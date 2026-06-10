Йошко Гвардиол Бавария таклифини рад этиб Манчестер Сити билан шартномани узайтирмоқда
Хорватиялик ҳимоячи Йошко Гвардиол ўз келажагини Манчестер Сити билан боғлашга қарор қилди. Бу қарор ёзги трансфер ойнасида ҳимоя чизиғини кучайтиришни режалаштирган Бавария клуби учун кутилмаган зарба бўлди. Мюнхенликлар қизиқишига қарамай, 24 ёшли футболчи "Этиҳад" стадионида қолишни ва янги раҳбарият даврида ҳам жамоанинг асосий устунларидан бири бўлишни афзал кўрмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ҳозирги шартномаси 2028-йилгача амал қиладиган Гвардиол Европанинг кўплаб гранд клублари эътиборида эди. Бироқ Манчестер Сити раҳбарияти уни "дахлсиз" актив деб ҳисобламоқда ва Чемпионлар лигасидаги тўғридан-тўғри рақибига сотишни истамаяпти. The Athletic нашрининг хабар беришича, клуб ичидаги муҳит ишончли ва футболчининг ўзи ҳам Англия ҳаётига тўлиқ мослашган.
Бавария спорт директори Max Эберл жамоа ҳимоясини ислоҳ қилиш мақсадида Гвардиолни асосий мақсад қилиб белгилаган эди. Улар хорватиялик ҳимоячини Гарри Кейн билан бир жамоада ўйнашга кўндирмоқчи бўлишди, аммо Премер-лига жозибаси ва Манчестердаги барқарорлик немис клуби таклифидан устун келди. Футболчи марказий ҳимояда ҳам, чап қанотда ҳам бирдек самарали ўйнай олиши билан қадрланади.
Пеп Гуардиола кетганидан сўнг жамоани қабул қилиб олиши кутилаётган Энзо Мареска учун Гвардиолнинг қолиши жуда муҳим. Янги мураббий тактик схемаларида хорватиялик ҳимоячи марказий ўринни эгаллаши кутилмоқда. 2025-26-йилги мавсумда жиддий жароҳат олганига қарамай, Гвардиол 25 та ўйинда майдонга тушиб, 2 та гол ва 5 та ассист қайд этишга улгурди.
Манчестер Сити сўнгги 18 ой давомида таркибни ёшартириш стратегиясини амалга оширмоқда. Гвардиол ушбу лойиҳанинг асосий юзи ҳисобланади. Янги шартнома имзоланиши клубнинг мураббий алмашганидан кейин ҳам Англия футболи чўққисида қолиш нияти жиддий эканлигидан далолат беради.
…