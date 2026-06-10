Атлетико Мадрид Хулиан Альварес бўйича Реал Мадрид устидан кулди
Атлетико Мадрид ижтимоий тармоқларда ўзининг ашаддий рақиби Реал Мадрид устидан шафқатсизларча масхара қилди. Бунга "қироллик клуби"нинг Хулиан Альварес учун 150 миллион евролик расмий таклиф юборгани ҳақидаги кутилмаган баёноти сабаб бўлди. "Матрасчилар" ушбу эълонни кинояли тарзда рад этиб, қўшниларини ҳатто Барселона жамоасидан ҳам кулгилироқ эканлигини таъкидлашди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Реал Мадрид ўзининг трансфер фаолияти бўйича расмий баёнот эълон қилиб, кутилмаган қадам ташлаган эди. Сантяго Бернабеу клуби Хулиан Альварес учун Атлетико Мадрид жамоасига 150 миллион евролик таклиф бергани, бироқ бу рад этилганини тасдиқлади. Ушбу рад жавобидан сўнг, Лос Бланкос ҳужумчини қўлга киритиш учун унинг шартномасидаги 500 миллион евролик товон пулини тўлашга мажбур бўлиши мумкинлиги айтилмоқда.
Атлетико Мадрид ўзининг расмий саҳифасида шаҳар рақибларига кескин жавоб қайтарди. Клуб ҳар қандай трансфер музокараларини инкор этиб, Реал Мадрид устидан кулди: "Қўшниларимизнинг баёнотига аниқлик киритамиз: Биринчидан, Рим папаси ҳақидаги видеонгиз у кишининг Атлетико мухлиси эканини айтган жойида узилиб қолган. Иккинчидан, биз сизга ҳеч нарса учун миннатдорчилик билдирмаймиз ва Жулиан бўйича ҳеч қандай таклифни кўриб чиқмаяпмиз".
Ижтимоий тармоқлардаги ҳужум шу билан тўхтамади. Атлетико Мадрид яна бир зарба бериб: "Қандай қилиб сизлар билан чиқишмаслигимиз мумкин, ахир сиз бизни ҳатто Барселона жамоасидан ҳам кўпроқ кулдирасиз-ку?" деб ёзди. Шунингдек, улар Реал Мадрид президентига мурожаат қилиб, академия футболчиларини "ўғирлашни" тўхтатишни сўрашган.
Бундан бир неча кун аввал Барселона ҳам Ламине Ямал учун 100 миллион евролик таклиф билан чиқиб, шунга ўхшаш вазиятга тушган эди. Ўшанда Атлетико Мадрид ҳазил тариқасида ёш юлдуз эвазига чипталар ва кунгабоқар писталарини таклиф қилган. Эндиликда Испаниянинг икки гиганти Хулиан Альварес трансферидан воз кечиш ёки улкан маблағ сарфлаш борасида бир қарорга келишлари керак.
…