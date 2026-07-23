Ўзбекистон US Open'да тарихий рекорд ўрнатиш арафасида

·24·Спорт
Ўзбекистон US Open'да тарихий рекорд ўрнатиш арафасида

Ўзбекистон тенниси тарихида илк бор аёллар ўртасидаги US Open асосий тўрида бир вақтнинг ўзида уч нафар спортчи иштирок этиши мумкин. Камилла Рахимова ва Мария Тимофеева Нью-Йоркдаги мусобақага тўғридан-тўғри йўлланма олган бўлса, Полина Кудерметова асосий тўрга кириш учун биринчи захирада турибди.

Агар иштирокчилардан бири мусобақадан чиқса, Кудерметова унинг ўрнини эгаллайди. Бу ҳолат Ўзбекистон учун «Катта дубулға» мусобақаларида янги тарихий натижа бўлади.

Рахимова ва Тимофеева асосий тўрга кирди

Дунё рейтингининг 78-поғонасида турган Камилла Рахимова US Open–2026 асосий тўри иштирокчилари расмий рўйхатига киритилди.

WTA таснифида 84-ўринни эгаллаб турган Мария Тимофеева ҳам саралаш босқичида иштирок этмасдан, тўғридан-тўғри асосий тўрда кортга чиқади.

Шу тариқа, Ўзбекистоннинг камида икки нафар вакили аёллар якка разрядидаги мавсумнинг сўнгги «Катта дубулға» турнирида қатнашиши аниқ бўлди.

Учинчи теннисчи учун битта қадам қолди

Полина Кудерметова ҳозирги кунда жаҳон рейтингида 111-ўринда қайд этилган. У US Open асосий тўрига кириш учун тузилган захира рўйхатида биринчи ўринни эгаллаб турибди.

Бу шуни англатадики, расмий рўйхатдаги иштирокчилардан бирортаси жароҳат ёки бошқа сабаб билан мусобақадан воз кечса, бўшаган йўлланма Кудерметовага берилади.

Агар бу амалга ошса, Ўзбекистон аёллар тенниси тарихида илк бор битта US Open мусобақасининг асосий тўрида уч нафар спортчи билан иштирок этади.

Ўзбекистон учун янги рекорд

Бунгача АҚШ очиқ чемпионатининг бир мавсумида Ўзбекистон номидан иштирок этган теннисчилар сони кўпи билан икки нафарни ташкил этган.

Қатор йилларда мамлакат шарафини Денис Истомин ва Оқгул Омонмуродова бир вақтнинг ўзида ҳимоя қилган. Бироқ аёллар якка разрядида бир турнирнинг ўзида уч нафар ўзбекистонлик теннисчининг қатнашиши ҳали кузатилмаган.

Рахимова, Тимофеева ва Кудерметованинг асосий тўрда биргаликда пайдо бўлиши мамлакат тенниси учун янги саҳифа очиши мумкин.

Учала спортчи ҳам фуқаролигини ўзгартирган

Камилла Рахимова, Мария Тимофеева ва Полина Кудерметова Россия теннис мактаби тарбияланувчилари ҳисобланади.

Улар аввал Россия байроғи остида халқаро мусобақаларда қатнашган. Кейинчалик спорт фуқаролигини ўзгартириб, Ўзбекистон номидан майдонга туша бошлади.

Уларнинг жаҳон рейтингида юқори ўринларни эгаллаб тургани Ўзбекистоннинг йирик халқаро турнирлардаги вакиллари сонини сезиларли оширмоқда.

US Open қачон бошланади?

US Open–2026 мусобақасини Нью-Йорк шаҳрида 23 августдан 13 сентябргача ўтказиш режалаштирилган.

Энди асосий эътибор Полина Кудерметованинг захира рўйхатидан асосий тўрга ўтишига қаратилмоқда. Агар бу рўй берса, Ўзбекистон тенниси АҚШ очиқ чемпионатида ўз вакиллари сони бўйича тарихий рекорд ўрнатади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Зиданнинг Франциядаги янги даври: эълон санаси маълум бўлдиЗиданнинг Франциядаги янги даври: эълон санаси маълум бўлдиБугун, 01:01Эрве Ренар учун тўрт даъвогар: Корея асосий номзод сифатида кўрмоқдаЭрве Ренар учун тўрт даъвогар: Корея асосий номзод сифатида кўрмоқдаБугун, 00:58Рамазон Темиров Эрцегни мақтади: «Қолганини жангда кўрамиз»Рамазон Темиров Эрцегни мақтади: «Қолганини жангда кўрамиз»Бугун, 00:55Манчестер Сити ўзбекистонлик Абдуқодир Ҳусанов билан шартномани 2031-йилгача узайтирдиМанчестер Сити ўзбекистонлик Абдуқодир Ҳусанов билан шартномани 2031-йилгача узайтирдиБугун, 00:54Манчестер Юнайтед Реал Мадрид юлдузи Орельен Чуамени учун янги таклиф тайёрламоқдаМанчестер Юнайтед Реал Мадрид юлдузи Орельен Чуамени учун янги таклиф тайёрламоқдаБугун, 00:52Гусков Анкалаевга қарши жанги ҳақида: «Бу ҳаётимни ўзгартириши мумкин»Гусков Анкалаевга қарши жанги ҳақида: «Бу ҳаётимни ўзгартириши мумкин»Бугун, 00:52
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"