FIFA рейтинги: Ўзбекистон неча очко йўқотди?

·0·Спорт
FIFA рейтинги: Ўзбекистон неча очко йўқотди?

Ўзбекистон миллий терма жамоаси Нидерландияга қарши ўтказилган ўртоқлик учрашувидаги мағлубиятдан сўнг FIFA рейтингида 2,47 балл йўқотди. Бу ҳақда FIFA’нинг миллий терма жамоалар рейтинги маълумотларида қайд этилган.

8 июнь куни бўлиб ўтган мазкур баҳсда “оқ бўрилар” Нидерландия терма жамоасига қарши ўртоқлик ўйинида мағлубиятга учради. Натижада Ўзбекистон терма жамоаси FIFA рейтингида 2,47 очкони йўқотди, аммо шунга қарамай 50-поғонадаги ўрнини сақлаб қолишга муваффақ бўлди.

Маълумот учун, жорий йилнинг 2 июнь куни Фабио Каннаваро шогирдлари Канада терма жамоасига қарши баҳсда ҳам мағлубиятга учраган эди. Ушбу учрашувдан сўнг терма жамоа FIFA онлайн рейтинг тизимида яна 4 очко йўқотган.

Шу тариқа, Ўзбекистон терма жамоаси икки ўртоқлик ўйини натижасида жами 6,47 очко йўқотиб, 1458,73 балл тўплаган ҳолда мундиалга тайёргарлик жараёнини давом эттирмоқда.

Ҳозирги FIFA рейтингида амалдаги жаҳон чемпиони Аргентина терма жамоаси пешқадамлик қилмоқда. Ундан кейинги ўринда Европа чемпиони Испания жойлашган бўлса, Дидье Дешам бошчилигидаги Франция терма жамоаси кучли учликни якунлаб турибди.

FIFA миллий терма жамоаларнинг янгиланган рейтинги жорий йилнинг 11 июнь куни расман эълон қилиниши кутилмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Франциялик Пьер Саж «Кристал Пэлас» бош мураббийи этиб тайинландиФранциялик Пьер Саж «Кристал Пэлас» бош мураббийи этиб тайинландиБугун, 17:43«Сити» иқтидорли яримҳимоячи Дивине Мукаса билан шартномани узайтирди«Сити» иқтидорли яримҳимоячи Дивине Мукаса билан шартномани узайтирдиБугун, 17:40Деклан Рисе Коббие Маиноўнинг ўйинидаги камчиликни кўрсатдиДеклан Рисе Коббие Маиноўнинг ўйинидаги камчиликни кўрсатдиБугун, 17:35Жалолиддин Машарипов ЖЧ-2026 да ўйнамайди: у қайдномадан чиқарилди...Жалолиддин Машарипов ЖЧ-2026 да ўйнамайди: у қайдномадан чиқарилди...Бугун, 17:34«Сити» Йошко Гвардиол билан янги шартнома имзолашга яқин турибди«Сити» Йошко Гвардиол билан янги шартнома имзолашга яқин турибдиБугун, 17:25НБА финалига ташриф буюрган Дональд Трамп ҳуштакбозликка учради (видео)НБА финалига ташриф буюрган Дональд Трамп ҳуштакбозликка учради (видео)Бугун, 16:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...