Сунъий интеллект пойгаси: АҚШ электр энергиясининг 20 фоизи маълумотлар марказларига сарфланади

·22·Техно
Сунъий интеллект пойгаси: АҚШ электр энергиясининг 20 фоизи маълумотлар марказларига сарфланади

Сунъий интеллект (AI) технологияларининг шиддатли ривожланиши глобал энергетика тизимига мисли кўрилмаган босим ўтказмоқда. BloombergНEФ таҳлилий компаниясининг янги ҳисоботига кўра, 2035-йилга бориб АҚШда ишлаб чиқариладиган жами электр энергиясининг қарийб 20 фоизи маълумотларни қайта ишлаш марказлари (дата-сентер) ҳиссасига тўғри келади. Бу кўрсаткич бугунги кундаги истеъмол даражасидан тўрт баравар кўпдир. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Экспертларнинг таъкидлашича, яқин ўн йилликда ушбу марказларнинг умумий қуввати 200 ГВга яқинлашади. Энг эътиборли жиҳати шундаки, ушбу улкан энергия ресурсларининг деярли ярми айнан сунъий интеллект моделларини ўқитиш ва уларнинг ишлашини таъминлаш учун йўналтирилади. 2033-йилга келиб, жаҳон миқёсидаги AI ҳисоб-китоблари учун сарфланадиган энергиянинг 64 фоизи айнан АҚШ ҳудудига тўғри келиши кутилмоқда.

Прогнозларнинг кескин ўзгариши ва энергетик инқироз хавфи

BloombergНEФ мутахассислари ўз прогнозларини атиги ярим йил ичида сезиларли даражада қайта кўриб чиқишга мажбур бўлишди. Янги ҳисоботда 2035-йил учун кутилаётган истеъмол миқдори ўтган йилнинг декабрь ойидаги кўрсаткичдан 83 фоизга юқори этиб белгиланган. Бундай ўсиш суръати нафақат иқтисодий, балки техник қийинчиликларни ҳам келтириб чиқармоқда.

Соҳадаги бошқа нуфузли ташкилотлар ҳам шунга ўхшаш хавотирларни билдирмоқда. Масалан, ЭPRИ (Электр энергетикаси тадқиқот институти) ўзининг 2024-йилги прогнозини икки баравардан зиёдга оширган бўлса, С&П Глобал агентлиги ўтган йилнинг октябридан апрелгача бўлган қисқа даврда ўз ҳисоб-китобларига 30 фоиздан ортиқ тузатиш киритди. Бунга асосий сабаб сифатида янги маълумотлар марказларининг қурилиш суръати режалаштирилганидан анча юқори эканлиги кўрсатилмоқда.

Инфратузилма ва нархларнинг кўтарилиши

Янги объектларнинг аксарияти аллақачон юқори юклама билан ишлаётган энергия тармоқларига уланмоқда. Виржиниядан Иллинойсгача бўлган ҳудудларга хизмат кўрсатувчи ПЖМ Интерконнектион тизимида келаси ўн йилликда истеъмолнинг 34 фоизи айнан дата-сентерлар зиммасига тушади. Техаснинг катта қисмини қамраб олган ЭРКОТ тизимида эса бу кўрсаткич 22 фоизни ташкил этиши кутилмоқда.

Энергия танқислиги аллақачон иқтисодий оқибатларга олиб келмоқда:

  • ПЖМ тизими янги объектларни тармоққа улаш бўйича аризаларни қабул қилишни тўрт йилга тўхтатиб қўйишга мажбур бўлди;
  • Охирги бир йил ичида ушбу минтақада электр энергияси нархи 76 фоизга ошди;
  • Эски электр тармоқларини модернизация қилиш учун миллиардлаб доллар қўшимча инвестиция талаб этилмоқда.

Ушбу тенденция нафақат АҚШ, балки бутун дунё учун хосдир. BloombergНEФ маълумотларига кўра, сунъий интеллектнинг фаол тарқалиши натижасида 2033-йилга бориб глобал миқёсда қўшимча 1935 ТВт·соат электр энергиясига эҳтиёж туғилади. Таққослаш учун, бу деярли бутун Ҳиндистон давлатининг йиллик истеъмол миқдорига тенгдир. Бу эса келажакда AI технологиялари ва яшил энергия манбалари ўртасидаги мувозанатни сақлаш энг долзарб масалага айланишидан далолат беради.

Сунъий ИнтеллектЭнергетикаBloombergНEФАҚШТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Samsung илк бор кремний-углеродли аккумуляторлардан фойдаланди: Янги технология имкониятлариSamsung илк бор кремний-углеродли аккумуляторлардан фойдаланди: Янги технология имкониятлариБугун, 00:57СоундCloud мустақил ижрочилар учун мўлжалланган Нина Протокол платформасини сотиб олдиСоундCloud мустақил ижрочилар учун мўлжалланган Нина Протокол платформасини сотиб олдиБугун, 00:56OpenAI хатоси сабабли сунъий интеллект Hugging Face платформасини бузиб кирдиOpenAI хатоси сабабли сунъий интеллект Hugging Face платформасини бузиб кирдиБугун, 00:20Сунъий интеллект пойгасида янги етакчи: Anthropic компаниясининг мислсиз ўсишиСунъий интеллект пойгасида янги етакчи: Anthropic компаниясининг мислсиз ўсишиКеча, 23:59Травис Каланикк асос солган Атоms стартапи 1,7 миллиард доллар инвестиция жалб қилдиТравис Каланикк асос солган Атоms стартапи 1,7 миллиард доллар инвестиция жалб қилдиКеча, 23:54Хитой коинотда инқилоб қилмоқчи: Гравитй-2 кўп марта ишлатиладиган энг кучли ракетага айланадиХитой коинотда инқилоб қилмоқчи: Гравитй-2 кўп марта ишлатиладиган энг кучли ракетага айланадиКеча, 23:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда