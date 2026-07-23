Интер Миами Касемиро трансферини эълон қилди: MLS клубга нисбатан суриштирув бошлади
АҚШнинг Интер Миами клуби навбатдаги шов-шувли трансферни амалга ошириб, бразилиялик тажрибали ярим ҳимоячи Касемиро билан шартнома имзолади. Манчестер Юнайтед билан хайрлашган юлдуз футболчи эркин агент мақомида Флорида клубига келиб қўшилди. Бироқ ушбу келашув ортидан MLS (Шимолий Америка футбол лигаси) дарҳол расмий суриштирув ишларини бошлаб юборди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Мазкур можарога ЛА Galaxy клубининг шикояти сабаб бўлган. Маълум бўлишича, Лос-Анжелес жамоаси Касемиро учун "кашфиёт ҳуқуқи"га (дисковерй rights) эга бўлган. MLS қоидаларига кўра, агар бирор клуб маълум бир футболчи бўйича бундай ҳуқуқни банд қилиб қўйган бўлса, бошқа жамоалар у билан музокара бошлашдан аввал ушбу ҳуқуқни сотиб олишлари шарт.
Ҳозирда лига раҳбарияти Интер Миами томонидан қоидаларга зид равишда футболчи билан яширин музокаралар олиб борилгани, яни "тамперинг" ҳолати юз берган-бермаганини ўрганмоқда. Гарчи икки клуб ўзаро келишувга эришган бўлса-да, MLS текширув якунланмагунча бу борада якуний қарор чиқарилмаслигини маълум қилди.
Қоидабузарликлар тарихи ва жиддий хавфИнтер Миами учун бу каби маъмурий муаммолар биринчиси эмас. 2021-йилда клуб Блаисе Матуиди трансфери вақтида маошлар чегарасини бузгани аниқланган эди. Ўшанда лига клубни рекорд даражадаги 2 миллион доллар миқдорида жаримага тортган, жамоа эгаси Жорге Мас эса қўшимча 250 минг доллар тўлашга мажбур бўлган эди. Шунингдек, клубнинг трансфер бюджети ҳам сезиларли даражада қисқартирилган.
Янги суриштирув натижасида агар қоидабузарлик исботланса, Давид Бекхам эгалик қиладиган клуб яна жиддий санкцияларга дуч келиши мумкин. Шунга қарамай, Интер Миами раҳбарияти Касемиро каби жаҳон даражасидаги юлдузни ўз сафига қўшиб олганидан фахрланишини яширмаяпти.
Касемиро ўтган мавсумда Манчестер Юнайтед таркибида ажойиб ўйин кўрсатиб, 9 та гол уришга муваффақ бўлди ва жамоасининг Чемпионлар лигаси йўлланмасини қўлга киритишига катта ҳисса қўшди. Эндиликда у Лионель Месси, Луис Суарез ва Сергио Бусқуетс каби собиқ рақиблари билан бир жамоада тўп суриши кутилмоқда.
Ўзбекистонлик футбол мухлислари учун ҳам ушбу трансфер қизиқарли, чунки Интер Миами таркибидаги юлдузлар жамланмаси MLS нуфузини ошириб, минтақавий чемпионатларга бўлган эътиборни кучайтирмоқда. Ҳозирча Касемиронинг янги жамоасидаги дебюти лиганинг якуний хулосасига боғлиқ бўлиб қолмоқда.
…