Каннаваро Нью-Йорк аэропортидаги текширув юзасидан расмий баёнот берди
Тарихий ва узоқ кутилган футбол бўйича 2026 йилги Жаҳон чемпионати бошланиши арафасида Ўзбекистон миллий терма жамоаси атрофидаги ҳар бир воқелик юртимиз мухлисларининг диққат-эътиборида бўлиб турибди. Миллий жамоамиз ушбу нуфузли мусобақада иштирок этиш учун океан ортининг энг йирик мегаполисларидан бири — Нью-Йорк шаҳрига етиб борди. Бироқ жамоамиз вакиллари маҳаллий ҳаво бандаргоҳига қўниши биланоқ, АҚШ хавфсизлик хизмати ходимлари томонидан анчагина синчков ва қатъий текширувдан ўтказилгани ижтимоий тармоқларда турли баҳс-мунозараларга сабаб бўлган эди. Вазиятга ойдинлик киритиш мақсадида бош мураббийимиз Фабио Каннаваро ўз муносабатини билдирди.
Жаҳон футболи афсонаси ва терма жамоамиз устози бўлган италиялик машҳур мутахассиснинг таъкидлашича, ушбу жараёндан қандайдир салбий маъно қидириш мутлақо ноўриндир. Бу шунчаки Америка Қўшма Штатлари аэропортларида хорижлик меҳмонлар ва спортчиларга нисбатан доимий равишда қўлланиладиган халқаро стандарт хавфсизлик чора-тадбирлари ҳамда оддий расмиятчилик қоидаларидан бири ҳисобланади.
«Бу дунёнинг ҳар қандай йирик аэропортида йўловчилар хавфсизлигини таъминлаш мақсадида амалга ошириладиган одатий ва кундалик назорат текширувидир. Фақатгина Америка Қўшма Штатларида бу каби жараёнлар ва божхона кўриклари бевосита чегарадан ўтиш жойининг ўзида, ўта синчковлик билан ўтказилади, холос», — дея вазиятни хотиржамлик билан тушунтириб ўтди Каннаваро Италиянинг нуфузли Corriere dello Sport нашрига берган эксклюзив изоҳида.
Шу ўринда, бутун юртимиз аҳли учун ўта қувонарли ва тарихий фактни яна бир бор эслатиб ўтиш жоиз. Ўзбекистон миллий терма жамоаси ўз тарихида илк маротаба Мустақил давлат сифатида Жаҳон чемпионатининг финал босқичига йўлланмани қўлга киритди ва сайёрамизнинг энг кучли 48 та жамоаси қаторидан жой олди.
Маълумот учун қайд этиш лозимки, «оқ бўрилар» ушбу мундиалнинг «K» гуруҳида ҳақиқий грандларга қарши дунё эътиборидаги баҳсларда иштирок этишади. Футболчиларимиз гуруҳ босқичи доирасида Криштиану Роналду етакчилигидаги Португалия, Жанубий Американинг шиддатли вакили Колумбия ҳамда Африка қитъасининг бақувват жамоаси Конго ДР миллий терма жамоаларига қарши плей-офф йўлланмаси учун майдонда бор кучларини ишга солишади. Миллионлаб қалбларни ҳаяжонга солувчи ушбу буюк футбол байрами эртага, яъни 11 июнь санасида расман старт олиб, шу йилнинг 19 июлига қадар давом этади. Вакилларимизга ушбу тарихий юришда улкан зафарлар ва омад ёр бўлишини тилаб қоламиз!
Вакилларимизнинг Атлантадаги илк машғулотлари, Фабио Каннаваронинг тактик режалари, терма жамоамизнинг Жаҳон чемпионатидаги барча эксклюзив ва энг қайноқ янгиликларини ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…