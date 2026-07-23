Абдуқодир Ҳусанов «Сити»да узоқ қолади: 2031 йилгача янги битим тузилди
«Манчестер Сити» ўзбекистонлик ҳимоячи Абдуқодир Ҳусанов ва бельгиялик вингер Жереми Доку билан янги узоқ муддатли шартнома борасида келишувга эришди. The Athletic маълумотига кўра, ҳар икки футболчининг янги битими 2031 йил ёзигача амал қилади.
Клуб томонидан шартномалар ҳозирча расман эълон қилинмаган. Бироқ ушбу қарор «Сити» раҳбарияти Ҳусанов ва Докуга жамоанинг узоқ муддатли режаларида муҳим ўрин ажратаётганини кўрсатади.
Ҳусанов қисқа вақтда асосий таркибга кирди
22 ёшли Абдуқодир Ҳусанов 2025 йил январда Франциянинг «Ланс» клубидан «Манчестер Сити» сафига келиб қўшилганди.
Ўзбекистон миллий жамоаси ҳимоячиси Англия футбол муҳитига тез мослашиб, ўтган мавсумда жамоанинг асосий ҳимоячиларидан бирига айланди. У барча мусобақаларда 37 та учрашувда майдонга тушди.
Ҳусановнинг ишончли ҳаракатлари «Манчестер Сити»га Англия кубоги ва Лига кубогини қўлга киритишда ёрдам берди. Янги шартнома футболчининг клубдаги мақоми мустаҳкамланганини англатади.
Янги битим 2031 йилгача мўлжалланган
Манбага кўра, Ҳусанов билан имзоланадиган шартнома 2031 йил ёзигача давом этади.
Бундай узоқ муддатли келишув клубнинг ўзбекистонлик футболчининг имкониятларига юқори баҳо бераётганини кўрсатади. Шу билан бирга, «Сити» Ҳусановни келгуси мавсумларда ҳимоя чизиғининг асосий футболчиларидан бири сифатида кўраётган бўлиши мумкин.
Расмий эълондан сўнг шартноманинг молиявий шартлари ва бошқа тафсилотлари маълум бўлиши кутилмоқда.
Доку ҳам самарали мавсум ўтказди
24 ёшли Жереми Доку ҳам «Манчестер Сити» билан 2031 йилгача янги шартнома имзолаш арафасида турибди.
Бельгиялик вингер 2025/26 йилги мавсумда барча мусобақаларда 47 та баҳсда қатнашди. У 8 та гол уриб, жамоадошларига 14 марта голли узатма берди.
Жами 22 та самарали ҳаракат қайд этган Доку ҳужум чизиғидаги муҳим футболчилардан бири бўлиб қолди. Клуб унинг тезлиги, яккакурашлардаги фаоллиги ва ҳужумларни кескинлаштириш қобилиятини узоқ муддат сақлаб қолишни мақсад қилган.
«Сити» етакчиларини сақлаб қолмоқда
Аввалроқ Фил Фоден ҳам «Манчестер Сити» билан янги шартнома имзолаган эди. Яқин кунларда хорватиялик ҳимоячи Йошко Гвардиол билан ҳам келишув узайтирилиши кутилмоқда.
Бу ҳаракатлар клуб таркибнинг асосий қисмини узоқ муддатга сақлаб қолиш стратегиясини амалга ошираётганини кўрсатади.
Ҳусанов учун янги шартнома нафақат «Манчестер Сити»даги келажагини белгилаб беради, балки унинг Европанинг энг кучли клубларидан бирида қисқа вақт ичида қозонган ишончининг ҳам муҳим тасдиғи бўлади.
…