Интер Миами Касемиро трансферини эълон қилди: MLS клубга нисбатан суриштирув бошлади

·26·Спорт
Интер Миами Касемиро трансферини эълон қилди: MLS клубга нисбатан суриштирув бошлади

АҚШнинг Интер Миами клуби навбатдаги шов-шувли трансферни амалга ошириб, бразилиялик тажрибали ярим ҳимоячи Касемиро билан шартнома имзолади. Манчестер Юнайтед билан хайрлашган юлдуз футболчи эркин агент мақомида Флорида клубига келиб қўшилди. Бироқ ушбу келашув ортидан MLS (Шимолий Америка футбол лигаси) дарҳол расмий суриштирув ишларини бошлаб юборди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Мазкур можарога ЛА Galaxy клубининг шикояти сабаб бўлган. Маълум бўлишича, Лос-Анжелес жамоаси Касемиро учун "кашфиёт ҳуқуқи"га (дисковерй rights) эга бўлган. MLS қоидаларига кўра, агар бирор клуб маълум бир футболчи бўйича бундай ҳуқуқни банд қилиб қўйган бўлса, бошқа жамоалар у билан музокара бошлашдан аввал ушбу ҳуқуқни сотиб олишлари шарт.

Ҳозирда лига раҳбарияти Интер Миами томонидан қоидаларга зид равишда футболчи билан яширин музокаралар олиб борилгани, яни "тамперинг" ҳолати юз берган-бермаганини ўрганмоқда. Гарчи икки клуб ўзаро келишувга эришган бўлса-да, MLS текширув якунланмагунча бу борада якуний қарор чиқарилмаслигини маълум қилди.

Қоидабузарликлар тарихи ва жиддий хавф

Интер Миами учун бу каби маъмурий муаммолар биринчиси эмас. 2021-йилда клуб Блаисе Матуиди трансфери вақтида маошлар чегарасини бузгани аниқланган эди. Ўшанда лига клубни рекорд даражадаги 2 миллион доллар миқдорида жаримага тортган, жамоа эгаси Жорге Мас эса қўшимча 250 минг доллар тўлашга мажбур бўлган эди. Шунингдек, клубнинг трансфер бюджети ҳам сезиларли даражада қисқартирилган.

Янги суриштирув натижасида агар қоидабузарлик исботланса, Давид Бекхам эгалик қиладиган клуб яна жиддий санкцияларга дуч келиши мумкин. Шунга қарамай, Интер Миами раҳбарияти Касемиро каби жаҳон даражасидаги юлдузни ўз сафига қўшиб олганидан фахрланишини яширмаяпти.

Касемиро ўтган мавсумда Манчестер Юнайтед таркибида ажойиб ўйин кўрсатиб, 9 та гол уришга муваффақ бўлди ва жамоасининг Чемпионлар лигаси йўлланмасини қўлга киритишига катта ҳисса қўшди. Эндиликда у Лионель Месси, Луис Суарез ва Сергио Бусқуетс каби собиқ рақиблари билан бир жамоада тўп суриши кутилмоқда.

Ўзбекистонлик футбол мухлислари учун ҳам ушбу трансфер қизиқарли, чунки Интер Миами таркибидаги юлдузлар жамланмаси MLS нуфузини ошириб, минтақавий чемпионатларга бўлган эътиборни кучайтирмоқда. Ҳозирча Касемиронинг янги жамоасидаги дебюти лиганинг якуний хулосасига боғлиқ бўлиб қолмоқда.

Интер МиамиКасемироMLSФутболТрансфер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Зиданнинг Франциядаги янги даври: эълон санаси маълум бўлдиЗиданнинг Франциядаги янги даври: эълон санаси маълум бўлдиБугун, 01:01Эрве Ренар учун тўрт даъвогар: Корея асосий номзод сифатида кўрмоқдаЭрве Ренар учун тўрт даъвогар: Корея асосий номзод сифатида кўрмоқдаБугун, 00:58Рамазон Темиров Эрцегни мақтади: «Қолганини жангда кўрамиз»Рамазон Темиров Эрцегни мақтади: «Қолганини жангда кўрамиз»Бугун, 00:55Манчестер Сити ўзбекистонлик Абдуқодир Ҳусанов билан шартномани 2031-йилгача узайтирдиМанчестер Сити ўзбекистонлик Абдуқодир Ҳусанов билан шартномани 2031-йилгача узайтирдиБугун, 00:54Манчестер Юнайтед Реал Мадрид юлдузи Орельен Чуамени учун янги таклиф тайёрламоқдаМанчестер Юнайтед Реал Мадрид юлдузи Орельен Чуамени учун янги таклиф тайёрламоқдаБугун, 00:52Гусков Анкалаевга қарши жанги ҳақида: «Бу ҳаётимни ўзгартириши мумкин»Гусков Анкалаевга қарши жанги ҳақида: «Бу ҳаётимни ўзгартириши мумкин»Бугун, 00:52
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"