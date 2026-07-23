Ўзбекистон US Open'да тарихий рекорд ўрнатиш арафасида
Ўзбекистон тенниси тарихида илк бор аёллар ўртасидаги US Open асосий тўрида бир вақтнинг ўзида уч нафар спортчи иштирок этиши мумкин. Камилла Рахимова ва Мария Тимофеева Нью-Йоркдаги мусобақага тўғридан-тўғри йўлланма олган бўлса, Полина Кудерметова асосий тўрга кириш учун биринчи захирада турибди.
Агар иштирокчилардан бири мусобақадан чиқса, Кудерметова унинг ўрнини эгаллайди. Бу ҳолат Ўзбекистон учун «Катта дубулға» мусобақаларида янги тарихий натижа бўлади.
Рахимова ва Тимофеева асосий тўрга кирди
Дунё рейтингининг 78-поғонасида турган Камилла Рахимова US Open–2026 асосий тўри иштирокчилари расмий рўйхатига киритилди.
WTA таснифида 84-ўринни эгаллаб турган Мария Тимофеева ҳам саралаш босқичида иштирок этмасдан, тўғридан-тўғри асосий тўрда кортга чиқади.
Шу тариқа, Ўзбекистоннинг камида икки нафар вакили аёллар якка разрядидаги мавсумнинг сўнгги «Катта дубулға» турнирида қатнашиши аниқ бўлди.
Учинчи теннисчи учун битта қадам қолди
Полина Кудерметова ҳозирги кунда жаҳон рейтингида 111-ўринда қайд этилган. У US Open асосий тўрига кириш учун тузилган захира рўйхатида биринчи ўринни эгаллаб турибди.
Бу шуни англатадики, расмий рўйхатдаги иштирокчилардан бирортаси жароҳат ёки бошқа сабаб билан мусобақадан воз кечса, бўшаган йўлланма Кудерметовага берилади.
Агар бу амалга ошса, Ўзбекистон аёллар тенниси тарихида илк бор битта US Open мусобақасининг асосий тўрида уч нафар спортчи билан иштирок этади.
Ўзбекистон учун янги рекорд
Бунгача АҚШ очиқ чемпионатининг бир мавсумида Ўзбекистон номидан иштирок этган теннисчилар сони кўпи билан икки нафарни ташкил этган.
Қатор йилларда мамлакат шарафини Денис Истомин ва Оқгул Омонмуродова бир вақтнинг ўзида ҳимоя қилган. Бироқ аёллар якка разрядида бир турнирнинг ўзида уч нафар ўзбекистонлик теннисчининг қатнашиши ҳали кузатилмаган.
Рахимова, Тимофеева ва Кудерметованинг асосий тўрда биргаликда пайдо бўлиши мамлакат тенниси учун янги саҳифа очиши мумкин.
Учала спортчи ҳам фуқаролигини ўзгартирган
Камилла Рахимова, Мария Тимофеева ва Полина Кудерметова Россия теннис мактаби тарбияланувчилари ҳисобланади.
Улар аввал Россия байроғи остида халқаро мусобақаларда қатнашган. Кейинчалик спорт фуқаролигини ўзгартириб, Ўзбекистон номидан майдонга туша бошлади.
Уларнинг жаҳон рейтингида юқори ўринларни эгаллаб тургани Ўзбекистоннинг йирик халқаро турнирлардаги вакиллари сонини сезиларли оширмоқда.
US Open қачон бошланади?
US Open–2026 мусобақасини Нью-Йорк шаҳрида 23 августдан 13 сентябргача ўтказиш режалаштирилган.
Энди асосий эътибор Полина Кудерметованинг захира рўйхатидан асосий тўрга ўтишига қаратилмоқда. Агар бу рўй берса, Ўзбекистон тенниси АҚШ очиқ чемпионатида ўз вакиллари сони бўйича тарихий рекорд ўрнатади.
…