарт", — дея қўшимча қилди у.

Гарри КейнАнглияРой КеанеБаварияЖаҳон Чемпионати
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Роналду спорт тарихида мисли кўрилмаган молиявий рекорд ўрнатдиРоналду спорт тарихида мисли кўрилмаган молиявий рекорд ўрнатдиБугун, 15:52Пеп Гвардиола Майкл Жордан билан гольф ўйнаш орзуси ҳақида гапирди...Пеп Гвардиола Майкл Жордан билан гольф ўйнаш орзуси ҳақида гапирди...Бугун, 14:36Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот бердиКолумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот бердиБугун, 14:30Перес ва Рикелме клуб раҳбарлиги учун курашмоқдаПерес ва Рикелме клуб раҳбарлиги учун курашмоқдаБугун, 13:57Тоттенхемга рад жавоби: Брайтон ҳимоячиси учун 50 миллион фунт сўрамоқдаТоттенхемга рад жавоби: Брайтон ҳимоячиси учун 50 миллион фунт сўрамоқдаБугун, 13:32Гави машғулотда Родри билан тўқнашиб кетди: Испания терма жамоасида хавотирГави машғулотда Родри билан тўқнашиб кетди: Испания терма жамоасида хавотирБугун, 13:17
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)