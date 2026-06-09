Моуриньонинг "қора рўйхати": "Реал"даги ушбу 6 нафар футболчи керакмас

·0·Спорт
Моуриньонинг "қора рўйхати": "Реал"даги ушбу 6 нафар футболчи керакмас

Жаҳон футболи ва Мадриднинг «Реал» клуби атрофида ҳақиқий трансфер портлаши юз бермоқда! Жорий ҳафта давомида «қироллик клуби» бош мураббийлигига машҳур ва такрорланмас мутахассис Жозе Моуриньонинг тайинланиши кутилмоқда. Испаниянинг нуфузли ва оммабоп Diario Sport нашри тарқатган сўнгги шов-шувли хабарларга кўра, португалиялик «Махсус» («The Special One») лақабли мураббий Мадрид грандида катта ҳажмдаги ислоҳотлар ва тозалаш ишларини бошлаб юборишга улгурган. У янги мавсум тактик режаларига мос келмайдиган нақд олти нафар юлдуз футболчининг баҳридан кечишга қарор қилган.

Инсайдерлик маълумотларига таянадиган бўлсак, Моуриньонинг қора рўйхатидан жамоанинг бир қатор етакчи ва таниқли аъзолари жой олган. Гап бразилиялик учқур ҳужумчи Родриго, франциялик истеъдод соҳиби Эдуардо Камавинга, ёш ҳимоячи Рауль Асенсио, шунингдек, Дани Себальос, Фран Гарсия ҳамда Франко Мастантуоно ҳақида кетмоқда. Ушбу футболчилар жорий ёзги трансфер ойнаси ёпилгунига қадар мадридликлар лагерини бутунлай тарк этишлари ёки бошқа жамоаларга сотиб юборилишлари мумкин.

Бундан ташқари, клуб раҳбариятида ҳам катта ўзгаришлар кузатилмоқда. Тажрибали раҳбар Флорентино Перес «Реал Мадрид» президенти лавозимига қайта сайланганидан сўнг, жамоанинг мудофаа чизиғини кучайтириш устида жиддий бош қотирмоқда. Халқаро оммавий ахборот воситалари тарқатган хабарларга қараганда, тез орада Мадрид клуби сафига «Ливерпуль» ҳимоячиси Ибраима Конате ҳамда «Интер»дан Дензель Дюмфриснинг келиб қўшилиши кутилмоқда. Бу трансферлар янгиланаётган жамоанинг асосий пойдевори бўлиши шубҳасиз.

Энг ҳаяжонлиси шундаки, португалиялик тажрибали мутахассис Жозе Моуриньо клуб билан расмий шартнома шартларини имзолаш ва ишга киришиш мақсадида аллақачон Мадрид шаҳрига етиб келган. Тез орада «Сантьяго Бернабеу»да янги ва шиддатли «Моуриньо даври» бошланади.

«Реал Мадрид»даги ушбу тарихий ўзгаришлар, Жозе Моуриньонинг янги тактик инқилоблари ва жаҳон футболининг энг сўнгги эксклюзив трансфер янгиликларини ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Манчестер Юнайтед Тоттенхем сардори Кристиан Ромеро учун таклиф тайёрламоқдаМанчестер Юнайтед Тоттенхем сардори Кристиан Ромеро учун таклиф тайёрламоқдаБугун, 10:19Бразилиялик UFC юлдузи Перрейра Оқ Уй турнири олдидан таъсирли гапирдиБразилиялик UFC юлдузи Перрейра Оқ Уй турнири олдидан таъсирли гапирдиБугун, 10:17«Манчестер Сити» «Тоттенхэм» ҳимоячиси трансферини амалга оширмоқчи«Манчестер Сити» «Тоттенхэм» ҳимоячиси трансферини амалга оширмоқчиБугун, 09:45Мбаппе голсиз серия ҳақида ҳазиллашди: Олисе эса хет-трик қайд этдиМбаппе голсиз серия ҳақида ҳазиллашди: Олисе эса хет-трик қайд этдиБугун, 09:38Баер Леверкусен янги мураббий тайинлади: Карлес Мартинез ва Хаби Алонсо ўхшашлигиБаер Леверкусен янги мураббий тайинлади: Карлес Мартинез ва Хаби Алонсо ўхшашлигиБугун, 09:19Ўзбекистон дарвозасига 2 та гол урган футболчига 3 та таклиф тушди...Ўзбекистон дарвозасига 2 та гол урган футболчига 3 та таклиф тушди...Бугун, 09:05
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)