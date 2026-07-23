Эрцег Темировдан хавфни тан олди: режаси сўнгги раундларгача чўзиш
Австралиялик UFC жангчиси Стив Эрцег 25 июль куни Абу-Дабида Рамазон Темировга қарши ўтказадиган жанги олдидан ўз режасини очиқлади. У ўзбекистонлик рақибининг зарба кучи, тезлиги ва тажовузкор услубини алоҳида эътироф этди.
Эрцегнинг фикрича, жангнинг дастлабки дақиқалари у учун энг хавфли босқич бўлади. Шу боис австралиялик спортчи Темировнинг илк ҳужумларига дош бериб, баҳсни сўнгги раундларга олиб боришни мақсад қилган.
«У жуда оғир зарба беради»
Стив Эрцег бўлажак рақибининг кучли жиҳатларини яшириб ўтирмади.
«Ҳа, шубҳасиз, у жуда оғир зарба беради. Анчагина тез ва агрессив ҳаракат қилади, шунинг учун жангнинг бошланғич қисмидан эсон-омон ўтиб олишим керак», — деди Эрцег.
Унинг бу сўзлари Темировнинг илк раундлардаги босими ва нокаут қуввати австралиялик жангчи штаби томонидан жиддий ўрганилганини кўрсатади.
Эрцег жангни чўзишни режалаштирмоқда
Австралиялик спортчи баҳс қанчалик узоқ давом этса, имкониятлари шунчалик ошишига ишонмоқда.
«Жанг қанча узоқ давом этса, бу менга шунчалик қўл келади. Мен уни жангнинг сўнгги раундларига олиб боришга ҳаракат қиламан ва ҳолдан тойган пайтида муддатидан олдин таслим этаман», — дея қўшимча қилди у.
Шу тариқа, Эрцег Темировнинг дастлабки босимини пасайтириб, кейинги раундларда чарчоқдан фойдаланишни режалаштирган.
Темиров учун муҳим синов
Рамазон Темиров ўзининг агрессив ҳаракатлари ва кучли зарбалари билан танилган. Эрцегнинг баёноти ҳам рақиб ўзбекистонлик жангчининг айнан шу жиҳатларидан хавфсираётганини кўрсатади.
Бироқ австралиялик спортчининг жангни узоққа чўзиш режаси Темиров учун чидамлилик ва кучни тўғри тақсимлаш масаласини янада муҳим қилади.
Жанг қачон бўлиб ўтади?
Рамазон Темиров ва Стив Эрцег ўртасидаги баҳс 25 июль куни Абу-Дабида ташкил этилади.
Жанг олдидан ҳар икки томон ҳам ўз устун жиҳатларига ишонмоқда: Темиров илк раундлардаги кучли босимга, Эрцег эса узоқ давом этадиган баҳсдаги чидамлилигига таянишни режалаштирган. Энди қайси тактика самарали бўлиши октагонда маълум бўлади.
…