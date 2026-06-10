Челси юлдузлари Мадонна суратга олган ғалати қисқа метражли фильмда кўриниш берди
Челси ҳужумчилари Коул Палмер ва Жоау Педро поп-мусиқа афсонаси Мадонна томонидан суратга олинган янги қисқа метражли фильмда кутилмаган кўриниш бериб, футбол мухлисларини ҳайратда қолдирди. Мавсум якунлангач, жаҳон чемпионатидан четда қолган икки юлдуз хонанданинг "Конфессионс ИИ" деб номланган 14 дақиқалик лойиҳасида, аниқроғи, жамоат ҳожатхонаси саҳнасида пайдо бўлишди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ушбу лойиҳа Мадоннанинг 2005-йилдаги машҳур "Конфессионс он а Дансе Флоор" албомининг давоми сифатида тақдим этилган. Челси аъзолари фильмда нуфузли актёрлар билан бир сафда кўриниш беришди: лойиҳада британиялик актёр Бенедикт Кумбербатч, супермодел Кате Мосс ва америкалик хонанда Сабрина Карпентер ҳам иштирок этган. Футболчиларнинг ушбу ғалати саҳнадаги иштироки ижтимоий тармоқларда катта муҳокамаларга сабаб бўлди.
Маълумки, Челси жамоасининг 10 нафар футболчиси жаҳон чемпионатига йўл олган бир пайтда, Палмер ва Педро турнирдан четда қолишди. Англия терма жамоаси устози Томас Тухель Палмерни қайдномага киритмади, Бразилия бош мураббийи Карло Анселотти эса Педрони танламади. Бу эса футболчиларга бўш вақтларида кўнгилочар индустрияда ўзларини синаб кўриш имконини берди.
Жоау Педро ўтган мавсумда Брайтондан трансфер қилингач, барча мусобақаларда 20 та гол уриб, сермаҳсул ўйин кўрсатган эди. Коул Палмер учун эса мавсум бироз омадсиз кечди; у жароҳатлар сабабли 34 ўйинда 11 та гол билан чекланди. Челси эса Англия Премер-лигасини 10-ўринда якунлаб, еврокубоклардан қуруқ қолди.
Мадонна Лондон клубларига бегона эмас. Феврал ойида у Тоттенхем академиясида тўп сурадиган қизлари билан Тоттенхем Ҳотспур стадионида кўринган эди. Шунингдек, у октябрь ойида Стамфорд Бридге стадионида Челси жамоасининг Ливерпул устидан қозонган ғалабасини ҳам бевосита кузатган эди.
…