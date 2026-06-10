Йошко Гвардиол Бавария таклифини рад этиб Манчестер Сити билан шартномани узайтирмоқда

·19·Спорт
Йошко Гвардиол Бавария таклифини рад этиб Манчестер Сити билан шартномани узайтирмоқда

Хорватиялик ҳимоячи Йошко Гвардиол ўз келажагини Манчестер Сити билан боғлашга қарор қилди. Бу қарор ёзги трансфер ойнасида ҳимоя чизиғини кучайтиришни режалаштирган Бавария клуби учун кутилмаган зарба бўлди. Мюнхенликлар қизиқишига қарамай, 24 ёшли футболчи "Этиҳад" стадионида қолишни ва янги раҳбарият даврида ҳам жамоанинг асосий устунларидан бири бўлишни афзал кўрмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ҳозирги шартномаси 2028-йилгача амал қиладиган Гвардиол Европанинг кўплаб гранд клублари эътиборида эди. Бироқ Манчестер Сити раҳбарияти уни "дахлсиз" актив деб ҳисобламоқда ва Чемпионлар лигасидаги тўғридан-тўғри рақибига сотишни истамаяпти. The Athletic нашрининг хабар беришича, клуб ичидаги муҳит ишончли ва футболчининг ўзи ҳам Англия ҳаётига тўлиқ мослашган.

Бавария спорт директори Max Эберл жамоа ҳимоясини ислоҳ қилиш мақсадида Гвардиолни асосий мақсад қилиб белгилаган эди. Улар хорватиялик ҳимоячини Гарри Кейн билан бир жамоада ўйнашга кўндирмоқчи бўлишди, аммо Премер-лига жозибаси ва Манчестердаги барқарорлик немис клуби таклифидан устун келди. Футболчи марказий ҳимояда ҳам, чап қанотда ҳам бирдек самарали ўйнай олиши билан қадрланади.

Пеп Гуардиола кетганидан сўнг жамоани қабул қилиб олиши кутилаётган Энзо Мареска учун Гвардиолнинг қолиши жуда муҳим. Янги мураббий тактик схемаларида хорватиялик ҳимоячи марказий ўринни эгаллаши кутилмоқда. 2025-26-йилги мавсумда жиддий жароҳат олганига қарамай, Гвардиол 25 та ўйинда майдонга тушиб, 2 та гол ва 5 та ассист қайд этишга улгурди.

Манчестер Сити сўнгги 18 ой давомида таркибни ёшартириш стратегиясини амалга оширмоқда. Гвардиол ушбу лойиҳанинг асосий юзи ҳисобланади. Янги шартнома имзоланиши клубнинг мураббий алмашганидан кейин ҳам Англия футболи чўққисида қолиш нияти жиддий эканлигидан далолат беради.

Манчестер СитиБаварияЙошко ГвардиолТрансферларАнглия Премер-лигаси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бернарду Силва фаолиятини қайси клубда давом эттириши маълум бўлди...Бернарду Силва фаолиятини қайси клубда давом эттириши маълум бўлди...Бугун, 15:39Шомуродов фаолиятини Туркиянинг суперклубида давом эттириши кутилмоқдаШомуродов фаолиятини Туркиянинг суперклубида давом эттириши кутилмоқдаБугун, 15:37Челси юлдузлари Мадонна суратга олган ғалати қисқа метражли фильмда кўриниш бердиЧелси юлдузлари Мадонна суратга олган ғалати қисқа метражли фильмда кўриниш бердиБугун, 15:17Баер Леверкусен Кеннет Эичҳорн трансферини ҳал қилдиБаер Леверкусен Кеннет Эичҳорн трансферини ҳал қилдиБугун, 14:11Арсене Венгер Килиан Мбаппе ҳимоясига чиқди: У Реал Мадридда қурбон қилиндиАрсене Венгер Килиан Мбаппе ҳимоясига чиқди: У Реал Мадридда қурбон қилиндиБугун, 13:59ЖЧ-2026 мураббийлари маоши эълон қилинди: Каннаваро кучли бешликда!ЖЧ-2026 мураббийлари маоши эълон қилинди: Каннаваро кучли бешликда!Бугун, 13:36
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...