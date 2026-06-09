Моуриньонинг "қора рўйхати": "Реал"даги ушбу 6 нафар футболчи керакмас
Жаҳон футболи ва Мадриднинг «Реал» клуби атрофида ҳақиқий трансфер портлаши юз бермоқда! Жорий ҳафта давомида «қироллик клуби» бош мураббийлигига машҳур ва такрорланмас мутахассис Жозе Моуриньонинг тайинланиши кутилмоқда. Испаниянинг нуфузли ва оммабоп Diario Sport нашри тарқатган сўнгги шов-шувли хабарларга кўра, португалиялик «Махсус» («The Special One») лақабли мураббий Мадрид грандида катта ҳажмдаги ислоҳотлар ва тозалаш ишларини бошлаб юборишга улгурган. У янги мавсум тактик режаларига мос келмайдиган нақд олти нафар юлдуз футболчининг баҳридан кечишга қарор қилган.
Инсайдерлик маълумотларига таянадиган бўлсак, Моуриньонинг қора рўйхатидан жамоанинг бир қатор етакчи ва таниқли аъзолари жой олган. Гап бразилиялик учқур ҳужумчи Родриго, франциялик истеъдод соҳиби Эдуардо Камавинга, ёш ҳимоячи Рауль Асенсио, шунингдек, Дани Себальос, Фран Гарсия ҳамда Франко Мастантуоно ҳақида кетмоқда. Ушбу футболчилар жорий ёзги трансфер ойнаси ёпилгунига қадар мадридликлар лагерини бутунлай тарк этишлари ёки бошқа жамоаларга сотиб юборилишлари мумкин.
Бундан ташқари, клуб раҳбариятида ҳам катта ўзгаришлар кузатилмоқда. Тажрибали раҳбар Флорентино Перес «Реал Мадрид» президенти лавозимига қайта сайланганидан сўнг, жамоанинг мудофаа чизиғини кучайтириш устида жиддий бош қотирмоқда. Халқаро оммавий ахборот воситалари тарқатган хабарларга қараганда, тез орада Мадрид клуби сафига «Ливерпуль» ҳимоячиси Ибраима Конате ҳамда «Интер»дан Дензель Дюмфриснинг келиб қўшилиши кутилмоқда. Бу трансферлар янгиланаётган жамоанинг асосий пойдевори бўлиши шубҳасиз.
Энг ҳаяжонлиси шундаки, португалиялик тажрибали мутахассис Жозе Моуриньо клуб билан расмий шартнома шартларини имзолаш ва ишга киришиш мақсадида аллақачон Мадрид шаҳрига етиб келган. Тез орада «Сантьяго Бернабеу»да янги ва шиддатли «Моуриньо даври» бошланади.
«Реал Мадрид»даги ушбу тарихий ўзгаришлар, Жозе Моуриньонинг янги тактик инқилоблари ва жаҳон футболининг энг сўнгги эксклюзив трансфер янгиликларини ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…