Каннаваро Нью-Йорк аэропортидаги текширув юзасидан расмий баёнот берди

·0·Спорт
Каннаваро Нью-Йорк аэропортидаги текширув юзасидан расмий баёнот берди

Тарихий ва узоқ кутилган футбол бўйича 2026 йилги Жаҳон чемпионати бошланиши арафасида Ўзбекистон миллий терма жамоаси атрофидаги ҳар бир воқелик юртимиз мухлисларининг диққат-эътиборида бўлиб турибди. Миллий жамоамиз ушбу нуфузли мусобақада иштирок этиш учун океан ортининг энг йирик мегаполисларидан бири — Нью-Йорк шаҳрига етиб борди. Бироқ жамоамиз вакиллари маҳаллий ҳаво бандаргоҳига қўниши биланоқ, АҚШ хавфсизлик хизмати ходимлари томонидан анчагина синчков ва қатъий текширувдан ўтказилгани ижтимоий тармоқларда турли баҳс-мунозараларга сабаб бўлган эди. Вазиятга ойдинлик киритиш мақсадида бош мураббийимиз Фабио Каннаваро ўз муносабатини билдирди.

Жаҳон футболи афсонаси ва терма жамоамиз устози бўлган италиялик машҳур мутахассиснинг таъкидлашича, ушбу жараёндан қандайдир салбий маъно қидириш мутлақо ноўриндир. Бу шунчаки Америка Қўшма Штатлари аэропортларида хорижлик меҳмонлар ва спортчиларга нисбатан доимий равишда қўлланиладиган халқаро стандарт хавфсизлик чора-тадбирлари ҳамда оддий расмиятчилик қоидаларидан бири ҳисобланади.

«Бу дунёнинг ҳар қандай йирик аэропортида йўловчилар хавфсизлигини таъминлаш мақсадида амалга ошириладиган одатий ва кундалик назорат текширувидир. Фақатгина Америка Қўшма Штатларида бу каби жараёнлар ва божхона кўриклари бевосита чегарадан ўтиш жойининг ўзида, ўта синчковлик билан ўтказилади, холос», — дея вазиятни хотиржамлик билан тушунтириб ўтди Каннаваро Италиянинг нуфузли Corriere dello Sport нашрига берган эксклюзив изоҳида.

Шу ўринда, бутун юртимиз аҳли учун ўта қувонарли ва тарихий фактни яна бир бор эслатиб ўтиш жоиз. Ўзбекистон миллий терма жамоаси ўз тарихида илк маротаба Мустақил давлат сифатида Жаҳон чемпионатининг финал босқичига йўлланмани қўлга киритди ва сайёрамизнинг энг кучли 48 та жамоаси қаторидан жой олди.

Маълумот учун қайд этиш лозимки, «оқ бўрилар» ушбу мундиалнинг «K» гуруҳида ҳақиқий грандларга қарши дунё эътиборидаги баҳсларда иштирок этишади. Футболчиларимиз гуруҳ босқичи доирасида Криштиану Роналду етакчилигидаги Португалия, Жанубий Американинг шиддатли вакили Колумбия ҳамда Африка қитъасининг бақувват жамоаси Конго ДР миллий терма жамоаларига қарши плей-офф йўлланмаси учун майдонда бор кучларини ишга солишади. Миллионлаб қалбларни ҳаяжонга солувчи ушбу буюк футбол байрами эртага, яъни 11 июнь санасида расман старт олиб, шу йилнинг 19 июлига қадар давом этади. Вакилларимизга ушбу тарихий юришда улкан зафарлар ва омад ёр бўлишини тилаб қоламиз!

Вакилларимизнинг Атлантадаги илк машғулотлари, Фабио Каннаваронинг тактик режалари, терма жамоамизнинг Жаҳон чемпионатидаги барча эксклюзив ва энг қайноқ янгиликларини ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Роналду ва Португалия "оқ бўрилар" билан ўйинга қандай тайёрланмоқда?Роналду ва Португалия "оқ бўрилар" билан ўйинга қандай тайёрланмоқда?Бугун, 11:43Йилига 120 миллион евро: Реал Мадрид футболдаги энг йирик шартномани имзоладиЙилига 120 миллион евро: Реал Мадрид футболдаги энг йирик шартномани имзоладиБугун, 11:15Маркус Рэшфорд Манчестер Юнайтедга қайтмоқда: Барселона қарорини ўзгартирдиМаркус Рэшфорд Манчестер Юнайтедга қайтмоқда: Барселона қарорини ўзгартирдиБугун, 11:10Боруссия Дортмунд икки юлдузи билан хайрлашишга тайёрБоруссия Дортмунд икки юлдузи билан хайрлашишга тайёрБугун, 10:30Эми Мартинез Ювентус билан келишувга эришдиЭми Мартинез Ювентус билан келишувга эришдиБугун, 10:17Норвегия терма жамоаси мундиалга 300 килограмм балиқ олиб келадиНорвегия терма жамоаси мундиалга 300 килограмм балиқ олиб келадиБугун, 10:16
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...