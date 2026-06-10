Фабио Каннаваро: “Ўзбекистонликлар биздан фахрланишини истаймиз”
Ўзбекистон миллий терма жамоаси тарихий Жаҳон чемпионати олдидан тайёргарликнинг энг муҳим босқичига кирди. Фабио Каннаваро бошчилигидаги “оқ бўрилар” Атланта шаҳрига етиб борди ва энди мундиалдаги илк учрашувга тайёргарликни давом эттиради.
Италиялик мутахассис Жаҳон чемпионати олдидан ўз ҳиссиётлари, жамоанинг ҳолати ва ўзбекистонлик мухлисларга мурожаати ҳақида фикр билдирди. Каннаваронинг сўзларидан кўриниб турибдики, у Ўзбекистон учун ушбу турнирнинг қанчалик катта аҳамиятга эга эканини яхши ҳис қилмоқда.
“Албатта, бу ажойиб туйғу, Жаҳон чемпионатида иштирок этиш — ҳар бир инсоннинг орзуси. Ниҳоят биз Атланта шаҳрига етиб келдик. Машғулотларга киришишни, ўйинлар ўтказишни ва бу жараёндан завқланишни сабрсизлик билан кутяпмиз”, — деди Каннаваро.
Ўзбекистон миллий терма жамоаси учун бу Жаҳон чемпионати оддий мусобақа эмас. Бу — йиллар давомида кутилган тарихий лаҳза. Илк бор мундиал финал босқичида иштирок этиш бутун мамлакат футболи учун янги саҳифа очади. Шу боис ҳар бир машғулот, ҳар бир тактик машқ ва ҳар бир ўйин олди тайёргарлиги алоҳида аҳамият касб этмоқда.
Каннаваро Жаҳон чемпионатига тайёргарлик ҳар доим осон кечмаслигини ҳам яширмади. Унинг айтишича, катта турнир олдидан турли майда муаммолар бўлиши табиий. Аммо мураббийлар штаби ва футболчилар биринчи ўйинга қадар энг яхши ҳолатга келиш учун бор имкониятларини ишга солмоқда.
“Одатда Жаҳон чемпионатига тайёргарлик кўриш осон бўлмайди. Турли кичик муаммолар бўлади, лекин биз имкон қадар энг яхши ҳолатда бўлишга ҳаракат қилдик. Биринчи ўйинимизга оз фурсат қолди, бу учрашувга тайёр бўлиш учун эса қўлимиздан келган барча ишни амалга оширяпмиз”, — дея таъкидлади у.
Бу гаплар терма жамоа ичидаги вазиятга реал баҳо берилганини кўрсатади. Мундиал олдидан футболчиларнинг жисмоний ҳолати, руҳий тайёргарлиги, тактик интизоми ва ўзаро тушуниш даражаси жуда муҳим. Айниқса, Ўзбекистон каби илк марта бундай катта саҳнага чиқаётган жамоа учун ҳар бир детал қимматли.
Фабио Каннаваро учун ҳам бу катта масъулият. У футболчи сифатида Жаҳон чемпионатида ғолиб чиққан, катта турнирлар босимини яхши ҳис қилган шахс. Энди эса у мураббий сифатида Ўзбекистон терма жамоасини тарихий мундиалга олиб чиқмоқда. Унинг тажрибаси, ҳимояга бўлган қараши ва катта ўйинлар руҳиятини футболчиларга етказа олиши жамоа учун муҳим омил бўлади.
Мураббий ўзбекистонлик мухлисларга ҳам алоҳида мурожаат қилди. У миллий жамоа майдонда бор кучини беришини, охирги сониягача курашишини ва дунёнинг қайси бурчагида бўлмасин, барча ўзбекистонликлар жамоа билан фахрланишини исташини билдирди.
“Ўзбекистонликларга айтишим мумкинки, қўлимиздан келган барча ишни қиламиз. Бор кучимизни берамиз, охирги сониягача курашамиз. Сабаби, биз дунёнинг қайси нуқтасидан бўлишидан қатъи назар ўзбекистонликларнинг биздан фахрланишларини истаймиз”, — деди италиялик мутахассис.
Бу сўзлар мухлислар учун муҳим руҳий чақириқ бўлди. Чунки Жаҳон чемпионатида натижа қанчалик муҳим бўлмасин, миллий жамоадан аввало характер, жанговорлик ва мамлакат шарафини муносиб ҳимоя қилиш кутилади. Ўзбекистон футболчилари учун ҳар бир дақиқа тарихий аҳамиятга эга бўлади.
Олдинда “оқ бўрилар”ни жуда кучли рақиблар кутиб турибди. Мундиалда ҳар бир ўйин алоҳида синов, ҳар бир хато қимматга тушадиган вазият. Аммо айнан шундай катта саҳналар футболчиларни янги даражага олиб чиқади, жамоани пишитади ва мамлакат футболига янги ишонч беради.
Каннаваронинг “охирги сониягача курашамиз” деган сўзлари бугунги миллий жамоанинг асосий шиорига айланиши мумкин. Чунки Ўзбекистон учун бу турнирда осон ўйин бўлмайди. Лекин майдонда интизом, бирдамлик ва ишонч бўлса, ҳар қандай рақибга қарши муносиб ўйин кўрсатиш мумкин.
Энди барча эътибор Атлантадаги тайёргарлик жараёнига қаратилган. Терма жамоа Жаҳон чемпионатидаги илк учрашувгача сўнгги машғулотларни ўтказади, тактик режаларни мустаҳкамлайди ва тарихий дебютга руҳан тайёрланади.
Ўзбекистон футболининг энг катта саҳнасига саноқли кунлар қолди. Каннаваро ва унинг шогирдлари учун бу фақат турнир эмас, балки бутун мамлакат ишончини майдонда оқлаш имконияти. Энди орқага йўл йўқ — фақат олдинга, фақат кураш, фақат Ўзбекистон учун.
…