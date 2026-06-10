Саудия клублари Рафинья учун Барселона юлдузига астрономик маош таклиф қилди
Саудия Арабистони Pro-лигаси Барселона ҳужумчиси Рафинья учун жиддий кураш бошлади. Mundo Deportivo нашрининг хабар беришича, Ал-Насср ва Ал-Ҳилал клублари 29 ёшли бразилиялик футболчига ҳозирги маошидан тўрт баравар кўп маблағ таклиф қилмоқда. Агар трансфер амалга ошса, унинг йиллик соф даромади 12 миллион евродан 48 миллион еврога кўтарилиши кутилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Саудия Арабистони суверен жамғармаси (ПИФ) томонидан қўллаб-қувватланаётган ушбу клублар лиганинг нуфузини ошириш мақсадида Рафинья учун Барселона жамоасига 80 миллион евро тўлашга тайёр. Футболчининг ўзи 2024-йилнинг ёзида, Ханси Флик жамоага келишидан олдин, Саудия Арабистонига кўчиб ўтиш ҳақида жиддий ўйлаганини тан олган эди.
Рафинья ESPN Брасил нашрига берган интервюсида: "Саудия Арабистонидан келган таклиф жуда жозибали эди. Бу нафақат менинг, балки ота-онам ва фарзандимнинг ҳаётини бутунлай ўзгартириб юбориши мумкин эди. Албатта, биз Барселона таркибини тарк этишни кўриб чиққанмиз", — дея таъкидлади. Бироқ немис мутахассиси Ханси Флик уни жамоада қолишга кўндиришга муваффақ бўлган.
Ханси Флик қўл остида Рафинья 2024/25-йилги мавсумда ҳақиқий етакчига айланди ва Ламине Ямал билан биргаликда даҳшатли ҳужум жуфтлигини ҳосил қилди. Ўша мавсумда у 34 та гол уриб, 23 та голли узатмани амалга оширди. Гарчи кейинги мавсумда жароҳатлар унинг ўйинига халақит берган бўлса-да, футболчи ўз даражасини сақлаб қолмоқда.
Барселона раҳбарияти Рафинья янги таклифларни рад этишига ишонмоқда. Бразилиялик вингер икки марта Ла Лига чемпиони бўлганидан сўнг, энди Ханси Флик билан биргаликда Чемпионлар лигаси кубогини қўлга киритишни мақсад қилган.
…