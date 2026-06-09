Жалолиддин Машарипов ЖЧ-2026 да ўйнамайди: у қайдномадан чиқарилди...
Бутун мамлакатимиз интизорлик ва катта ҳаяжон билан кутаётган тарихий Жаҳон чемпионати бошланиши арафасида Ўзбекистон миллий терма жамоаси ихтиёридан кутилмаган ва шов-шувли хабар келди. Юртимизнинг энг тажрибали футболчиларидан бири, миллий терма жамоамизнинг кўп йиллик чинакам етакчиси ва сардори ҳисобланган Жалолиддин Машарипов мундиалда иштирок этадиган якуний 26 талик расмий таркибдан чиқарилди. Бу ҳақдаги кутилмаган янгиликни таниқли спорт журналисти Жалолиддин Қобилжонов ўз манбаларига таянган ҳолда кенг жамоатчиликка маълум қилди. Инсайдерлик маълумотларига кўра, маҳоратли ярим ҳимоячимиз бош мураббий томонидан эълон қилинган кенгайтирилган рўйхатдан расман соқит қилинган.
Бироқ мухлислар асло тушкунликка тушишларига асос йўқ, чунки таркибдаги ушбу йўқотиш ўрнини тўлдириш учун юртимизнинг айни пайтдаги энг иқтидорли ва порлоқ ёш юлдузларидан бири жалб этилди. Жалолиддин Машариповнинг ўрнига Наманганнинг «Навбаҳор» клуби сафида ички чемпионатда ўта ёрқин ва шиддатли ўйинлар намойиш этиб келаётган маҳоратли вингер Русланбек Жиянов миллий терма жамоа делегациясига таклиф этилди. Мутахассисларнинг фикрича, Жияновнинг майдондаги катта тезлиги ва кучли дриблинги бўлажак Жаҳон чемпионати учрашувларида вакилларимизнинг ҳужум чизиғига янги қон ва катта шижоат бағишлай олади.
Маълумот ўрнида эслатиб ўтиш жоизки, оқ бўрилар тарихда илк бор иштирок этаётган ушбу улуғвор мундиалдаги ўзларининг тарихий дебют учрашувини шу йилнинг 18 июнь куни Жанубий Американинг энг кучли грандларидан бири — Колумбия терма жамоасига қарши ўтказади. Бундан ташқари, вакилларимизни гуруҳ босқичида яна иккита ўта жиддий ва ҳаяжонли тўқнашув кутмоқда: Фабио Каннаваро шогирдлари 23 июнь куни дунё футболи афсонаси Криштиану Роналду ватандошлари — Португалия терма жамоасига қарши яшил майдонга тушсалар, гуруҳдаги сўнгги ҳал қилувчи баҳс 28 июнь куни африкаликларнинг жисмонан бақувват ҳисобланган Конго терма жамоасига қарши бўлиб ўтади. Биз барча мухлисларимиз номидан миллий терма жамоамизга бўлажак ЖЧ—2026 ўйинларида тарихий зафарлар ва улкан ғалабалар ёр бўлишини тилаб қоламиз!
Ўзбекистон миллий терма жамоасининг океан ортидаги ҳар бир учрашуви, таркибдаги энг сўнгги ўзгаришлар, футболчиларимизнинг машғулотлари ва Жаҳон чемпионатининг энг қайноқ эксклюзив хабарларини ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…