Каннаваро Нидерландияга қарши баҳсдан сўнг ўз фикрларини билдирди...
Ўзбекистон миллий терма жамоаси бош мураббийи Фабио Каннаваро Нидерландияга қарши ўтказилган назорат учрашувидан сўнг жамоа ўйини ҳақида ўз фикрларини билдирди. Италиялик мутахассис кучли рақибга қарши баҳс осон кечмаганини тан олган ҳолда, майдонда кўплаб ижобий жиҳатларни кўрганини таъкидлади.
Жаҳон чемпионати олдидан бундай савиядаги рақиб билан ўйнаш Ўзбекистон терма жамоаси учун жуда муҳим тажриба ҳисобланади. Нидерландия каби юқори даражадаги жамоага қарши ҳар бир эпизод, ҳар бир позицион ҳаракат ва ҳар бир хато мураббийлар штаби учун катта таҳлил материали бўлиб хизмат қилади.
Каннаваронинг айтишича, жамоа ҳисоб 1:0 бўлганидан кейин ҳам майдондаги тартибни йўқотмаган. Футболчилар охиригача бир жамоа сифатида ҳаракат қилишга, ўйин интизомини сақлашга ва рақибга қарши курашишга интилган.
“Менимча, биз кўплаб ижобий жиҳатларни кўрсата олдик. Ҳисоб 1:0 бўлганидан кейин ҳам майдондаги тартиб ва линияни йўқотмадик. Жамоа бўлиб ҳаракат қилишда давом этдик ва охиригача курашдик”, — деди Фабио Каннаваро.
Бу фикр миллий жамоа учун муҳим сигнал. Чунки Жаҳон чемпионатида Ўзбекистон Португалия, Колумбия ва Конго ДР каби жисмонан кучли, техник жиҳатдан юқори савияли рақибларга қарши майдонга тушади. Бундай ўйинларда натижадан ташқари, жамоанинг босим остида ўзини қандай тутиши ҳам катта аҳамиятга эга.
Каннаваро Нидерландия даражасидаги миллий жамоаларга қарши ўйнаш осон эмаслигини таъкидлади. Аммо айнан шундай баҳслар жамоага керак эканини айтди. Чунки кучли рақибга қарши ўйин орқали футболчилар ўз камчиликларини яхшироқ кўради, тажриба орттиради ва юқори темпга мослашади.
“Бундай даражадаги миллий жамоаларга қарши ўйнаш осон эмас. Бироқ жамоам ўйинида кўплаб ижобий жиҳатларни кўрдим. Бизга айнан шундай ўйинлар керак. Чунки бундай рақибларга қарши майдонга тушганингизда доимо ниманидир ўрганасиз ва тажриба орттирасиз. Умуман олганда, учрашувдан мамнунман”, — дея қўшимча қилди мураббий.
Ҳимоядаги ўйин ҳақида гапирар экан, Каннаваро футболда хатолар бўлиши табиий эканини айтди. Унинг фикрича, мутлақо хатосиз ўйнаш мумкин эмас. Асосий вазифа — ана шу хатолар сонини камайтириш, футболчиларга тўғри қарор қабул қилишда ёрдам бериш ва ҳимоядаги мувофиқликни кучайтириш.
“Футболни хатоларсиз ўйнаб бўлмайди. Бу мутлақо нормал ҳолат. Бизнинг вазифамиз футболчиларга шундай хатолар сонини имкон қадар камайтиришда ёрдам беришдир. Лекин ростини айтсам, мен ҳимоядаги хатолардан кўра ижобий жиҳатларни кўпроқ кўрдим”, — деди у.
Бу сўзларда мураббийнинг ёндашуви аниқ кўринади. Каннаваро фақат камчиликларни санаш билан чекланмаяпти, балки футболчиларнинг тўғри ҳаракатларини ҳам кўрмоқда. Катта турнир олдидан жамоага ишонч бериш, шу билан бирга хатолар устида ишлаш жуда муҳим.
Ўзбекистон терма жамоаси учун ҳимоя чизиғи Жаҳон чемпионатида ҳал қилувчи омиллардан бири бўлади. Кучли рақибларга қарши жамоа кўп вақт ҳимояланиши, босимга дош бериши ва ҳар бир вазиятда зич ҳаракат қилиши керак бўлади. Шу маънода Нидерландияга қарши ўйин жуда керакли синов бўлди.
Каннаваро футболчиларнинг жисмоний ҳолати ҳақида ҳам тўхталди. Унинг айтишича, тайёргарлик жараёни бир ойдан кўпроқ вақт олдин бошланган, аммо легионер футболчилар жамоага кейинроқ қўшилган. Шунга қарамай, мураббийлар штаби жисмоний тайёргарлик бўйича яхши иш олиб борганига ишонмоқда.
“Тайёргарликни бир ойдан ҳам кўпроқ вақт олдин бошлаганмиз, легионер футболчиларимиз эса кейинроқ жамоага қўшилди. Шунга қарамай, жисмоний тайёргарлик борасида яхши иш олиб борганимизга ишонаман”, — деди Каннаваро.
Албатта, турли клублардан келган футболчиларнинг ҳолати бир хил бўлмайди. Кимдир мавсумни тўлиқ ўтказган, кимдир камроқ ўйин амалиётига эга бўлган, яна кимдир жароҳатдан кейин тикланиш жараёнини бошдан кечирган. Бундай шароитда жамоани бир хил жисмоний ва тактик ҳолатга келтириш осон эмас.
Каннаваро айрим футболчилар билан боғлиқ ҳали ҳал этилиши керак бўлган масалалар борлигини ҳам яширмади. Унинг таъкидлашича, мураббийлар штаби бу жиҳатлар устида ишлашда давом этади.
“Албатта, айрим футболчилар билан боғлиқ ҳали ҳал этишимиз керак бўлган масалалар ҳам бор ва биз улар устида ишлашда давом этамиз”, — деди мутахассис.
Бу очиқлик мухлислар учун ҳам муҳим. Чунки Жаҳон чемпионати олдидан жамоа идеал ҳолатда деб тасвирлаш осон, аммо реал тайёргарлик жараёни ҳар доим муаммолар, тузатишлар ва оғир қарорлардан иборат бўлади. Каннаваро ана шу жараённи босқичма-босқич бошқаришга ҳаракат қилмоқда.
Нидерландияга қарши баҳс натижаси қандай бўлишидан қатъи назар, Ўзбекистон учун бундай ўйинлар катта мактабдир. Майдондаги темп, рақибнинг босими, тезкор ҳужумлар ва индивидуал маҳорат — буларнинг барчаси мундиалда вакилларимизни кутаётган реал муҳитга яқин синовлардир.
Энди асосий вазифа — ушбу ўйиндан тўғри хулоса чиқариш. Ижобий жиҳатларни сақлаб қолиш, хатоларни камайтириш, жисмоний ҳолатни яхшилаш ва Жаҳон чемпионати стартигача жамоани максимал тайёр ҳолатга келтириш керак.
Каннаваронинг сўзларидан шу нарса англашилади: у жамоада потенциал кўрмоқда. Муаммолар бор, хато ҳам бўлади, аммо футболчиларнинг курашувчанлиги, тартибни сақлашга интилиши ва кучли рақибга қарши охиригача ўйнаши мураббийни қониқтирган.
Ўзбекистон миллий терма жамоаси учун мундиалгача ҳар бир кун қимматли. Нидерландияга қарши ўйин эса катта турнир олдидан яна бир жиддий сабоқ бўлди. Энди бу сабоқдан қанчалик тўғри фойдаланиш — Каннаваро штаби ва футболчиларнинг энг асосий вазифасига айланади.
…