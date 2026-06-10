Сандро Тоттенхемга Манчестер Сити юлдузи Савинҳони сотиб олишни маслаҳат берди

·19·Спорт
Сандро Тоттенхемга Манчестер Сити юлдузи Савинҳони сотиб олишни маслаҳат берди

Тоттенхем жамоасининг собиқ ярим ҳимоячиси Сандро клуб раҳбариятига таркибни кучайтириш бўйича ўз тавсияларини берди. Бразилиялик собиқ футболчининг фикрича, Лондон клуби Манчестер Сити қанот ҳужумчиси Савинҳо учун курашиши лозим. Сандро Роберто Де Зерби қўл остидаги жамоа ёзги трансфер ойнасида айнан ҳужум чизиғи ва марказий ҳимояни мустаҳкамлаши шарт деб ҳисобламоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Роберто Де Зерби март ойида жамоани қабул қилиб олганидан сўнг, Англия Премер-лигасида жон сақлаб қолиш вазифасини уддалади. Эндиликда италиялик мутахассис олдида таркибни қайта қуриш вазифаси турибди. Сандро Стаке нашрига берган интервюсида Ричарлисон ва Кристиан Ромеро каби етакчиларнинг кетиш эҳтимоли юқорилигини, шу сабабли Савинҳо каби динамик ўйинчилар жамоага жуда зарурлигини таъкидлади.

Савинҳо Манчестер Сити таркибига Троес клубидан келиб қўшилганидан буён ўзини кўрсата олди. Бунгача у Жирона сафида 41 ўйинда 11 та гол уриб, мутахассислар эътиборини тортган эди. Сандро бразилиялик вингернинг ўйин услуби Тоттенхем анъаналарига мос келишини ва у жамоанинг ҳужумкорлик фалсафасини янги босқичга олиб чиқишига ишонмоқда.

Шунингдек, Сандро клуб раҳбариятини Роберто Де Зербига вақт беришга чақирди. У Пеп Гуардиола мисолида муваффақиятли лойиҳалар вақт талаб қилишини тушунтирди. Тоттенхем учун келаётган ёзги трансфер мавсуми ҳал қилувчи аҳамиятга эга бўлади, чунки жамоа нафақат янги ўйинчиларни жалб қилиши, балки ўзининг ҳужумкор ўйин услубини қайта тиклаши лозим.

ТоттенхемМанчестер СитиСавинҳоРоберто Де ЗербиАнглия Премер-лигаси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Атлетико Мадрид Хулиан Альварес бўйича Реал Мадрид устидан кулдиАтлетико Мадрид Хулиан Альварес бўйича Реал Мадрид устидан кулдиБугун, 20:58Криштиано Роналдо ва Португалиянинг Жаҳон чемпионатидаги имкониятлариКриштиано Роналдо ва Португалиянинг Жаҳон чемпионатидаги имкониятлариБугун, 20:39Реал Мадрид Хулиан Альварес учун 150 миллион евролик таклиф юбордиРеал Мадрид Хулиан Альварес учун 150 миллион евролик таклиф юбордиБугун, 19:55Барселона Ламине Ямалнинг жароҳати сабабли хавотирга тушмоқдаБарселона Ламине Ямалнинг жароҳати сабабли хавотирга тушмоқдаБугун, 19:52«Реал» бош мураббий Альваро Арбелоанинг истеъфосини расман эълон қилди«Реал» бош мураббий Альваро Арбелоанинг истеъфосини расман эълон қилдиБугун, 19:09«Челси» ёзги трансфер ойнасида ушбу етти нафар футболчисини сотмайди«Челси» ёзги трансфер ойнасида ушбу етти нафар футболчисини сотмайдиБугун, 19:03
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...