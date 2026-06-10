Иброҳим Маза Жаҳон чемпионатида Мессини мағлуб этишга ваъда берди...
Бутун дунё нигоҳи яна бир бор сайёрамизнинг энг нуфузли ва шиддатли спорт байрами — футбол бўйича Жаҳон чемпионатига қаратилган бир пайтда, иштирокчи жамоалар ва уларнинг юлдузли вакиллари томонидан берилаётган шов-шувли баёнотлар мухлисларнинг ҳаяжонини янада оширмоқда. Хусусан, Жазоир миллий терма жамоасининг умидли аъзоси ҳамда Германиянинг машҳур «Байер Леверкузен» клубининг иқтидорли ярим ҳимоячиси Иброҳим Маза бўлажак мундиал олдидан ўз режалари ва орзулари билан ўртоқлашди. Ёш юлдузнинг фикрлари дунё спорт оламида катта акс-садо берди.
Бўлажак ўта масъулиятли ва мураккаб баҳс, хусусан, гуруҳдаги бош рақиб ҳақида тўхталар экан, Маза уларнинг ўзига хос тактик ҳийлаларига алданиб қолмаслик муҳимлигини алоҳида таъкидлаб ўтди:
«Улар майдонда рақибни руҳий томондан синдириш учун жуда кўп провокациялар (фитналар) уюштиришади. Аммо биз бундай ҳолатларда мутлақо хотиржамликни сақлашимиз, бор куч ва имкониятимизни максимал даражада ишга солиб, майдонда фақат ақл билан тўп суришимиз шарт. Яшил майдонда нималар содир бўлишини яқин кунларда барчамиз биргаликда кўрамиз. ИншаАллоҳ, биз буюк Лионель Мессини ва унинг жамоасини мағлуб этишга қодирмиз», — дея ўз қатъий ишончини билдирди футболчи машҳур халқаро «Goal» нашрига берган эксклюзив интервьюсида.
Мусобақа тақвимига назар ташлайдиган бўлсак, Жазоир терма жамоасини олдинда ҳақиқий жанглар кутмоқда. Африка вакиллари илк учрашувни 17 июнь куни айнан амалдаги жаҳон чемпионлари — Аргентина терма жамоасига қарши ўтказишади. Ушбу марказий тўқнашувдан сўнг, улар гуруҳ босқичи доирасида Европанинг кучли ва интизомли жамоаси Австрия ҳамда Осиё қитъаси вакили Иордания терма жамоаларига қарши яшил майдонга тушишади.
Маълумот ўрнида эслатиб ўтиш жоизки, Жазоир миллий терма жамоасининг Жаҳон чемпионатлари тарихидаги энг юқори ва муваффақиятли натижаси олис 2014 йилда Бразилия мезбонлик қилган мундиалда қайд этилган эди. Ўшанда ушбу жасур жамоа ўз тарихида илк бор гуруҳ босқичидан муваффақиятли ўтиб, 1/8 финал босқичига қадар етиб боришган ва бўлажак чемпион Германияга қарши ўта матонатли ўйин намойиш этишган эди. Кўрамиз, Иброҳим Маза ва унинг шериклари бу гал Месси тўсиғидан ўтиб, янги тарих ярата олишадими?
Жаҳон чемпионатининг энг шиддатли баҳслари, Лионель Месси ва Аргентинанинг янги юришлари, Иброҳим Мазанинг «Байер» ва терма жамоадаги қайноқ янгиликларини ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…