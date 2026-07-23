ЖЧ-2026 финалидан сўнг AFA президенти Нью-Йоркда ҳибсга олинди

·35·Спорт
ЖЧ-2026 финалидан сўнг AFA президенти Нью-Йоркда ҳибсга олинди

Аргентина футбол ассоциацияси президенти Клаудио Тапиа жаҳон чемпионати финалидан кейин Нью-Йорк аэропортида АҚШ Федерал тергов бюроси ходимлари томонидан ҳибсга олингани хабар қилинди. Аргентинанинг TN телеканалига кўра, воқеа AFAнинг молиявий ва тижорат операциялари бўйича давом этаётган текширувлар билан боғлиқ.

Тапиа ва ассоциациянинг бошқа вакилларига тегишли ноутбук ҳамда мобил телефонлар олиб қўйилган. Бироқ унга нисбатан расман қандай айблов қўйилгани ҳозирча очиқланмаган.

Тапиа аэропортда қўлга олинди

Манба маълумотига кўра, Клаудио Тапиа Аргентина миллий жамоаси иштирокидаги ЖЧ–2026 финали якунланганидан кейин Нью-Йорк аэропортида ушланган.

Терговчилар AFA президенти ва унинг ҳамроҳларидаги электрон қурилмаларни мусодара қилган. Улар орасида ноутбуклар ва мобил телефонлар борлиги айтилмоқда.

Ушбу қурилмаларда ташкилотнинг молиявий операциялари, тижорат келишувлари ва АҚШ банклари орқали ўтказилган маблағларга оид маълумотлар бўлиши мумкинлиги тахмин қилинмоқда.

30 июль куни судда кўрсатма бериши керак

Суд ҳужжатларида Клаудио Тапиа билан бирга AFA ғазначиси Пабло Товигино ва тадбиркор Хавьер Фаронининг ҳам номи келтирилган.

Улар 30 июль куни Флорида штати Жанубий округи судида кўрсатма бериши кераклиги билдирилган.

Фарони Аргентина футбол ассоциацияси раҳбариятига яқин тадбиркор сифатида тилга олинмоқда. Терговчилар унинг AFA билан боғлиқ молиявий ва тижорат операцияларидаги эҳтимолий иштирокини ўрганаётгани айтиляпти.

11 миллион долларлик кўчмас мулклар текширилмоқда

Сўнгги ҳафталарда терговчиларнинг эътибори Хавьер Фарони ва унинг рафиқаси томонидан Жанубий Флоридада харид қилинган кўчмас мулкларга қаратилган.

Маълумотларга кўра, улар бу ҳудудда камида тўртта ҳашаматли объект сотиб олган. Уларнинг умумий қиймати 11 миллион доллардан ортиқ бўлиши мумкин.

Тергов доирасида ушбу мулкларни харид қилиш учун ишлатилган маблағларнинг келиб чиқиши, пул ўтказмалари ва битимларда иштирок этган компаниялар текширилаётгани хабар қилинди.

Ҳозирча мазкур объектлар ноқонуний маблағлар ҳисобига харид қилингани суд томонидан тасдиқланган эмас.

АҚШ Адлия вазирлиги нимани текширмоқда?

АҚШ Адлия вазирлиги AFAнинг молиявий фаолияти юзасидан дастлабки текширувни давом эттирмоқда.

Терговчилар ассоциация ёки унга алоқадор шахслар маблағларининг бир қисми АҚШ банк тизими орқали ўтганини ўрганмоқда. Асосий савол — ушбу операцияларда молиявий фирибгарлик, пулларни яшириш ёки бошқа қонунбузарлик белгилари бўлган-бўлмагани.

АҚШ молиявий тизимидан фойдаланилган тақдирда, операциялар хорижий ташкилотларга тегишли бўлса ҳам, Америка ҳуқуқни муҳофаза қилувчи идоралари текширув ўтказиши мумкин.

AFA ҳозирча расмий муносабат билдирмади

Аргентина футбол ассоциацияси Тапианинг ҳибсга олингани ва олиб қўйилган электрон қурилмалар ҳақида ҳозирча батафсил расмий баёнот бермаган.

Шунингдек, Тапиа, Товигино ва Фаронига нисбатан аниқ жиноий айбловлар қўйилгани ҳақида ҳам маълумот йўқ. Тергов олиб борилаётгани шахсларнинг айби исботланганини англатмайди — якуний ҳуқуқий баҳо суд жараёнида берилади.

30 июлдаги суд эшитуви иш бўйича илк муҳим тафсилотларни очиб бериши мумкин. Айни пайтда воқеа ЖЧ–2026 финалидан кейин Аргентина футболи атрофидаги энг катта можаролардан бирига айланмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Зиданнинг Франциядаги янги даври: эълон санаси маълум бўлдиЗиданнинг Франциядаги янги даври: эълон санаси маълум бўлдиБугун, 01:01Эрве Ренар учун тўрт даъвогар: Корея асосий номзод сифатида кўрмоқдаЭрве Ренар учун тўрт даъвогар: Корея асосий номзод сифатида кўрмоқдаБугун, 00:58Рамазон Темиров Эрцегни мақтади: «Қолганини жангда кўрамиз»Рамазон Темиров Эрцегни мақтади: «Қолганини жангда кўрамиз»Бугун, 00:55Манчестер Сити ўзбекистонлик Абдуқодир Ҳусанов билан шартномани 2031-йилгача узайтирдиМанчестер Сити ўзбекистонлик Абдуқодир Ҳусанов билан шартномани 2031-йилгача узайтирдиБугун, 00:54Манчестер Юнайтед Реал Мадрид юлдузи Орельен Чуамени учун янги таклиф тайёрламоқдаМанчестер Юнайтед Реал Мадрид юлдузи Орельен Чуамени учун янги таклиф тайёрламоқдаБугун, 00:52Гусков Анкалаевга қарши жанги ҳақида: «Бу ҳаётимни ўзгартириши мумкин»Гусков Анкалаевга қарши жанги ҳақида: «Бу ҳаётимни ўзгартириши мумкин»Бугун, 00:52
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"