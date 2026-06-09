FIFA рейтинги: Ўзбекистон неча очко йўқотди?
Ўзбекистон миллий терма жамоаси Нидерландияга қарши ўтказилган ўртоқлик учрашувидаги мағлубиятдан сўнг FIFA рейтингида 2,47 балл йўқотди. Бу ҳақда FIFA’нинг миллий терма жамоалар рейтинги маълумотларида қайд этилган.
8 июнь куни бўлиб ўтган мазкур баҳсда “оқ бўрилар” Нидерландия терма жамоасига қарши ўртоқлик ўйинида мағлубиятга учради. Натижада Ўзбекистон терма жамоаси FIFA рейтингида 2,47 очкони йўқотди, аммо шунга қарамай 50-поғонадаги ўрнини сақлаб қолишга муваффақ бўлди.
Маълумот учун, жорий йилнинг 2 июнь куни Фабио Каннаваро шогирдлари Канада терма жамоасига қарши баҳсда ҳам мағлубиятга учраган эди. Ушбу учрашувдан сўнг терма жамоа FIFA онлайн рейтинг тизимида яна 4 очко йўқотган.
Шу тариқа, Ўзбекистон терма жамоаси икки ўртоқлик ўйини натижасида жами 6,47 очко йўқотиб, 1458,73 балл тўплаган ҳолда мундиалга тайёргарлик жараёнини давом эттирмоқда.
Ҳозирги FIFA рейтингида амалдаги жаҳон чемпиони Аргентина терма жамоаси пешқадамлик қилмоқда. Ундан кейинги ўринда Европа чемпиони Испания жойлашган бўлса, Дидье Дешам бошчилигидаги Франция терма жамоаси кучли учликни якунлаб турибди.
FIFA миллий терма жамоаларнинг янгиланган рейтинги жорий йилнинг 11 июнь куни расман эълон қилиниши кутилмоқда.
…