Гари Линекер: Криштиано Роналдо Лионель Мессидан кучсизроқ дейиш ҳақорат эмас

·34·Спорт
Гари Линекер: Криштиано Роналдо Лионель Мессидан кучсизроқ дейиш ҳақорат эмас

Англия терма жамоаси ва Барселона клубининг собиқ ҳужумчиси Гари Линекер Лионель Месси ва Криштиано Роналдо ўртасидаги абадий баҳсга яна бир бор тўхталиб ўтди. Машҳур экспертнинг фикрича, аргентиналик юлдузни португалияликдан устун қўйиш шунчаки футбол ҳақиқати бўлиб, бу ҳеч қандай шахсий ҳақорат ҳисобланмайди. Линекер ўзининг бу қатъий позицияси Ал-Насср ҳужумчиси билан муносабатларига совуқчилик туширганини ҳам тан олди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Те Лоуис Тероух Подкаст нашрига берган интервюсида Линекер Лионель Мессини ҳатто Диего Марадонадан ҳам юқори қўйишини тушунтирди. Унинг сўзларига кўра, Месси ўз фаолияти давомида шундай ҳаракатларни амалга оширадики, оддий футболчи бутун фаолияти давомида бундай маҳоратни бир марта ҳам кўрсата олмаслиги мумкин. Линекер Мессининг майдонни кўриш қобилияти ва пас бериш маҳоратини инсон имкониятларидан ташқари деб ҳисоблайди.

Шу билан бирга, Линекер Криштиано Роналдонинг меҳнатсеварлиги ва эришган ютуқларига катта ҳурмат билан қарашини таъкидлади. "Мен Роналдони ёмон кўрмайман, у ақл бовар қилмайдиган футболчи. Лекин футболни тушунадиган ҳар қандай одам ким яхшироқ эканини кўради. Роналдонинг Месси билан бир қаторда тилга олинишининг ўзи унинг учун катта илтифотдир, чунки унда Мессининг туғма иқтидори йўқ. Буни айтиш Роналдо учун ҳақорат эмас", — деди собиқ футболчи.

Линекернинг ушбу фикрлари Криштиано Роналдога маъқул келмаган кўринади. Экспертнинг сўзларига кўра, португалиялик юлдуз ундан хафа бўлган ва ҳозирда у билан гаплашмайди. Авваллари муносабатлари яхши бўлганини айтган Линекер, Месси ҳақидаги жавобидан сўнг Роналдо у билан алоқани узганини маълум қилди.

Ҳозирда ҳар икки афсонавий ҳужумчи ҳам 2026-йилги Жаҳон чемпионатига эътибор қаратган. Саккиз карра "Олтин тўп" соҳиби Лионель Месси Аргентина билан яна бир бор мўъжиза кўрсатишни истаётган бўлса, Криштиано Роналдо ўзининг бой коллекциясидаги ягона етишмаётган соврин — Жаҳон кубоги учун курашишни мақсад қилган.

Лионель МессиКриштиано РоналдоГари ЛинекерФутболБарселона
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

НБА финалига ташриф буюрган Дональд Трамп ҳуштакбозликка учради (видео)НБА финалига ташриф буюрган Дональд Трамп ҳуштакбозликка учради (видео)Бугун, 16:53Лионель Месси сафга қайтмоқда: Аргентина устози ижобий хабар бердиЛионель Месси сафга қайтмоқда: Аргентина устози ижобий хабар бердиБугун, 16:37«Бавария» раҳбарияти Майкл Олисени «Реал»га сотишдан бош тартди«Бавария» раҳбарияти Майкл Олисени «Реал»га сотишдан бош тартдиБугун, 16:31Англия терма жамоаси Гарри Кейнга ҳаддан ташқари боғланиб қолганми?Англия терма жамоаси Гарри Кейнга ҳаддан ташқари боғланиб қолганми?Бугун, 16:20ФИФА "ЖЧ-2026"дан қўшимча даромад олишнинг янги усулини ўйлаб топди...ФИФА "ЖЧ-2026"дан қўшимча даромад олишнинг янги усулини ўйлаб топди...Бугун, 15:45«Реал» «Боруссия»дан Нико Шлоттербекни сотиб олишга тайёрланмоқда«Реал» «Боруссия»дан Нико Шлоттербекни сотиб олишга тайёрланмоқдаБугун, 15:29
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...