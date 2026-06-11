Лионель Месси Жаҳон чемпионлиги унвонини ҳимоя қилишга ваъда берди

·0·Спорт
Лионель Месси Жаҳон чемпионлиги унвонини ҳимоя қилишга ваъда берди

Бутун сайёрамиз катта ҳаяжон билан кутган футбол бўйича 2026 йилги Жаҳон чемпионати расман старт олган ушбу тарихий кунларда, амалдаги унвон эгалари — Аргентина миллий терма жамоаси атрофидаги воқеалар дунё спорт матбуотининг марказида турибди. Кўпчилик кубокни яна океан ортига олиб кетиш улар учун нақадар мураккаб бўлишини тахмин қилаётган бир пайтда, «альбиселесте» сардори ва тирик афсона Лионель Месси мундиал олдидан ўз мулоҳазалари билан ўртоқлашди. Тажрибали ҳужумчининг сўзлари Аргентина терма жамоаси яна бир бор бош соврин — Жаҳон кубоги учун охиригача аёвсиз кураш олиб боришини кўрсатмоқда.

Бўлажак оғир турнир ва жамоанинг ички муҳити ҳақида гапирар экан, Лео мухлисларни хотиржамликка ва жамоага ишонишга чақирди:

«Биз Жаҳон чемпионлигини сақлаб қолиш учун албатта боримизни бериб ҳаракат қиламиз. Ишқибозларимиз яшил майдонда бор куч-қувватимизни сарфлашимизга асло шубҳа қилмасликлари керак. Мен ушбу муқаддас либосда тўп сурган барча йилларим давомида майдонга фақат ғалаба учун тушганман ва бу анъана ўзгаришсиз қолади. Тўғри, футболда баъзан натижа биз хоҳлагандек чиқади, баъзан эса омад юз ўгириши мумкин.

Тан олиш керак, сўнгги йиллардаги йирик турнирлар ва натижалар биз учун жуда муваффақиятли ва ёқимли кечди. Лекин ҳақиқат шундаки, бу даражани ушлаб туриш жуда мураккаб ва ҳар гал чемпионликни ҳимоя қилиш янада қийинлашиб бормоқда. Биз мана шундай босим остида ўйнашга кўникиб қолганмиз ва севимли мухлисларимизни ҳам фақат зафарларга ўргатиб қўйдик», — деди Месси маҳаллий журналистларга берган интервьюсида.

Шунингдек, дунё футболи юлдузи бўлажак рақибларга ҳам жиддий огоҳлантириш йўллаб, Аргентинани мағлуб этиш осон бўлмаслигини қатъий таъкидлади:

«Биз тарихни яна бир бор такрорлашга ва олий чўққини забт этишга уриниб кўрамиз. Бу сафар буни уддалай оламизми ёки йўқ — буни фақат яшил майдон кўрсатади, чунки бу футбол. Аммо битта нарса мутлақо аниқ: бу мусобақада ҳеч кимга осон бўлмайди. Бизга қарши саф тортадиган рақибларимиз ҳам бизни енгишда жуда катта қийинчиликларга дуч келишади, сабаби биз ҳануз ҳақиқий матонатли ва ўта рақобатбардош жамоамиз».

Мусобақа тақвимига кўра, амалдаги жаҳон чемпионлари гуруҳ босқичидаги ўз юришларини яқин кунларда бошлашади. Лионель Месси етакчилигидаги Аргентина терма жамоаси «ақлли» сунъий интеллект камералари остидаги қатъий назорат ва тартиб билан кутиб олинган мезбон шаҳарларда Африка вакили Жазоир (17 июнь), Европанинг интизомли жамоаси Австрия (22 июнь) ҳамда Осиё қитъаси матонати Иордания (28 июнь) терма жамоаларига қарши плей-офф йўлланмаси учун майдонга тушади. Кўрамиз, Месси ўз фаолиятидаги навбатдаги тарихий олтин медалга етиша олармикан?

Лионель Мессининг Жаҳон чемпионатидаги сўнгги юришлари, Аргентина терма жамоасининг қайноқ тактикалари ва мундиалнинг барча эксклюзив янгиликларини ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Месси Исландия билан ўйиндан сўнг ўз жароҳати ҳақида баёнот бердиМесси Исландия билан ўйиндан сўнг ўз жароҳати ҳақида баёнот бердиБугун, 19:16Джошуа Киммич Бавария билан хайрлашишига бир баҳя қолганини тан олдиДжошуа Киммич Бавария билан хайрлашишига бир баҳя қолганини тан олдиКеча, 17:59Себастиан Кеҳл Тоттенхем таклифини рад этдиСебастиан Кеҳл Тоттенхем таклифини рад этдиКеча, 17:52Тоттенхем Маркос Сенесини ўз сафига қўшиб олдиТоттенхем Маркос Сенесини ўз сафига қўшиб олдиКеча, 17:34Жозе Моуринью Реал Мадрид билан шартнома имзолаш учун Испанияга учиб кетдиЖозе Моуринью Реал Мадрид билан шартнома имзолаш учун Испанияга учиб кетдиКеча, 17:17Роберто Де Зерби Тоттенхем учун кўплаб футболчиларни кўз остига олганРоберто Де Зерби Тоттенхем учун кўплаб футболчиларни кўз остига олганКеча, 16:59
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...