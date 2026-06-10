Челси юлдузлари Мадонна суратга олган ғалати қисқа метражли фильмда кўриниш берди

·0·Спорт
Челси юлдузлари Мадонна суратга олган ғалати қисқа метражли фильмда кўриниш берди

Челси ҳужумчилари Коул Палмер ва Жоау Педро поп-мусиқа афсонаси Мадонна томонидан суратга олинган янги қисқа метражли фильмда кутилмаган кўриниш бериб, футбол мухлисларини ҳайратда қолдирди. Мавсум якунлангач, жаҳон чемпионатидан четда қолган икки юлдуз хонанданинг "Конфессионс ИИ" деб номланган 14 дақиқалик лойиҳасида, аниқроғи, жамоат ҳожатхонаси саҳнасида пайдо бўлишди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ушбу лойиҳа Мадоннанинг 2005-йилдаги машҳур "Конфессионс он а Дансе Флоор" албомининг давоми сифатида тақдим этилган. Челси аъзолари фильмда нуфузли актёрлар билан бир сафда кўриниш беришди: лойиҳада британиялик актёр Бенедикт Кумбербатч, супермодел Кате Мосс ва америкалик хонанда Сабрина Карпентер ҳам иштирок этган. Футболчиларнинг ушбу ғалати саҳнадаги иштироки ижтимоий тармоқларда катта муҳокамаларга сабаб бўлди.

Маълумки, Челси жамоасининг 10 нафар футболчиси жаҳон чемпионатига йўл олган бир пайтда, Палмер ва Педро турнирдан четда қолишди. Англия терма жамоаси устози Томас Тухель Палмерни қайдномага киритмади, Бразилия бош мураббийи Карло Анселотти эса Педрони танламади. Бу эса футболчиларга бўш вақтларида кўнгилочар индустрияда ўзларини синаб кўриш имконини берди.

Жоау Педро ўтган мавсумда Брайтондан трансфер қилингач, барча мусобақаларда 20 та гол уриб, сермаҳсул ўйин кўрсатган эди. Коул Палмер учун эса мавсум бироз омадсиз кечди; у жароҳатлар сабабли 34 ўйинда 11 та гол билан чекланди. Челси эса Англия Премер-лигасини 10-ўринда якунлаб, еврокубоклардан қуруқ қолди.

Мадонна Лондон клубларига бегона эмас. Феврал ойида у Тоттенхем академиясида тўп сурадиган қизлари билан Тоттенхем Ҳотспур стадионида кўринган эди. Шунингдек, у октябрь ойида Стамфорд Бридге стадионида Челси жамоасининг Ливерпул устидан қозонган ғалабасини ҳам бевосита кузатган эди.

ЧелсиКоул ПалмерЖоау ПедроМадоннаФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Баер Леверкусен Кеннет Эичҳорн трансферини ҳал қилдиБаер Леверкусен Кеннет Эичҳорн трансферини ҳал қилдиБугун, 14:11Арсене Венгер Килиан Мбаппе ҳимоясига чиқди: У Реал Мадридда қурбон қилиндиАрсене Венгер Килиан Мбаппе ҳимоясига чиқди: У Реал Мадридда қурбон қилиндиБугун, 13:59ЖЧ-2026 мураббийлари маоши эълон қилинди: Каннаваро кучли бешликда!ЖЧ-2026 мураббийлари маоши эълон қилинди: Каннаваро кучли бешликда!Бугун, 13:36Витинья ва Жоау Невес Реал Мадридга ўтадими? Жорге Мендес жавоб бердиВитинья ва Жоау Невес Реал Мадридга ўтадими? Жорге Мендес жавоб бердиБугун, 13:34Челси афсонаси Маркус Рэшфордни трансфер қилишга чақирдиЧелси афсонаси Маркус Рэшфордни трансфер қилишга чақирдиБугун, 13:10Тоттенхемда катта тозалаш: Ив Биссума ва яна 10 футболчи жамоани тарк этдиТоттенхемда катта тозалаш: Ив Биссума ва яна 10 футболчи жамоани тарк этдиБугун, 12:51
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...