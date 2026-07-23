Фулхэм ва Реал Мадрид Гонсало Гарсия трансфери бўйича музокараларни бошлади

·0·Спорт
Фулхэм ва Реал Мадрид Гонсало Гарсия трансфери бўйича музокараларни бошлади

Англия Премер-лигаси вакили Фулхэм жамоаси Реал Мадрид ҳужумчиси Гонсало Гарсияни ўз сафига қўшиб олиш учун расмий музокараларга киришди. 22 ёшли иқтидорли футболчи Лондон клубининг янги мавсум олдидан ҳужум чизиғини кучайтириш йўлидаги асосий мақсадига айланган. Ушбу трансфер амалга ошса, Гарсия ўзининг собиқ устози билан яна бир жамоада фаолият юритиш имкониятига эга бўлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

The Athletic нашри хабарига кўра, Фулхэмнинг янги бош мураббийи Альваро Арбелоа ушбу трансфернинг ташаббускори ҳисобланади. Яқинда Мадридни тарк этиб, Англияга йўл олган Арбелоа Гарсияни ўзининг спортдаги шогирди деб билади ва уни жамоасининг ёзги трансферлар ойнасидаги устувор вазифаси қилиб белгилаган. Ҳозирда икки клуб ўртасидаги мулоқотларда Арбелоанинг шахсан ўзи фаол иштирок этмоқда.

Моуринью қарори ва футболчининг танлови

Реал Мадрид раҳбарияти дастлаб ёш ҳужумчини қўйиб юборишга қарор қилган эди, бироқ жамоага Жозе Моуринью келиши билан вазият бироз ўзгарди. Португалиялик мутахассис футболчининг имкониятларини мавсумолди тайёргарлик жараёнида шахсан кўздан кечиришни истаган. Моуринью Гарсиянинг ўйин услубини юқори баҳолаган бўлса-да, унга янги мавсумда асосий таркибда доимий ўрин кафолатлай олмаслигини билдирган.

Айнан етарли ўйин амалиётининг йўқлиги футболчини фаолиятини бошқа клубда давом эттириш ҳақида ўйлашга мажбур қилмоқда. Goal.com маълумотига кўра, якуний қарор Гарсиянинг ўзига ҳавола қилинган. Агар у мунтазам майдонга тушишни истаса, Лондон клуби варианти энг мақбул йўл бўлиб кўринмоқда.

Реал Мадрид ўз тарбияланувчисини сотишда анъанавий услубдан фойдаланишни режалаштирмоқда. Испания гранди шартномага футболчини келажакда қайта сотиб олиш ёки бошқа клубга ўтишида устунлик ҳуқуқини берувчи махсус бандларни киритмоқчи. Бу усул Мадрид клубига иқтидорли ёшларни назоратда ушлаб туриш имконини беради.

Академиядан асосий таркибгача

Гонсало Гарсия Реал Мадрид академиясининг энг муваффақиятли битирувчиларидан бири саналади. У асосий таркибдаги дебютини 2023-йилнинг ноябрь ойида Карло Анселотти қўл остида ўтказган эди. Шундан буён у "қироллик клуби" сафида 51 та учрашувда майдонга тушиб, 13 та гол ва 7 та голли узатмага муаллифлик қилди.

Ҳужумчининг жаҳон миқёсидаги нуфузи ўтган ёзда ўтказилган Клублар ўртасидаги жаҳон чемпионатидан сўнг кескин ошиб кетди. Ўшанда у 4 та гол билан турнирнинг "Олтин бутса" мукофотини қўлга киритган ва жамоасининг ярим финалга қадар етиб боришига катта ҳисса қўшган эди. Шундан сўнг клуб у билан 2030-йилгача мўлжалланган узоқ муддатли шартнома имзолаган.

Агар ушбу трансфер муваффақиятли якунланса, Гарсия Фулхэм учун ёзги трансферлар ойнасидаги илк янги харид бўлади. Альваро Арбелоа шогирдининг техник маҳорати ва гол сезиш қобилияти Англия Премер-лигасининг жисмоний талабларига тўлиқ мос келишига ишонч билдирмоқда.

Реал МадридФулҳамТрансферАнглия Премер-лигасиГонсало Гарсия
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Месси, Ҳоланд ва Мбаппе: ЖЧ–2026 рамзий жамоаси эълон қилиндиМесси, Ҳоланд ва Мбаппе: ЖЧ–2026 рамзий жамоаси эълон қилиндиБугун, 00:12Абдуқодир Ҳусанов «Сити»да узоқ қолади: 2031 йилгача янги битим тузилдиАбдуқодир Ҳусанов «Сити»да узоқ қолади: 2031 йилгача янги битим тузилдиБугун, 00:03Ливерпул Муҳаммад Салах ўрнига муносиб номзод топди: Магҳнес Аклиоуче учун кураш бошландиЛиверпул Муҳаммад Салах ўрнига муносиб номзод топди: Магҳнес Аклиоуче учун кураш бошландиКеча, 23:57Ямал ва Ҳоланд тарихий чегарани забт этди: улар 220 млн еврога етди...Ямал ва Ҳоланд тарихий чегарани забт этди: улар 220 млн еврога етди...Кеча, 23:55FIFA 2026-йилги жаҳон чемпионатининг рамзий терма жамоасини эълон қилдиFIFA 2026-йилги жаҳон чемпионатининг рамзий терма жамоасини эълон қилдиКеча, 23:51ЖЧ-2026 рамзий терма жамоаси эълон қилинди: Лионель Месси ва Килиан Мбаппе сафдаЖЧ-2026 рамзий терма жамоаси эълон қилинди: Лионель Месси ва Килиан Мбаппе сафдаКеча, 23:39
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"