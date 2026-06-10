Иброҳим Маза Жаҳон чемпионатида Мессини мағлуб этишга ваъда берди...

·0·Спорт
Иброҳим Маза Жаҳон чемпионатида Мессини мағлуб этишга ваъда берди...

Бутун дунё нигоҳи яна бир бор сайёрамизнинг энг нуфузли ва шиддатли спорт байрами — футбол бўйича Жаҳон чемпионатига қаратилган бир пайтда, иштирокчи жамоалар ва уларнинг юлдузли вакиллари томонидан берилаётган шов-шувли баёнотлар мухлисларнинг ҳаяжонини янада оширмоқда. Хусусан, Жазоир миллий терма жамоасининг умидли аъзоси ҳамда Германиянинг машҳур «Байер Леверкузен» клубининг иқтидорли ярим ҳимоячиси Иброҳим Маза бўлажак мундиал олдидан ўз режалари ва орзулари билан ўртоқлашди. Ёш юлдузнинг фикрлари дунё спорт оламида катта акс-садо берди.

Бўлажак ўта масъулиятли ва мураккаб баҳс, хусусан, гуруҳдаги бош рақиб ҳақида тўхталар экан, Маза уларнинг ўзига хос тактик ҳийлаларига алданиб қолмаслик муҳимлигини алоҳида таъкидлаб ўтди:

«Улар майдонда рақибни руҳий томондан синдириш учун жуда кўп провокациялар (фитналар) уюштиришади. Аммо биз бундай ҳолатларда мутлақо хотиржамликни сақлашимиз, бор куч ва имкониятимизни максимал даражада ишга солиб, майдонда фақат ақл билан тўп суришимиз шарт. Яшил майдонда нималар содир бўлишини яқин кунларда барчамиз биргаликда кўрамиз. ИншаАллоҳ, биз буюк Лионель Мессини ва унинг жамоасини мағлуб этишга қодирмиз», — дея ўз қатъий ишончини билдирди футболчи машҳур халқаро «Goal» нашрига берган эксклюзив интервьюсида.

Мусобақа тақвимига назар ташлайдиган бўлсак, Жазоир терма жамоасини олдинда ҳақиқий жанглар кутмоқда. Африка вакиллари илк учрашувни 17 июнь куни айнан амалдаги жаҳон чемпионлари — Аргентина терма жамоасига қарши ўтказишади. Ушбу марказий тўқнашувдан сўнг, улар гуруҳ босқичи доирасида Европанинг кучли ва интизомли жамоаси Австрия ҳамда Осиё қитъаси вакили Иордания терма жамоаларига қарши яшил майдонга тушишади.

Маълумот ўрнида эслатиб ўтиш жоизки, Жазоир миллий терма жамоасининг Жаҳон чемпионатлари тарихидаги энг юқори ва муваффақиятли натижаси олис 2014 йилда Бразилия мезбонлик қилган мундиалда қайд этилган эди. Ўшанда ушбу жасур жамоа ўз тарихида илк бор гуруҳ босқичидан муваффақиятли ўтиб, 1/8 финал босқичига қадар етиб боришган ва бўлажак чемпион Германияга қарши ўта матонатли ўйин намойиш этишган эди. Кўрамиз, Иброҳим Маза ва унинг шериклари бу гал Месси тўсиғидан ўтиб, янги тарих ярата олишадими?

Жаҳон чемпионатининг энг шиддатли баҳслари, Лионель Месси ва Аргентинанинг янги юришлари, Иброҳим Мазанинг «Байер» ва терма жамоадаги қайноқ янгиликларини ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Гвардиола кетганидан сўнг «Манчестер Сити»да катта тозалаш бошланадиГвардиола кетганидан сўнг «Манчестер Сити»да катта тозалаш бошланадиБугун, 09:46Реал Мадрид Майкл Олисе учун 150 миллион евро таклиф қилгани маълум бўлдиРеал Мадрид Майкл Олисе учун 150 миллион евро таклиф қилгани маълум бўлдиБугун, 09:37Ҳуго Алмеида: Криштиано Роналдо учун ёш муаммо эмасҲуго Алмеида: Криштиано Роналдо учун ёш муаммо эмасБугун, 09:17Элдор Шомуродов: “Биз бутун Ўзбекистон номидан ўйнаймиз” (видео)Элдор Шомуродов: “Биз бутун Ўзбекистон номидан ўйнаймиз” (видео)Бугун, 09:06Фабио Каннаваро: “Ўзбекистонликлар биздан фахрланишини истаймиз”Фабио Каннаваро: “Ўзбекистонликлар биздан фахрланишини истаймиз”Бугун, 08:57Лионель Месси Аргентина терма жамоасининг жаҳон чемпионлигини ҳимоя қилиш имкониятларини юқори баҳоладиЛионель Месси Аргентина терма жамоасининг жаҳон чемпионлигини ҳимоя қилиш имкониятларини юқори баҳоладиБугун, 08:54
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...