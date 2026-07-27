ЙПХ билан тўқнашган Onix ҳайдовчиси ҳам вафот этгани айтилмоқда
Ижтимоий тармоқларда Тошкент шаҳрида ЙПХ ходимлари иштирокида содир бўлган йўл-транспорт ҳодисаси бўйича янги маълумотлар тарқалди. Унга кўра, ҳалокатда оғир жароҳат олган Onix автомобили ҳайдовчиси ҳам шифохонада вафот этгани айтилмоқда.
Эслатиб ўтамиз, мазкур фожиа 16 июль куни Мирзо Улуғбек туманида содир бўлган эди. Дастлабки расмий маълумотларда ЙПХ патруль мотоциклида ҳаракатланаётган инспекторлар билан Onix автомобили тўқнашгани, оқибатда бир нафар ЙПХ ходими воқеа жойида ҳалок бўлгани хабар қилинганди.
Ижтимоий тармоқларда тарқалган янги хабарларда эса оғир тан жароҳатлари билан шифохонага ётқизилган 35 ёшли Onix ҳайдовчиси ҳам Республика шошилинч тиббий ёрдам илмий марказида вафот этгани айтилмоқда.
Бироқ ушбу маълумот ҳозирча расман тасдиқланмаган. Бу масалага ойдинлик киритиш мақсадида мурожаат қилинган мутасадди идоралар ҳайдовчининг аҳволи ёки вафоти юзасидан расмий изоҳ бермаган. Шу боис мазкур хабар тасдиқланмаган маълумот сифатида қолмоқда.
Маълумот учун, ҳалокат пойтахтнинг Дўрмон йўли ва Ғазалкент кўчалари кесишмасида юз берган. Ҳодиса натижасида бир нафар ЙПХ ходими ҳалок бўлган, яна бир неча киши турли даражада жароҳат олган. Ички ишлар вазирлиги эса ушбу ЙТҲ кортеж кузатуви вақтида содир бўлгани ҳақидаги хабарлар ҳақиқатга тўғри келмаслигини маълум қилиб, фуқароларни фақат расмий ахборотларга ишонишга чақирган.
…