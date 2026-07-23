Ереванда ҳал қилувчи баҳслар: икки ўзбек боксчиси рингга чиқади
Арманистон пойтахти Ереванда ўтказилаётган «Yerevan Mayor Cup» халқаро бокс турнири ҳал қилувчи босқичга етиб келди. Эртага Ўзбекистон вакиллари икки вазн тоифасида мезбон спортчиларга қарши рингга кўтарилади.
Ўзбекистон Бокс федерацияси маълумотига кўра, Шаҳзод Музаффаров ва Иқболжон Холдоров навбатдаги муҳим баҳсларини ўтказади. Ҳар икки жанг ҳам Тошкент вақти билан куннинг биринчи ярмида бўлиб ўтади.
Шаҳзод Музаффаров биринчи бўлиб рингга чиқади
-55 килограмм вазн тоифасида Ўзбекистон шарафини Шаҳзод Музаффаров ҳимоя қилади. Унинг рақиби Арманистон вакили Сурен Рубинян бўлади.
Жанг Тошкент вақти билан соат 14:00 га белгиланган. Мезбон боксчига қарши кечадиган баҳс Музаффаров учун турнирдаги муҳим синовлардан бири бўлади.
Холдоров арманистонлик рақибга қарши
Куннинг иккинчи баҳсида -70 килограмм вазн тоифасида Иқболжон Холдоров рингга кўтарилади.
Ўзбекистонлик боксчи Арманистон вакили Ҳарутюн Ҳакобкохян билан куч синашади. Ушбу тўқнашув Тошкент вақти билан соат 14:45 да бошланиши режалаштирилган.
Ўзбек боксчиларининг жанглар жадвали
-55 кг:
Шаҳзод Музаффаров — Сурен Рубинян
Бошланиш вақти: 14:00
-70 кг:
Иқболжон Холдоров — Ҳарутюн Ҳакобкохян
Бошланиш вақти: 14:45
Турнир баҳслари Тошкент вақти билан соат 14:00 дан бошланади. Энди мухлислар эътибори Еревандаги ҳал қилувчи жангларда иштирок этадиган икки ўзбекистонлик боксчининг натижаларига қаратилган.
…