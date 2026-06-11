Лионель Месси Жаҳон чемпионлиги унвонини ҳимоя қилишга ваъда берди
Бутун сайёрамиз катта ҳаяжон билан кутган футбол бўйича 2026 йилги Жаҳон чемпионати расман старт олган ушбу тарихий кунларда, амалдаги унвон эгалари — Аргентина миллий терма жамоаси атрофидаги воқеалар дунё спорт матбуотининг марказида турибди. Кўпчилик кубокни яна океан ортига олиб кетиш улар учун нақадар мураккаб бўлишини тахмин қилаётган бир пайтда, «альбиселесте» сардори ва тирик афсона Лионель Месси мундиал олдидан ўз мулоҳазалари билан ўртоқлашди. Тажрибали ҳужумчининг сўзлари Аргентина терма жамоаси яна бир бор бош соврин — Жаҳон кубоги учун охиригача аёвсиз кураш олиб боришини кўрсатмоқда.
Бўлажак оғир турнир ва жамоанинг ички муҳити ҳақида гапирар экан, Лео мухлисларни хотиржамликка ва жамоага ишонишга чақирди:
«Биз Жаҳон чемпионлигини сақлаб қолиш учун албатта боримизни бериб ҳаракат қиламиз. Ишқибозларимиз яшил майдонда бор куч-қувватимизни сарфлашимизга асло шубҳа қилмасликлари керак. Мен ушбу муқаддас либосда тўп сурган барча йилларим давомида майдонга фақат ғалаба учун тушганман ва бу анъана ўзгаришсиз қолади. Тўғри, футболда баъзан натижа биз хоҳлагандек чиқади, баъзан эса омад юз ўгириши мумкин.
Тан олиш керак, сўнгги йиллардаги йирик турнирлар ва натижалар биз учун жуда муваффақиятли ва ёқимли кечди. Лекин ҳақиқат шундаки, бу даражани ушлаб туриш жуда мураккаб ва ҳар гал чемпионликни ҳимоя қилиш янада қийинлашиб бормоқда. Биз мана шундай босим остида ўйнашга кўникиб қолганмиз ва севимли мухлисларимизни ҳам фақат зафарларга ўргатиб қўйдик», — деди Месси маҳаллий журналистларга берган интервьюсида.
Шунингдек, дунё футболи юлдузи бўлажак рақибларга ҳам жиддий огоҳлантириш йўллаб, Аргентинани мағлуб этиш осон бўлмаслигини қатъий таъкидлади:
«Биз тарихни яна бир бор такрорлашга ва олий чўққини забт этишга уриниб кўрамиз. Бу сафар буни уддалай оламизми ёки йўқ — буни фақат яшил майдон кўрсатади, чунки бу футбол. Аммо битта нарса мутлақо аниқ: бу мусобақада ҳеч кимга осон бўлмайди. Бизга қарши саф тортадиган рақибларимиз ҳам бизни енгишда жуда катта қийинчиликларга дуч келишади, сабаби биз ҳануз ҳақиқий матонатли ва ўта рақобатбардош жамоамиз».
Мусобақа тақвимига кўра, амалдаги жаҳон чемпионлари гуруҳ босқичидаги ўз юришларини яқин кунларда бошлашади. Лионель Месси етакчилигидаги Аргентина терма жамоаси «ақлли» сунъий интеллект камералари остидаги қатъий назорат ва тартиб билан кутиб олинган мезбон шаҳарларда Африка вакили Жазоир (17 июнь), Европанинг интизомли жамоаси Австрия (22 июнь) ҳамда Осиё қитъаси матонати Иордания (28 июнь) терма жамоаларига қарши плей-офф йўлланмаси учун майдонга тушади. Кўрамиз, Месси ўз фаолиятидаги навбатдаги тарихий олтин медалга етиша олармикан?
Лионель Мессининг Жаҳон чемпионатидаги сўнгги юришлари, Аргентина терма жамоасининг қайноқ тактикалари ва мундиалнинг барча эксклюзив янгиликларини ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…