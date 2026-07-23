Месси, Ҳоланд ва Мбаппе: ЖЧ–2026 рамзий жамоаси эълон қилинди
ФИФА мухлислар овози асосида 2026 йилги жаҳон чемпионатининг рамзий жамоасини эълон қилди. Таркибдан турнир чемпиони Испания ва Франциянинг учтадан, финалчи Аргентинанинг эса икки нафар футболчиси жой олди.
Ҳужум чизиғида футболнинг энг машҳур юлдузлари — Лионель Месси, Эрлинг Ҳоланд ва Килиан Мбаппе танланди. Дарвозабон позициясида эса Кабо-Верде вакили Возиня мухлислар ишончини қозонди.
Испания ва Франциядан учтадан футболчи
Рамзий жамоада энг кўп вакилга Испания ва Франция эга бўлди. Ҳар икки миллий жамоадан учтадан футболчи энг яхши таркибга киритилди.
Жаҳон чемпиони Испаниядан ҳимоячилар Педро Порро ва Марк Кукуреля, шунингдек, яримҳимоячи Родри танланди.
Франциядан эса Дайо Упамекано, Майкл Олисе ва турнир тўпурари Килиан Мбаппе рамзий жамоадан ўрин олди.
Аргентинадан Месси ва Мартинес
Финалгача етиб борган Аргентина миллий жамоасидан икки футболчи таркибга киритилди.
Ҳимоя чизиғида Лисандро Мартинес, ҳужумда эса жамоа сардори Лионель Месси мухлислар томонидан энг муносиб номзодлар сифатида танланди.
Месси мундиал давомида Аргентина ҳужумларининг асосий фигураларидан бири бўлиб, миллий жамоаси билан ҳал қилувчи учрашувгача етиб борди.
Возиня рамзий жамоа дарвозабони бўлди
Дарвозабонлар орасида Кабо-Верде миллий жамоаси вакили Возиня энг кўп овоз тўплади.
Унинг рамзий таркибдан жой олиши турнирда фақат анъанавий футбол гигантлари эмас, бошқа жамоалар вакиллари ҳам мухлислар эътиборини қозонганини кўрсатди.
Англиядан Жуд Беллингҳэм, Норвегиядан эса Эрлинг Ҳоланд жамоанинг ягона вакиллари бўлди.
ЖЧ–2026 рамзий жамоаси
Дарвозабон:
Возиня — Кабо-Верде.
Ҳимоячилар:
Педро Порро — Испания;
Лисандро Мартинес — Аргентина;
Дайо Упамекано — Франция;
Марк Кукуреля — Испания.
Яримҳимоячилар:
Родри — Испания;
Майкл Олисе — Франция;
Жуд Беллингҳэм — Англия.
Ҳужумчилар:
Лионель Месси — Аргентина;
Эрлинг Ҳоланд — Норвегия;
Килиан Мбаппе — Франция.
Испания иккинчи марта жаҳон чемпиони бўлди
ЖЧ–2026 мусобақаси 11 июндан 19 июлгача АҚШ, Канада ва Мексикада ўтказилди. Кенгайтирилган форматдаги мундиалда илк бор 48 та миллий жамоа иштирок этди.
Финалда Испания Аргентинани 1:0 ҳисобида мағлуб этиб, ўз тарихида иккинчи бор жаҳон чемпионлигини қўлга киритди.
Мухлислар танловига кўра тузилган рамзий жамоада чемпион жамоадан уч футболчининг ўрин олиши Испаниянинг турнирдаги устун иштирокини яна бир бор акс эттирди.
…