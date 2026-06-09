Жалолиддин Машарипов ЖЧ-2026 да ўйнамайди: у қайдномадан чиқарилди...

·0·Спорт
Жалолиддин Машарипов ЖЧ-2026 да ўйнамайди: у қайдномадан чиқарилди...

Бутун мамлакатимиз интизорлик ва катта ҳаяжон билан кутаётган тарихий Жаҳон чемпионати бошланиши арафасида Ўзбекистон миллий терма жамоаси ихтиёридан кутилмаган ва шов-шувли хабар келди. Юртимизнинг энг тажрибали футболчиларидан бири, миллий терма жамоамизнинг кўп йиллик чинакам етакчиси ва сардори ҳисобланган Жалолиддин Машарипов мундиалда иштирок этадиган якуний 26 талик расмий таркибдан чиқарилди. Бу ҳақдаги кутилмаган янгиликни таниқли спорт журналисти Жалолиддин Қобилжонов ўз манбаларига таянган ҳолда кенг жамоатчиликка маълум қилди. Инсайдерлик маълумотларига кўра, маҳоратли ярим ҳимоячимиз бош мураббий томонидан эълон қилинган кенгайтирилган рўйхатдан расман соқит қилинган.

Бироқ мухлислар асло тушкунликка тушишларига асос йўқ, чунки таркибдаги ушбу йўқотиш ўрнини тўлдириш учун юртимизнинг айни пайтдаги энг иқтидорли ва порлоқ ёш юлдузларидан бири жалб этилди. Жалолиддин Машариповнинг ўрнига Наманганнинг «Навбаҳор» клуби сафида ички чемпионатда ўта ёрқин ва шиддатли ўйинлар намойиш этиб келаётган маҳоратли вингер Русланбек Жиянов миллий терма жамоа делегациясига таклиф этилди. Мутахассисларнинг фикрича, Жияновнинг майдондаги катта тезлиги ва кучли дриблинги бўлажак Жаҳон чемпионати учрашувларида вакилларимизнинг ҳужум чизиғига янги қон ва катта шижоат бағишлай олади.

Маълумот ўрнида эслатиб ўтиш жоизки, оқ бўрилар тарихда илк бор иштирок этаётган ушбу улуғвор мундиалдаги ўзларининг тарихий дебют учрашувини шу йилнинг 18 июнь куни Жанубий Американинг энг кучли грандларидан бири — Колумбия терма жамоасига қарши ўтказади. Бундан ташқари, вакилларимизни гуруҳ босқичида яна иккита ўта жиддий ва ҳаяжонли тўқнашув кутмоқда: Фабио Каннаваро шогирдлари 23 июнь куни дунё футболи афсонаси Криштиану Роналду ватандошлари — Португалия терма жамоасига қарши яшил майдонга тушсалар, гуруҳдаги сўнгги ҳал қилувчи баҳс 28 июнь куни африкаликларнинг жисмонан бақувват ҳисобланган Конго терма жамоасига қарши бўлиб ўтади. Биз барча мухлисларимиз номидан миллий терма жамоамизга бўлажак ЖЧ—2026 ўйинларида тарихий зафарлар ва улкан ғалабалар ёр бўлишини тилаб қоламиз!

Ўзбекистон миллий терма жамоасининг океан ортидаги ҳар бир учрашуви, таркибдаги энг сўнгги ўзгаришлар, футболчиларимизнинг машғулотлари ва Жаҳон чемпионатининг энг қайноқ эксклюзив хабарларини ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Сити» Йошко Гвардиол билан янги шартнома имзолашга яқин турибди«Сити» Йошко Гвардиол билан янги шартнома имзолашга яқин турибдиБугун, 17:25НБА финалига ташриф буюрган Дональд Трамп ҳуштакбозликка учради (видео)НБА финалига ташриф буюрган Дональд Трамп ҳуштакбозликка учради (видео)Бугун, 16:53Лионель Месси сафга қайтмоқда: Аргентина устози ижобий хабар бердиЛионель Месси сафга қайтмоқда: Аргентина устози ижобий хабар бердиБугун, 16:37«Бавария» раҳбарияти Майкл Олисени «Реал»га сотишдан бош тартди«Бавария» раҳбарияти Майкл Олисени «Реал»га сотишдан бош тартдиБугун, 16:31Англия терма жамоаси Гарри Кейнга ҳаддан ташқари боғланиб қолганми?Англия терма жамоаси Гарри Кейнга ҳаддан ташқари боғланиб қолганми?Бугун, 16:20Гари Линекер: Криштиано Роналдо Лионель Мессидан кучсизроқ дейиш ҳақорат эмасГари Линекер: Криштиано Роналдо Лионель Мессидан кучсизроқ дейиш ҳақорат эмасБугун, 16:12
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...