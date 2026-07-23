ЖЧ-2026 финалидан сўнг AFA президенти Нью-Йоркда ҳибсга олинди
Аргентина футбол ассоциацияси президенти Клаудио Тапиа жаҳон чемпионати финалидан кейин Нью-Йорк аэропортида АҚШ Федерал тергов бюроси ходимлари томонидан ҳибсга олингани хабар қилинди. Аргентинанинг TN телеканалига кўра, воқеа AFAнинг молиявий ва тижорат операциялари бўйича давом этаётган текширувлар билан боғлиқ.
Тапиа ва ассоциациянинг бошқа вакилларига тегишли ноутбук ҳамда мобил телефонлар олиб қўйилган. Бироқ унга нисбатан расман қандай айблов қўйилгани ҳозирча очиқланмаган.
Тапиа аэропортда қўлга олинди
Манба маълумотига кўра, Клаудио Тапиа Аргентина миллий жамоаси иштирокидаги ЖЧ–2026 финали якунланганидан кейин Нью-Йорк аэропортида ушланган.
Терговчилар AFA президенти ва унинг ҳамроҳларидаги электрон қурилмаларни мусодара қилган. Улар орасида ноутбуклар ва мобил телефонлар борлиги айтилмоқда.
Ушбу қурилмаларда ташкилотнинг молиявий операциялари, тижорат келишувлари ва АҚШ банклари орқали ўтказилган маблағларга оид маълумотлар бўлиши мумкинлиги тахмин қилинмоқда.
30 июль куни судда кўрсатма бериши керак
Суд ҳужжатларида Клаудио Тапиа билан бирга AFA ғазначиси Пабло Товигино ва тадбиркор Хавьер Фаронининг ҳам номи келтирилган.
Улар 30 июль куни Флорида штати Жанубий округи судида кўрсатма бериши кераклиги билдирилган.
Фарони Аргентина футбол ассоциацияси раҳбариятига яқин тадбиркор сифатида тилга олинмоқда. Терговчилар унинг AFA билан боғлиқ молиявий ва тижорат операцияларидаги эҳтимолий иштирокини ўрганаётгани айтиляпти.
11 миллион долларлик кўчмас мулклар текширилмоқда
Сўнгги ҳафталарда терговчиларнинг эътибори Хавьер Фарони ва унинг рафиқаси томонидан Жанубий Флоридада харид қилинган кўчмас мулкларга қаратилган.
Маълумотларга кўра, улар бу ҳудудда камида тўртта ҳашаматли объект сотиб олган. Уларнинг умумий қиймати 11 миллион доллардан ортиқ бўлиши мумкин.
Тергов доирасида ушбу мулкларни харид қилиш учун ишлатилган маблағларнинг келиб чиқиши, пул ўтказмалари ва битимларда иштирок этган компаниялар текширилаётгани хабар қилинди.
Ҳозирча мазкур объектлар ноқонуний маблағлар ҳисобига харид қилингани суд томонидан тасдиқланган эмас.
АҚШ Адлия вазирлиги нимани текширмоқда?
АҚШ Адлия вазирлиги AFAнинг молиявий фаолияти юзасидан дастлабки текширувни давом эттирмоқда.
Терговчилар ассоциация ёки унга алоқадор шахслар маблағларининг бир қисми АҚШ банк тизими орқали ўтганини ўрганмоқда. Асосий савол — ушбу операцияларда молиявий фирибгарлик, пулларни яшириш ёки бошқа қонунбузарлик белгилари бўлган-бўлмагани.
АҚШ молиявий тизимидан фойдаланилган тақдирда, операциялар хорижий ташкилотларга тегишли бўлса ҳам, Америка ҳуқуқни муҳофаза қилувчи идоралари текширув ўтказиши мумкин.
AFA ҳозирча расмий муносабат билдирмади
Аргентина футбол ассоциацияси Тапианинг ҳибсга олингани ва олиб қўйилган электрон қурилмалар ҳақида ҳозирча батафсил расмий баёнот бермаган.
Шунингдек, Тапиа, Товигино ва Фаронига нисбатан аниқ жиноий айбловлар қўйилгани ҳақида ҳам маълумот йўқ. Тергов олиб борилаётгани шахсларнинг айби исботланганини англатмайди — якуний ҳуқуқий баҳо суд жараёнида берилади.
30 июлдаги суд эшитуви иш бўйича илк муҳим тафсилотларни очиб бериши мумкин. Айни пайтда воқеа ЖЧ–2026 финалидан кейин Аргентина футболи атрофидаги энг катта можаролардан бирига айланмоқда.
…