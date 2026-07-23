Эрцег Темировдан хавфни тан олди: режаси сўнгги раундларгача чўзиш

·24·Спорт
Эрцег Темировдан хавфни тан олди: режаси сўнгги раундларгача чўзиш

Австралиялик UFC жангчиси Стив Эрцег 25 июль куни Абу-Дабида Рамазон Темировга қарши ўтказадиган жанги олдидан ўз режасини очиқлади. У ўзбекистонлик рақибининг зарба кучи, тезлиги ва тажовузкор услубини алоҳида эътироф этди.

Эрцегнинг фикрича, жангнинг дастлабки дақиқалари у учун энг хавфли босқич бўлади. Шу боис австралиялик спортчи Темировнинг илк ҳужумларига дош бериб, баҳсни сўнгги раундларга олиб боришни мақсад қилган.

«У жуда оғир зарба беради»

Стив Эрцег бўлажак рақибининг кучли жиҳатларини яшириб ўтирмади.

«Ҳа, шубҳасиз, у жуда оғир зарба беради. Анчагина тез ва агрессив ҳаракат қилади, шунинг учун жангнинг бошланғич қисмидан эсон-омон ўтиб олишим керак», — деди Эрцег.

Унинг бу сўзлари Темировнинг илк раундлардаги босими ва нокаут қуввати австралиялик жангчи штаби томонидан жиддий ўрганилганини кўрсатади.

Эрцег жангни чўзишни режалаштирмоқда

Австралиялик спортчи баҳс қанчалик узоқ давом этса, имкониятлари шунчалик ошишига ишонмоқда.

«Жанг қанча узоқ давом этса, бу менга шунчалик қўл келади. Мен уни жангнинг сўнгги раундларига олиб боришга ҳаракат қиламан ва ҳолдан тойган пайтида муддатидан олдин таслим этаман», — дея қўшимча қилди у.

Шу тариқа, Эрцег Темировнинг дастлабки босимини пасайтириб, кейинги раундларда чарчоқдан фойдаланишни режалаштирган.

Темиров учун муҳим синов

Рамазон Темиров ўзининг агрессив ҳаракатлари ва кучли зарбалари билан танилган. Эрцегнинг баёноти ҳам рақиб ўзбекистонлик жангчининг айнан шу жиҳатларидан хавфсираётганини кўрсатади.

Бироқ австралиялик спортчининг жангни узоққа чўзиш режаси Темиров учун чидамлилик ва кучни тўғри тақсимлаш масаласини янада муҳим қилади.

Жанг қачон бўлиб ўтади?

Рамазон Темиров ва Стив Эрцег ўртасидаги баҳс 25 июль куни Абу-Дабида ташкил этилади.

Жанг олдидан ҳар икки томон ҳам ўз устун жиҳатларига ишонмоқда: Темиров илк раундлардаги кучли босимга, Эрцег эса узоқ давом этадиган баҳсдаги чидамлилигига таянишни режалаштирган. Энди қайси тактика самарали бўлиши октагонда маълум бўлади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Зиданнинг Франциядаги янги даври: эълон санаси маълум бўлдиЗиданнинг Франциядаги янги даври: эълон санаси маълум бўлдиБугун, 01:01Эрве Ренар учун тўрт даъвогар: Корея асосий номзод сифатида кўрмоқдаЭрве Ренар учун тўрт даъвогар: Корея асосий номзод сифатида кўрмоқдаБугун, 00:58Рамазон Темиров Эрцегни мақтади: «Қолганини жангда кўрамиз»Рамазон Темиров Эрцегни мақтади: «Қолганини жангда кўрамиз»Бугун, 00:55Манчестер Сити ўзбекистонлик Абдуқодир Ҳусанов билан шартномани 2031-йилгача узайтирдиМанчестер Сити ўзбекистонлик Абдуқодир Ҳусанов билан шартномани 2031-йилгача узайтирдиБугун, 00:54Манчестер Юнайтед Реал Мадрид юлдузи Орельен Чуамени учун янги таклиф тайёрламоқдаМанчестер Юнайтед Реал Мадрид юлдузи Орельен Чуамени учун янги таклиф тайёрламоқдаБугун, 00:52Гусков Анкалаевга қарши жанги ҳақида: «Бу ҳаётимни ўзгартириши мумкин»Гусков Анкалаевга қарши жанги ҳақида: «Бу ҳаётимни ўзгартириши мумкин»Бугун, 00:52
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"