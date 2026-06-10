Атлетико Мадрид Хулиан Альварес бўйича Реал Мадрид устидан кулди

·83·Спорт
Атлетико Мадрид Хулиан Альварес бўйича Реал Мадрид устидан кулди

Атлетико Мадрид ижтимоий тармоқларда ўзининг ашаддий рақиби Реал Мадрид устидан шафқатсизларча масхара қилди. Бунга "қироллик клуби"нинг Хулиан Альварес учун 150 миллион евролик расмий таклиф юборгани ҳақидаги кутилмаган баёноти сабаб бўлди. "Матрасчилар" ушбу эълонни кинояли тарзда рад этиб, қўшниларини ҳатто Барселона жамоасидан ҳам кулгилироқ эканлигини таъкидлашди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Реал Мадрид ўзининг трансфер фаолияти бўйича расмий баёнот эълон қилиб, кутилмаган қадам ташлаган эди. Сантяго Бернабеу клуби Хулиан Альварес учун Атлетико Мадрид жамоасига 150 миллион евролик таклиф бергани, бироқ бу рад этилганини тасдиқлади. Ушбу рад жавобидан сўнг, Лос Бланкос ҳужумчини қўлга киритиш учун унинг шартномасидаги 500 миллион евролик товон пулини тўлашга мажбур бўлиши мумкинлиги айтилмоқда.

Атлетико Мадрид ўзининг расмий саҳифасида шаҳар рақибларига кескин жавоб қайтарди. Клуб ҳар қандай трансфер музокараларини инкор этиб, Реал Мадрид устидан кулди: "Қўшниларимизнинг баёнотига аниқлик киритамиз: Биринчидан, Рим папаси ҳақидаги видеонгиз у кишининг Атлетико мухлиси эканини айтган жойида узилиб қолган. Иккинчидан, биз сизга ҳеч нарса учун миннатдорчилик билдирмаймиз ва Жулиан бўйича ҳеч қандай таклифни кўриб чиқмаяпмиз".

Ижтимоий тармоқлардаги ҳужум шу билан тўхтамади. Атлетико Мадрид яна бир зарба бериб: "Қандай қилиб сизлар билан чиқишмаслигимиз мумкин, ахир сиз бизни ҳатто Барселона жамоасидан ҳам кўпроқ кулдирасиз-ку?" деб ёзди. Шунингдек, улар Реал Мадрид президентига мурожаат қилиб, академия футболчиларини "ўғирлашни" тўхтатишни сўрашган.

Бундан бир неча кун аввал Барселона ҳам Ламине Ямал учун 100 миллион евролик таклиф билан чиқиб, шунга ўхшаш вазиятга тушган эди. Ўшанда Атлетико Мадрид ҳазил тариқасида ёш юлдуз эвазига чипталар ва кунгабоқар писталарини таклиф қилган. Эндиликда Испаниянинг икки гиганти Хулиан Альварес трансферидан воз кечиш ёки улкан маблағ сарфлаш борасида бир қарорга келишлари керак.

Реал МадридАтлетико МадридХулиан АльваресБарселонаТрансфер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Саудия клублари Рафинья учун Барселона юлдузига астрономик маош таклиф қилдиСаудия клублари Рафинья учун Барселона юлдузига астрономик маош таклиф қилдиБугун, 21:39Букайо Сака ЖЧга тайёрми? Томас Тухель унинг ҳолати ҳақида маълумот бердиБукайо Сака ЖЧга тайёрми? Томас Тухель унинг ҳолати ҳақида маълумот бердиБугун, 21:32Криштиано Роналдо ва Португалиянинг Жаҳон чемпионатидаги имкониятлариКриштиано Роналдо ва Португалиянинг Жаҳон чемпионатидаги имкониятлариБугун, 20:39Сандро Тоттенхемга Манчестер Сити юлдузи Савинҳони сотиб олишни маслаҳат бердиСандро Тоттенхемга Манчестер Сити юлдузи Савинҳони сотиб олишни маслаҳат бердиБугун, 20:13Реал Мадрид Хулиан Альварес учун 150 миллион евролик таклиф юбордиРеал Мадрид Хулиан Альварес учун 150 миллион евролик таклиф юбордиБугун, 19:55Барселона Ламине Ямалнинг жароҳати сабабли хавотирга тушмоқдаБарселона Ламине Ямалнинг жароҳати сабабли хавотирга тушмоқдаБугун, 19:52
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...