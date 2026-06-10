Реал Мадрид Хулиан Альварес учун 150 миллион евролик таклиф юборди

·79·Спорт
Реал Мадрид Хулиан Альварес учун 150 миллион евролик таклиф юборди

Реал Мадрид клуби ўз тарихидаги рекорд даражадаги 150 миллион евролик таклиф Атлетико Мадрид томонидан рад этилганини расман тасдиқлади. Ушбу кутилмаган баёнот клуб президенти Флорентино Перез ўз сайловолди кампаниясида вада қилган "сирли Галактико" ким эканлигига ойдинлик киритди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Клуб томонидан эълон қилинган расмий хабарда шундай дейилади: "Реал Мадрид К. Ф. бугун бўлиб ўтган Директорлар кенгаши йиғилишидан сўнг, Клуб Атлетико де Мадрид жамоасига Хулиан Альварес трансфери бўйича 150 миллион евролик таклиф юборганини маълум қилади. Атлетико Мадрид ушбу таклифни кўриб чиқиб, миннатдорчилик билдирди, бироқ футболчининг товон пулига таяниб, уни рад этди".

Флорентино Перез президентликка қайта сайланганидан сўнг, жамоани кучайтириш учун катта маблағ сарфлашга вада берган эди. У аввалроқ берган интервюсида Чемпионлар лигасининг йирик клубидан бир футболчи учун рекорд сумма таклиф қилинишини, у Эрлинг Холанд эмаслигини ва Англия Премер-лигасида ўйнамаслигини таъкидлаган эди.

Маълумотларга кўра, Хулиан Альварес шартномасида 500 миллион евролик товон пули кўрсатилган бўлса-да, айрим Чемпионлар лигаси клублари учун бу сумма 150 миллион евро атрофида бўлиши мумкинлиги ҳақида бандлар мавжуд. Аввалроқ Барселона ҳам ушбу ҳужумчи учун 100 миллион евро таклиф қилиб, рад жавобини олган эди.

Шунингдек, Реал Мадрид асосий жамоа мураббийи Альваро Арбелоа кетганини ҳам тасдиқлади. Бу эса Жозе Моуринью жамоага қайтиши ҳақидаги миш-мишларни янада кучайтирмоқда. Мадридликлар Арбелоага қилган хизматлари учун миннатдорчилик билдириб, алоҳида баёнот эълон қилишди.

Реал МадридАтлетико МадридХулиан АльваресФлорентино ПерезТрансфер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Атлетико Мадрид Хулиан Альварес бўйича Реал Мадрид устидан кулдиАтлетико Мадрид Хулиан Альварес бўйича Реал Мадрид устидан кулдиБугун, 20:58Криштиано Роналдо ва Португалиянинг Жаҳон чемпионатидаги имкониятлариКриштиано Роналдо ва Португалиянинг Жаҳон чемпионатидаги имкониятлариБугун, 20:39Сандро Тоттенхемга Манчестер Сити юлдузи Савинҳони сотиб олишни маслаҳат бердиСандро Тоттенхемга Манчестер Сити юлдузи Савинҳони сотиб олишни маслаҳат бердиБугун, 20:13Барселона Ламине Ямалнинг жароҳати сабабли хавотирга тушмоқдаБарселона Ламине Ямалнинг жароҳати сабабли хавотирга тушмоқдаБугун, 19:52«Реал» бош мураббий Альваро Арбелоанинг истеъфосини расман эълон қилди«Реал» бош мураббий Альваро Арбелоанинг истеъфосини расман эълон қилдиБугун, 19:09«Челси» ёзги трансфер ойнасида ушбу етти нафар футболчисини сотмайди«Челси» ёзги трансфер ойнасида ушбу етти нафар футболчисини сотмайдиБугун, 19:03
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...