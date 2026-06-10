Саудия клублари Рафинья учун Барселона юлдузига астрономик маош таклиф қилди

·11·Спорт
Саудия клублари Рафинья учун Барселона юлдузига астрономик маош таклиф қилди

Саудия Арабистони Pro-лигаси Барселона ҳужумчиси Рафинья учун жиддий кураш бошлади. Mundo Deportivo нашрининг хабар беришича, Ал-Насср ва Ал-Ҳилал клублари 29 ёшли бразилиялик футболчига ҳозирги маошидан тўрт баравар кўп маблағ таклиф қилмоқда. Агар трансфер амалга ошса, унинг йиллик соф даромади 12 миллион евродан 48 миллион еврога кўтарилиши кутилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Саудия Арабистони суверен жамғармаси (ПИФ) томонидан қўллаб-қувватланаётган ушбу клублар лиганинг нуфузини ошириш мақсадида Рафинья учун Барселона жамоасига 80 миллион евро тўлашга тайёр. Футболчининг ўзи 2024-йилнинг ёзида, Ханси Флик жамоага келишидан олдин, Саудия Арабистонига кўчиб ўтиш ҳақида жиддий ўйлаганини тан олган эди.

Рафинья ESPN Брасил нашрига берган интервюсида: "Саудия Арабистонидан келган таклиф жуда жозибали эди. Бу нафақат менинг, балки ота-онам ва фарзандимнинг ҳаётини бутунлай ўзгартириб юбориши мумкин эди. Албатта, биз Барселона таркибини тарк этишни кўриб чиққанмиз", — дея таъкидлади. Бироқ немис мутахассиси Ханси Флик уни жамоада қолишга кўндиришга муваффақ бўлган.

Ханси Флик қўл остида Рафинья 2024/25-йилги мавсумда ҳақиқий етакчига айланди ва Ламине Ямал билан биргаликда даҳшатли ҳужум жуфтлигини ҳосил қилди. Ўша мавсумда у 34 та гол уриб, 23 та голли узатмани амалга оширди. Гарчи кейинги мавсумда жароҳатлар унинг ўйинига халақит берган бўлса-да, футболчи ўз даражасини сақлаб қолмоқда.

Барселона раҳбарияти Рафинья янги таклифларни рад этишига ишонмоқда. Бразилиялик вингер икки марта Ла Лига чемпиони бўлганидан сўнг, энди Ханси Флик билан биргаликда Чемпионлар лигаси кубогини қўлга киритишни мақсад қилган.

БарселонаРафиньяТрансферСаудия АрабистониХанси Флик
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Гарри Кейн Кристиан Эриксеннинг соғлиғи ва келажаги ҳақида гапирдиГарри Кейн Кристиан Эриксеннинг соғлиғи ва келажаги ҳақида гапирдиБугун, 21:58Букайо Сака ЖЧга тайёрми? Томас Тухель унинг ҳолати ҳақида маълумот бердиБукайо Сака ЖЧга тайёрми? Томас Тухель унинг ҳолати ҳақида маълумот бердиБугун, 21:32Атлетико Мадрид Хулиан Альварес бўйича Реал Мадрид устидан кулдиАтлетико Мадрид Хулиан Альварес бўйича Реал Мадрид устидан кулдиБугун, 20:58Криштиано Роналдо ва Португалиянинг Жаҳон чемпионатидаги имкониятлариКриштиано Роналдо ва Португалиянинг Жаҳон чемпионатидаги имкониятлариБугун, 20:39Сандро Тоттенхемга Манчестер Сити юлдузи Савинҳони сотиб олишни маслаҳат бердиСандро Тоттенхемга Манчестер Сити юлдузи Савинҳони сотиб олишни маслаҳат бердиБугун, 20:13Реал Мадрид Хулиан Альварес учун 150 миллион евролик таклиф юбордиРеал Мадрид Хулиан Альварес учун 150 миллион евролик таклиф юбордиБугун, 19:55
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...