Бугун футбол бўйича Жаҳон чемпионати старт олади

·45·Спорт
Бугун футбол бўйича Жаҳон чемпионати старт олади

Бугун, 11 июнь куни футбол бўйича Жаҳон чемпионати старт олади. Турнирнинг очилиш учрашуви Мехико шаҳридаги машҳур “Ацтека” стадионида бўлиб ўтади. Баҳс Тошкент вақти билан 23:50 да бошланади.

Очилув ўйинида мезбон Мексика терма жамоаси Жанубий Африка терма жамоасига қарши майдонга тушади. Шу билан “Ацтека” стадиони тарихда учинчи марта Жаҳон чемпионати очилиш учрашувига мезбонлик қилади.

Маросимда Шакира ва Бурна Бой 2026 йилги мундиалнинг расмий қўшиғи “Даи Даи”ни ижро этади. Шоуда Ж. Балвин ва Тула ҳам иштирок этади.

2026 йилги мундиал тарихдаги энг йирик Жаҳон чемпионати бўлади: 48 та жамоа қатнашади, 104 та учрашув ўтказилади. Финал 19 июль куни Нью-Жерсидаги “МетЛайф” стадионида бўлиб ўтади.

Ўзбекистон терма жамоаси ҳам илк бор мундиалда иштирок этади. Улар “К” гуруҳида Колумбия, Португалия ва Конго ДР билан ўйнайди. Илк учрашув 18 июнь куни Мехикода Тошкент вақти билан 07:00 да старт олади.

МексикаШакираЎзбекистонКолумбияПортугалия
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Венсан Компани мақсадига эришди: Бавария 65 миллион евролик трансферни ҳал қилдиВенсан Компани мақсадига эришди: Бавария 65 миллион евролик трансферни ҳал қилдиБугун, 08:52Денни Мерфи: Лиям Розенёр Фулхэм учун жуда катта таваккалДенни Мерфи: Лиям Розенёр Фулхэм учун жуда катта таваккалБугун, 08:18Англия терма жамоасида пеналти можароси: Беллингэм ва Гордон ўртасида нима бўлди?Англия терма жамоасида пеналти можароси: Беллингэм ва Гордон ўртасида нима бўлди?Бугун, 07:34Криштиано Роналдо омадсиз ўйин ўтказди: Португалия Нигерияни қийинчилик билан енгдиКриштиано Роналдо омадсиз ўйин ўтказди: Португалия Нигерияни қийинчилик билан енгдиБугун, 07:16Англия терма жамоаси Коста-Рикани йирик ҳисобда мағлуб этдиАнглия терма жамоаси Коста-Рикани йирик ҳисобда мағлуб этдиБугун, 06:49Родригес Луис Диас «Олтин тўп»ни қўлга киритиши мумкинлиги ҳақида...Родригес Луис Диас «Олтин тўп»ни қўлга киритиши мумкинлиги ҳақида...Бугун, 06:40
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...