Месси, Ҳоланд ва Мбаппе: ЖЧ–2026 рамзий жамоаси эълон қилинди

·0·Спорт
Месси, Ҳоланд ва Мбаппе: ЖЧ–2026 рамзий жамоаси эълон қилинди

ФИФА мухлислар овози асосида 2026 йилги жаҳон чемпионатининг рамзий жамоасини эълон қилди. Таркибдан турнир чемпиони Испания ва Франциянинг учтадан, финалчи Аргентинанинг эса икки нафар футболчиси жой олди.

Ҳужум чизиғида футболнинг энг машҳур юлдузлари — Лионель Месси, Эрлинг Ҳоланд ва Килиан Мбаппе танланди. Дарвозабон позициясида эса Кабо-Верде вакили Возиня мухлислар ишончини қозонди.

Испания ва Франциядан учтадан футболчи

Рамзий жамоада энг кўп вакилга Испания ва Франция эга бўлди. Ҳар икки миллий жамоадан учтадан футболчи энг яхши таркибга киритилди.

Жаҳон чемпиони Испаниядан ҳимоячилар Педро Порро ва Марк Кукуреля, шунингдек, яримҳимоячи Родри танланди.

Франциядан эса Дайо Упамекано, Майкл Олисе ва турнир тўпурари Килиан Мбаппе рамзий жамоадан ўрин олди.

Аргентинадан Месси ва Мартинес

Финалгача етиб борган Аргентина миллий жамоасидан икки футболчи таркибга киритилди.

Ҳимоя чизиғида Лисандро Мартинес, ҳужумда эса жамоа сардори Лионель Месси мухлислар томонидан энг муносиб номзодлар сифатида танланди.

Месси мундиал давомида Аргентина ҳужумларининг асосий фигураларидан бири бўлиб, миллий жамоаси билан ҳал қилувчи учрашувгача етиб борди.

Возиня рамзий жамоа дарвозабони бўлди

Дарвозабонлар орасида Кабо-Верде миллий жамоаси вакили Возиня энг кўп овоз тўплади.

Унинг рамзий таркибдан жой олиши турнирда фақат анъанавий футбол гигантлари эмас, бошқа жамоалар вакиллари ҳам мухлислар эътиборини қозонганини кўрсатди.

Англиядан Жуд Беллингҳэм, Норвегиядан эса Эрлинг Ҳоланд жамоанинг ягона вакиллари бўлди.

ЖЧ–2026 рамзий жамоаси

Дарвозабон:

  • Возиня — Кабо-Верде.

Ҳимоячилар:

  • Педро Порро — Испания;

  • Лисандро Мартинес — Аргентина;

  • Дайо Упамекано — Франция;

  • Марк Кукуреля — Испания.

Яримҳимоячилар:

  • Родри — Испания;

  • Майкл Олисе — Франция;

  • Жуд Беллингҳэм — Англия.

Ҳужумчилар:

  • Лионель Месси — Аргентина;

  • Эрлинг Ҳоланд — Норвегия;

  • Килиан Мбаппе — Франция.

Испания иккинчи марта жаҳон чемпиони бўлди

ЖЧ–2026 мусобақаси 11 июндан 19 июлгача АҚШ, Канада ва Мексикада ўтказилди. Кенгайтирилган форматдаги мундиалда илк бор 48 та миллий жамоа иштирок этди.

Финалда Испания Аргентинани 1:0 ҳисобида мағлуб этиб, ўз тарихида иккинчи бор жаҳон чемпионлигини қўлга киритди.

Мухлислар танловига кўра тузилган рамзий жамоада чемпион жамоадан уч футболчининг ўрин олиши Испаниянинг турнирдаги устун иштирокини яна бир бор акс эттирди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Абдуқодир Ҳусанов «Сити»да узоқ қолади: 2031 йилгача янги битим тузилдиАбдуқодир Ҳусанов «Сити»да узоқ қолади: 2031 йилгача янги битим тузилдиБугун, 00:03Ливерпул Муҳаммад Салах ўрнига муносиб номзод топди: Магҳнес Аклиоуче учун кураш бошландиЛиверпул Муҳаммад Салах ўрнига муносиб номзод топди: Магҳнес Аклиоуче учун кураш бошландиКеча, 23:57Ямал ва Ҳоланд тарихий чегарани забт этди: улар 220 млн еврога етди...Ямал ва Ҳоланд тарихий чегарани забт этди: улар 220 млн еврога етди...Кеча, 23:55FIFA 2026-йилги жаҳон чемпионатининг рамзий терма жамоасини эълон қилдиFIFA 2026-йилги жаҳон чемпионатининг рамзий терма жамоасини эълон қилдиКеча, 23:51ЖЧ-2026 рамзий терма жамоаси эълон қилинди: Лионель Месси ва Килиан Мбаппе сафдаЖЧ-2026 рамзий терма жамоаси эълон қилинди: Лионель Месси ва Килиан Мбаппе сафдаКеча, 23:39Лука Модрич фаолиятини якунламайди: Хорватиялик афсона Милан билан шартномани узайтирмоқдаЛука Модрич фаолиятини якунламайди: Хорватиялик афсона Милан билан шартномани узайтирмоқдаКеча, 23:39
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"