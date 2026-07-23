Абдуқодир Ҳусанов «Сити»да узоқ қолади: 2031 йилгача янги битим тузилди

·0·Спорт
Абдуқодир Ҳусанов «Сити»да узоқ қолади: 2031 йилгача янги битим тузилди

«Манчестер Сити» ўзбекистонлик ҳимоячи Абдуқодир Ҳусанов ва бельгиялик вингер Жереми Доку билан янги узоқ муддатли шартнома борасида келишувга эришди. The Athletic маълумотига кўра, ҳар икки футболчининг янги битими 2031 йил ёзигача амал қилади.

Клуб томонидан шартномалар ҳозирча расман эълон қилинмаган. Бироқ ушбу қарор «Сити» раҳбарияти Ҳусанов ва Докуга жамоанинг узоқ муддатли режаларида муҳим ўрин ажратаётганини кўрсатади.

Ҳусанов қисқа вақтда асосий таркибга кирди

22 ёшли Абдуқодир Ҳусанов 2025 йил январда Франциянинг «Ланс» клубидан «Манчестер Сити» сафига келиб қўшилганди.

Ўзбекистон миллий жамоаси ҳимоячиси Англия футбол муҳитига тез мослашиб, ўтган мавсумда жамоанинг асосий ҳимоячиларидан бирига айланди. У барча мусобақаларда 37 та учрашувда майдонга тушди.

Ҳусановнинг ишончли ҳаракатлари «Манчестер Сити»га Англия кубоги ва Лига кубогини қўлга киритишда ёрдам берди. Янги шартнома футболчининг клубдаги мақоми мустаҳкамланганини англатади.

Янги битим 2031 йилгача мўлжалланган

Манбага кўра, Ҳусанов билан имзоланадиган шартнома 2031 йил ёзигача давом этади.

Бундай узоқ муддатли келишув клубнинг ўзбекистонлик футболчининг имкониятларига юқори баҳо бераётганини кўрсатади. Шу билан бирга, «Сити» Ҳусановни келгуси мавсумларда ҳимоя чизиғининг асосий футболчиларидан бири сифатида кўраётган бўлиши мумкин.

Расмий эълондан сўнг шартноманинг молиявий шартлари ва бошқа тафсилотлари маълум бўлиши кутилмоқда.

Доку ҳам самарали мавсум ўтказди

24 ёшли Жереми Доку ҳам «Манчестер Сити» билан 2031 йилгача янги шартнома имзолаш арафасида турибди.

Бельгиялик вингер 2025/26 йилги мавсумда барча мусобақаларда 47 та баҳсда қатнашди. У 8 та гол уриб, жамоадошларига 14 марта голли узатма берди.

Жами 22 та самарали ҳаракат қайд этган Доку ҳужум чизиғидаги муҳим футболчилардан бири бўлиб қолди. Клуб унинг тезлиги, яккакурашлардаги фаоллиги ва ҳужумларни кескинлаштириш қобилиятини узоқ муддат сақлаб қолишни мақсад қилган.

«Сити» етакчиларини сақлаб қолмоқда

Аввалроқ Фил Фоден ҳам «Манчестер Сити» билан янги шартнома имзолаган эди. Яқин кунларда хорватиялик ҳимоячи Йошко Гвардиол билан ҳам келишув узайтирилиши кутилмоқда.

Бу ҳаракатлар клуб таркибнинг асосий қисмини узоқ муддатга сақлаб қолиш стратегиясини амалга ошираётганини кўрсатади.

Ҳусанов учун янги шартнома нафақат «Манчестер Сити»даги келажагини белгилаб беради, балки унинг Европанинг энг кучли клубларидан бирида қисқа вақт ичида қозонган ишончининг ҳам муҳим тасдиғи бўлади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ливерпул Муҳаммад Салах ўрнига муносиб номзод топди: Магҳнес Аклиоуче учун кураш бошландиЛиверпул Муҳаммад Салах ўрнига муносиб номзод топди: Магҳнес Аклиоуче учун кураш бошландиКеча, 23:57Ямал ва Ҳоланд тарихий чегарани забт этди: улар 220 млн еврога етди...Ямал ва Ҳоланд тарихий чегарани забт этди: улар 220 млн еврога етди...Кеча, 23:55FIFA 2026-йилги жаҳон чемпионатининг рамзий терма жамоасини эълон қилдиFIFA 2026-йилги жаҳон чемпионатининг рамзий терма жамоасини эълон қилдиКеча, 23:51ЖЧ-2026 рамзий терма жамоаси эълон қилинди: Лионель Месси ва Килиан Мбаппе сафдаЖЧ-2026 рамзий терма жамоаси эълон қилинди: Лионель Месси ва Килиан Мбаппе сафдаКеча, 23:39Лука Модрич фаолиятини якунламайди: Хорватиялик афсона Милан билан шартномани узайтирмоқдаЛука Модрич фаолиятини якунламайди: Хорватиялик афсона Милан билан шартномани узайтирмоқдаКеча, 23:39Ферран Торрес Барселона билан хайрлашиш арафасида: Испания терма жамоаси юлдузи PSJга ўтиши мумкинФерран Торрес Барселона билан хайрлашиш арафасида: Испания терма жамоаси юлдузи PSJга ўтиши мумкинКеча, 23:00
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"