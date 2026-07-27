КамAZ заводи тўлиқ иш ҳафтасига қайтди ва ишлаб чиқаришни оширди
Россиянинг етакчи юк машиналари ишлаб чиқарувчиси бўлган КамAZ корхонаси корпоратив таътилдан сўнг тўлиқ беш кунлик иш режимига ўтди. ixbt.com маълумотига кўра, компания раҳбарияти бозор талабининг ўсиши ва янги буюртмалар кўпайгани сабабли тўрт кунлик қисқартирилган иш ҳафтасини бекор қилиш ҳақида қарор қабул қилган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Маълум қилинишича, жорий йилнинг 27-июль куни завод ходимлари икки ҳафталик анъанавий корпоратив таътилдан кейин ўз иш фаолиятини тиклади. Аввалроқ уч ҳафта давом этиши режалаштирилган таътил муддати ортиб бораётган буюртмалар ҳажми фонида икки ҳафтагача қисқартирилган эди.
Ишлаб чиқариш суръатлари ва буюртмалар ўсишиПАО «КамAZ» матбуот хизматининг хабар беришича, тўрт кунлик иш режими жорий йилнинг март ойидан буён амал қилиб келаётган эди. Бироқ савдоларни ривожлантириш, K5 автомобиллар қаторини кенгайтириш ҳамда Россия юк машиналари бозоридаги барқарорлашув жараёнлари туфайли яқин ойлар учун буюртмалар ҳажми сезиларли даражада ошган.
Буюртмалар сонининг ортиши ишлаб чиқариш режасини юқорига қараб ўзгартириш имконини берди. Янги режаларга кўра, корхона энди барқарор равишда беш кунлик иш ҳафтасида фаолият юритади ва ҳар кунги ўртача ишлаб чиқариш суръати 160 та машина комплектини ташкил этади.
Мутахассисларнинг таъкидлашича, ушбу ўзгаришлар нафақат заводнинг ички иқтисодий ҳолатини яхшилашга, балки логистика ва юк ташиш бозоридаги талабни қондиришга ҳам хизмат қилади. КамAZ ўзининг ишлаб чиқариш қувватларини тўлиқ ишга туширган ҳолда, бозордаги мавқеини янада мустаҳкамлашни режалаштирмоқда.
…